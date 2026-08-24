Premier de la Classe.lol

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La 1re place est à 499,50 €

Pas de jury, pas d'algorithme. Votre rang, c'est ce que vous versez. Dès 0,30 €.

Ce que ça achète : votre nom, votre punchline, un lien cliquable vers votre site. Rien d'autre, et c'est déjà ça.

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mis à jour en temps réel
1
ChatSEOLégendeL'IA qui te place 1er dans Google et ChatGPTOutils SEOa défendu sa place 1 fois
499,20 €
2
LinksgardenLégendePlateforme de netlinking, 50 000 sites éditeurs & délégation de vos campagnes possibleOutils SEOa défendu sa place 1 fois
260 €
7
DigitizMécène1er média francophone sur les SaaSSaaS
120 €
8
Pixbid.lolMécènePrends une case de la grille et pose ton lien.Outils SEOa défendu sa place 1 fois
115,20 €
9
Tool AdvisorMécèneFaites passer votre stack logiciel au NextLevel.SaaS
102,30 €
10
LinkquiverMécèneLe cockpit argentique des éditeurs de siteOutils SEOa défendu sa place 2 fois
102 €
11
LinksclubMécènePlateforme backlinks, réseau privé, 8000 sites exclusifs : forums, blogs, NAP, classementsOutils SEO
101,10 €
12
Coldcaller.proMécèneTrouve le portable de n’importe quel dirigeant en France.SaaS
100,20 €
14
JaikinMécèneAgencesa défendu sa place 1 fois
54 €
15
Expatriation MauriceMécèneSi tu en marre de payer des impôts pour des gauchistes clique iciAutrea défendu sa place 2 fois
53,40 €
16
VEKIRA.MécèneVeille IA et robotique humanoïde.SaaS
50,10 €
17
Tonton FranckContributeurVous conseiller, vous aider, vous accompagnerFreelancesa défendu sa place 2 fois
38,10 €
18
IEBContributeurExpert bâtiment indépendant sur toute la FranceAutrea défendu sa place 1 fois
32,10 €
19
AdsPartnerContributeurOptimisez Google Ads sur vos vraies ventesSaaS
31,20 €
20
Booksmag.frContributeurLe magazine qui décrypte le mondeSaaS
30 €
22
SmartClubContributeurL'outil de fidélisation client par SMS des commerces de proximité. Créez votre Club !SaaS
30 €
23
DIGIACTIFContributeurL'agence PrestaShop qui rémunère les apporteurs d'affairesAgences
30 €
25
Menow.frContributeurL’actualité tech et numérique décryptéeSaaS
23,10 €
26
Negosalaire.comContributeurNe négocie plus jamais ton salaire à l'aveugle.SaaS
21 €
27
CVRefitContributeurOptimise ton CV en quelques secondesSaaS
20,40 €
29
Seo piloteContributeurSuivez vos positions Google. Trouvez les bons mots-clés. Outil SEO desktop pour agencesOutils SEOa défendu sa place 1 fois
18 €
31
Serveur PrivéContributeurClassement n°1 des serveurs de jeux vidéo en FranceSaaS
15 €
32
SignalrankContributeurEncore un outil seo de plusOutils SEOa défendu sa place 1 fois
14,70 €
33
Notemoncv.comContributeurVotre CV mérite-t-il un entretien ? Obtenez le verdict en 30 secondes.SaaS
12 €
34
Atelier BContributeurProduction audiovisuelle et location de studiosAgences
12 €
35
GAMIESContributeurGummies naturelles pour les gamers et tous ceux qui passent des heures devant les écransE-commerce
12 €
37
Sefior.frContributeurUne lecture claire du numériqueSaaS
11,10 €
39
TrocoeurTrocoeur, c'est le Tinder des objets. Swipe, match et échange gratuitement avec des gens.E-commercea défendu sa place 1 fois
8,10 €
40
PublicatorGénère du contenu optimisé seo et à jour. Optimise ton contenu existant en quelques clicsOutils SEO
6,60 €
41
GetBillLa solution qui relance, négocie et encaisse vos impayésSaaS
6,30 €
42
PC AIXPRESSRéparation d'ordinateur PC et Mac depuis 1984Autrea défendu sa place 1 fois
6 €
43
Petit SyndicGérez votre copropriété en toute simplicité.SaaS
5,40 €
44
FotelyaUn QR code sur la table. Chaque moment de la soirée, vu par ceux qui l'ont vécu.SaaS
5,40 €
45
WebInFunLe web, ma liberté. La vôtre aussi.Agences
5,10 €
46
SeoMixLa meilleure agence SEO et WordPressAgences
5,10 €
50
AstrakLa meilleure agence SEO tout simplementAgences
3,90 €
51
Changetoninterieur.comN'importe quelle pièce. 32 styles déco. Une photo suffit.IAa défendu sa place 1 fois
3,60 €
52
LocalnordIci le 1er rang s'achète. Sur Google Maps il se travaille : on outille les agences.Outils SEO
3,60 €
54
AnttrippLe monde est votre terrain de jeu.SaaS
3 €
55
OtorankTu colles l'URL de ton site et tu deviens #1 sur Google et ChatGPT grâce à notre agent IAOutils SEO
3 €
56
SupadropDrop a ZIP, HTML or PDF file and instantly get a live link with a QR codeSaaS
3 €
59
AiragentAgent Vocal IA Callbot VoicebotIA
3 €
61
IPmeLe site pour connaître ton adresse IP (IPV4 & IPV6)SaaS
3 €
62
NailsyL'outil tout-en-un pour votre activité de beautéSaaS
3 €
63
ProsperianThe AI outbound agents that find, engage, and deliver qualified leads to your sales teamIA
3 €
64
CliptudeVideo in Hours Instead of Days
3 €
65
ZikofLe rendez-vous quotidien de la culture popSaaS
1,80 €
67
SleekDesign mobile apps with AIIA
1,50 €
68
AdsifastNe rate plus jamais la bonne affaire sur VintedSaaS
1,50 €
69
folio.fyiLe site pour les collectionneurs de cartes PokémonSaaS
1,20 €
70
SAEZLa référence du E-Commerce pour acheter son poêles à bois/granulésE-commerce
1,20 €
71
InclariaAudit d'accessibilité : rendre votre site utilisable par tous, et le prouver.SaaS
1,20 €
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UnwrittenNarrative RPG FR / EN · iOS & AndroidIA
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Terterr.comConquiers des départements, représente ton terter et domine la France en multijoueur.SaaS
1,20 €
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Trouvetonsujet.comTrouveTonSujet suit plus de 300 chaînes YouTube françaises et plus de 200 000 vidéos.SaaS
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MiMwen.frCréez un CV crédible, vite. Premier mois gratuit sans CB avec le code MIMWEN-FREE-30SaaS
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KasaleoFeuille de pierre : la vraie pierre, libérée de son poidsE-commerce
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Ask This GuyCe gars connaît vos documents mieux que ceux qui les ont écritsIA
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Artixelp GamesCréation de jeux vidéo indépendants dans un style Pixel Art.Autre
0,60 €
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BulbizArrête de bosser comme un tocard 🐝SaaS
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SHELLOUTLa course de startups sur escargots 3D où la carte bancaire sert de turbo.Autre
0,30 €
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Co EventCovoiturage événementiel : partage plus qu'un trajetSaaS
0,30 €
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LLMTXT.infoLLMTXT.info La référence pour être visible sur les IA et SEO et GEOOutils SEO
0,30 €

Derniers versements

  1. Expatriation Maurice+25,20 €il y a 1 h
  2. Cliptude+3 €il y a 1 h
  3. Jimenez Julien+121,20 €il y a 2 h
  4. Sefior.fr+11,10 €il y a 10 h
  5. Menow.fr+23,10 €il y a 19 h
  6. Minuscule-en-majuscule.com+169,20 €il y a 1 j
  7. Outbid.fyi+1,20 €il y a 1 j
  8. Corsica.top+1,20 €il y a 1 j

Les plus gros contributeurs

  1. 1ChatSEO499,20 €
  2. 2Linksgarden260 €
  3. 3SEO House210 €
  4. 4Minuscule-en-majuscule.com169,20 €
  5. 5Guillaume Guersan130,20 €
  6. 6Jimenez Julien121,20 €
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