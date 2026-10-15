Heure d'hiver 2026 : le dimanche 25 octobre, à 3 h il sera 2 h

Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h, il sera 2 h. Au 15 octobre 2026, la suppression du changement d'heure, proposée par la Commission européenne en 2018, attend toujours une position du Conseil de l'UE.

Dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h, il sera 2 h Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 : à 3 h du matin, il sera 2 h. Vous reculez vos montres d'une heure et la nuit compte une heure de plus, rappelle Service-public.gouv.fr dans une actualité du 31 juillet 2026. Cette date découle de la directive européenne 2000/84/CE du 19 janvier 2001 : l'heure d'été prend fin le dernier dimanche d'octobre, à 1 h du matin en temps universel, au même instant dans toute l'Union. En 2026, ce dimanche tombe le 25, la date la plus précoce possible. En France, le temps légal est défini par le décret n° 2017-292 du 6 mars 2017, rappelle l'Observatoire de Paris, chargé de l'établir. La directive ne s'applique pas à l'outre-mer (article 6) : ce calendrier vaut pour la métropole.

Les prochains changements d'heure, jusqu'en 2028 Les dates ci-dessous viennent de Service-public.gouv.fr (2026) et du calendrier publié par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE le 18 mars 2026. Date Passage à Réglage des horloges Durée de la nuit Dimanche 25 octobre 2026 Heure d'hiver À 3 h, il sera 2 h 1 h de plus Dimanche 28 mars 2027 Heure d'été À 2 h, il sera 3 h 1 h de moins Dimanche 31 octobre 2027 Heure d'hiver À 3 h, il sera 2 h 1 h de plus Dimanche 26 mars 2028 Heure d'été À 2 h, il sera 3 h 1 h de moins Dimanche 29 octobre 2028 Heure d'hiver À 3 h, il sera 2 h 1 h de plus Le prochain passage à l'heure d'été aura donc lieu le dimanche 28 mars 2027. Pour les années suivantes, notre outil sur les dates du changement d'heure donne les deux dates de chaque année. À lire aussi Nivea Crème contre les rides : ce que dit sa formule, et ses limites

Les appareils qui changent d'heure seuls, et les autres En principe, les appareils qui récupèrent l'heure par un réseau basculent seuls : téléphone, ordinateur, tablette, box internet, montre connectée, à condition que le réglage automatique de l'heure soit activé. Les horloges et réveils radio-pilotés se recalent aussi grâce au signal horaire qu'ils captent. Le reste se règle à la main : four, micro-ondes, réveil classique, montre à aiguilles, horloge murale, tableau de bord de certaines voitures, programmateur de chauffage, de chauffe-eau ou d'arrosage. Un programmateur oublié lancera ses tâches une heure trop tôt. Le plus simple : faites le tour samedi soir, puis vérifiez dimanche matin que votre téléphone affiche la bonne heure.

Sommeil : les repères de l'Inserm et de l'INSV Selon l'Inserm (salle de presse, 15 octobre 2025), le changement d'heure agit sur l'horloge biologique et peut perturber le sommeil et la vigilance. L'adaptation dure généralement d'un jour à une semaine, et les chercheurs cités jugent le passage à l'heure d'hiver plus facile que celui de mars, qui retire une heure de sommeil. L'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), dans une page mise à jour le 8 septembre 2025, cite une revue publiée en 2015 dans Médecine du sommeil : le sommeil se réduit la semaine qui suit le changement, au printemps comme à l'automne. Les risques plus lourds qu'il évoque (accidents, infarctus) concernent l'heure d'été et viennent d'études d'observation : une association, pas une preuve de cause. Ses repères : vous coucher 20 minutes plus tard le jeudi et le vendredi soir, prendre la lumière du jour le matin, éviter les excitants après 14 h, éteindre les écrans 1 à 2 heures avant le coucher. Pour connaître l'heure du lever du jour chez vous, utilisez notre outil lever et coucher du soleil.

Enfants, adolescents, seniors : ceux qui le ressentent le plus Les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risques de ressentir des effets négatifs, souligne l'Inserm, tout comme les adolescents, les travailleurs de nuit et les personnes qui ont un trouble du sommeil. L'INSV ajoute que l'apnée du sommeil ou le diabète peuvent accentuer ces effets. Chez un jeune enfant, l'effet est souvent mécanique : s'il se réveillait seul vers 7 h, il peut, les premiers jours, ouvrir les yeux vers 6 h à la nouvelle heure. Les repères de l'INSV ne donnent pas de consigne propre aux enfants : pour un tout-petit, demandez conseil au pédiatre. Côté adultes, notre calcul des cycles de sommeil aide à recaler une heure de coucher, sans remplacer un avis médical.

Supprimer le changement d'heure : où en est l'Europe Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer les changements d'heure saisonniers dès 2019, chaque pays gardant ensuite l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Le 26 mars 2019, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture ; selon Service-public.gouv.fr, les eurodéputés ont voté la suppression pour 2021. Le texte n'a pas abouti. Au 15 octobre 2026, la fiche de la procédure 2018/0332(COD) du Parlement européen indique qu'il attend la position du Conseil en première lecture. Selon une note du Conseil de l'UE du 3 juin 2026, les travaux y sont bloqués depuis 2019 ; en 2025, la présidence polonaise a proposé un essai de deux ans à l'heure d'été permanente, et les États ont réclamé plus d'analyses. Une étude sur les effets d'une suppression a été lancée pour la Commission en février 2026, puis présentée aux ministres des Transports le 8 juin 2026 ; ses conclusions sont attendues d'ici fin 2026. La directive de 2001 reste donc en vigueur. Quant à l'économie d'énergie, but initial de la mesure, la Commission la jugeait marginale dans sa proposition de 2018. Elle citait une estimation de l'ADEME de 2010 : environ 440 GWh d'électricité économisés en France pour l'éclairage, près de 0,1 % de la consommation annuelle. Ce chiffre a seize ans, et l'éclairage moderne réduit ce potentiel, notait déjà la Commission.

Ce qui peut changer Les conclusions de l'étude commandée par la Commission européenne sont attendues d'ici fin 2026, selon le Conseil de l'UE. Une suppression du changement d'heure exigerait ensuite un accord entre le Conseil et le Parlement européen ; d'ici là, le calendrier officiel prévoit les changements d'heure jusqu'en 2031. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Si des troubles du sommeil persistent après le changement d'heure, chez vous ou chez votre enfant, parlez-en à votre médecin traitant ou au pédiatre.

Enregistrer l'article

Cet article vous a-t-il aidé ? Oui Non