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Heure d'hiver 2026 : le dimanche 25 octobre, à 3 h il sera 2 h

Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h, il sera 2 h. Au 15 octobre 2026, la suppression du changement d'heure, proposée par la Commission européenne en 2018, attend toujours une position du Conseil de l'UE.

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La tour de l'horloge de la gare de Lyon, à Paris, photographiée en décembre 2016
Photo : Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h, il sera 2 h

Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h du matin, il sera 2 h. Vous reculez vos montres d'une heure et la nuit compte une heure de plus, rappelle Service-public.gouv.fr dans une actualité du 31 juillet 2026.

Cette date découle de la directive européenne 2000/84/CE du 19 janvier 2001 : l'heure d'été prend fin le dernier dimanche d'octobre, à 1 h du matin en temps universel, au même instant dans toute l'Union. En 2026, ce dimanche tombe le 25, la date la plus précoce possible.

En France, le temps légal est défini par le décret n° 2017-292 du 6 mars 2017, rappelle l'Observatoire de Paris, chargé de l'établir. La directive ne s'applique pas à l'outre-mer (article 6) : ce calendrier vaut pour la métropole.

Les prochains changements d'heure, jusqu'en 2028

Les dates ci-dessous viennent de Service-public.gouv.fr (2026) et du calendrier publié par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE le 18 mars 2026.

DatePassage àRéglage des horlogesDurée de la nuit
Dimanche 25 octobre 2026Heure d'hiverÀ 3 h, il sera 2 h1 h de plus
Dimanche 28 mars 2027Heure d'étéÀ 2 h, il sera 3 h1 h de moins
Dimanche 31 octobre 2027Heure d'hiverÀ 3 h, il sera 2 h1 h de plus
Dimanche 26 mars 2028Heure d'étéÀ 2 h, il sera 3 h1 h de moins
Dimanche 29 octobre 2028Heure d'hiverÀ 3 h, il sera 2 h1 h de plus

Le prochain passage à l'heure d'été aura donc lieu le dimanche 28 mars 2027. Pour les années suivantes, notre outil sur les dates du changement d'heure donne les deux dates de chaque année.

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Les appareils qui changent d'heure seuls, et les autres

En principe, les appareils qui récupèrent l'heure par un réseau basculent seuls : téléphone, ordinateur, tablette, box internet, montre connectée, à condition que le réglage automatique de l'heure soit activé. Les horloges et réveils radio-pilotés se recalent aussi grâce au signal horaire qu'ils captent.

Le reste se règle à la main : four, micro-ondes, réveil classique, montre à aiguilles, horloge murale, tableau de bord de certaines voitures, programmateur de chauffage, de chauffe-eau ou d'arrosage. Un programmateur oublié lancera ses tâches une heure trop tôt. Le plus simple : faites le tour samedi soir, puis vérifiez dimanche matin que votre téléphone affiche la bonne heure.

Sommeil : les repères de l'Inserm et de l'INSV

Selon l'Inserm (salle de presse, 15 octobre 2025), le changement d'heure agit sur l'horloge biologique et peut perturber le sommeil et la vigilance. L'adaptation dure généralement d'un jour à une semaine, et les chercheurs cités jugent le passage à l'heure d'hiver plus facile que celui de mars, qui retire une heure de sommeil.

L'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), dans une page mise à jour le 8 septembre 2025, cite une revue publiée en 2015 dans Médecine du sommeil : le sommeil se réduit la semaine qui suit le changement, au printemps comme à l'automne. Les risques plus lourds qu'il évoque (accidents, infarctus) concernent l'heure d'été et viennent d'études d'observation : une association, pas une preuve de cause.

Ses repères : vous coucher 20 minutes plus tard le jeudi et le vendredi soir, prendre la lumière du jour le matin, éviter les excitants après 14 h, éteindre les écrans 1 à 2 heures avant le coucher. Pour connaître l'heure du lever du jour chez vous, utilisez notre outil lever et coucher du soleil.

Enfants, adolescents, seniors : ceux qui le ressentent le plus

Les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risques de ressentir des effets négatifs, souligne l'Inserm, tout comme les adolescents, les travailleurs de nuit et les personnes qui ont un trouble du sommeil. L'INSV ajoute que l'apnée du sommeil ou le diabète peuvent accentuer ces effets.

Chez un jeune enfant, l'effet est souvent mécanique : s'il se réveillait seul vers 7 h, il peut, les premiers jours, ouvrir les yeux vers 6 h à la nouvelle heure. Les repères de l'INSV ne donnent pas de consigne propre aux enfants : pour un tout-petit, demandez conseil au pédiatre. Côté adultes, notre calcul des cycles de sommeil aide à recaler une heure de coucher, sans remplacer un avis médical.

Supprimer le changement d'heure : où en est l'Europe

Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer les changements d'heure saisonniers dès 2019, chaque pays gardant ensuite l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Le 26 mars 2019, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture ; selon Service-public.gouv.fr, les eurodéputés ont voté la suppression pour 2021.

Le texte n'a pas abouti. Au 15 octobre 2026, la fiche de la procédure 2018/0332(COD) du Parlement européen indique qu'il attend la position du Conseil en première lecture. Selon une note du Conseil de l'UE du 3 juin 2026, les travaux y sont bloqués depuis 2019 ; en 2025, la présidence polonaise a proposé un essai de deux ans à l'heure d'été permanente, et les États ont réclamé plus d'analyses.

Une étude sur les effets d'une suppression a été lancée pour la Commission en février 2026, puis présentée aux ministres des Transports le 8 juin 2026 ; ses conclusions sont attendues d'ici fin 2026. La directive de 2001 reste donc en vigueur.

Quant à l'économie d'énergie, but initial de la mesure, la Commission la jugeait marginale dans sa proposition de 2018. Elle citait une estimation de l'ADEME de 2010 : environ 440 GWh d'électricité économisés en France pour l'éclairage, près de 0,1 % de la consommation annuelle. Ce chiffre a seize ans, et l'éclairage moderne réduit ce potentiel, notait déjà la Commission.

Ce qui peut changer

Les conclusions de l'étude commandée par la Commission européenne sont attendues d'ici fin 2026, selon le Conseil de l'UE. Une suppression du changement d'heure exigerait ensuite un accord entre le Conseil et le Parlement européen ; d'ici là, le calendrier officiel prévoit les changements d'heure jusqu'en 2031.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Si des troubles du sommeil persistent après le changement d'heure, chez vous ou chez votre enfant, parlez-en à votre médecin traitant ou au pédiatre.

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Sources

  1. Service-public.gouv.fr (DILA), « Passage à l'heure d'hiver », actualité publiée le 31 juillet 2026
  2. EUR-Lex, directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été, JO L 31 du 2 février 2001
  3. Journal officiel de l'UE, communication de la Commission C/2026/1660, calendrier de la période de l'heure d'été 2027 à 2031, publiée le 18 mars 2026
  4. Observatoire de Paris (PSL), « L'heure légale française », page consultée le 15 octobre 2026 (décret n° 2017-292 du 6 mars 2017)
  5. Commission européenne, proposition de directive COM(2018) 639 mettant fin aux changements d'heure saisonniers, 12 septembre 2018
  6. Parlement européen, Observatoire législatif, fiche de procédure 2018/0332(COD) « Changements d'heure saisonniers », consultée le 15 octobre 2026
  7. Conseil de l'Union européenne, note 10045/26 « Ongoing study on discontinuing seasonal time changes », 3 juin 2026 (en anglais)
  8. Inserm, salle de presse, « Passage à l'heure d'hiver : quels effets sur notre horloge biologique ? », 15 octobre 2025
  9. Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), « Passage à l'heure d'hiver, ce qu'il faut savoir », mis à jour le 8 septembre 2025

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Faut-il avancer ou reculer sa montre le 25 octobre 2026 ?

Il faut la reculer d'une heure. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, à 3 h du matin, il sera 2 h, selon Service-public.gouv.fr (actualité du 31 juillet 2026).

Quand aura lieu le prochain passage à l'heure d'été ?

Le dimanche 28 mars 2027 : à 2 h du matin, il sera 3 h. Cette date figure dans le calendrier 2027 à 2031 publié par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE le 18 mars 2026.

Le changement d'heure va-t-il être supprimé ?

Rien n'est décidé au 15 octobre 2026. La Commission l'a proposé en 2018 et le Parlement européen a voté en 2019, mais le Conseil de l'UE n'a pas de position commune. Selon une note du Conseil du 3 juin 2026, une étude commandée par la Commission doit rendre ses conclusions d'ici fin 2026.

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Julien Jimenez

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