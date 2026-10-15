Spray anti-éthylotest : l'alcoolémie ne baisse pas, ce que dit la loi

Les produits vendus pour « masquer l'haleine » n'agissent pas sur l'alcool présent dans le sang, qui baisse en moyenne de 0,10 à 0,15 g/l par heure selon la Sécurité routière. Depuis la loi du 18 août 2026, refuser les vérifications d'alcoolémie est puni de 3 ans de prison et 9 000 € d'amende.

Un spray ne fait pas baisser l'alcool dans le sang Non : un spray, une pastille ou un bonbon vendus pour « masquer l'haleine » ne retirent pas l'alcool de votre organisme. L'alcool bu passe dans le sang, et c'est ce taux que la loi encadre. Selon la Sécurité routière (site consulté le 15 octobre 2026), l'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 à 0,15 g par litre de sang en une heure, et aucune astuce n'accélère l'élimination. Alcool Info Service, le service de Santé publique France, rappelle sur son site, consulté en octobre 2026, que c'est le foie qui élimine l'alcool, plus lentement chez les femmes. Il faut compter environ 1 h 30 à 2 h par verre. Côté droit, nous n'avons trouvé, dans les articles L234-1 à L234-18 du Code de la route présentés par Service-public.fr, aucune infraction visant spécifiquement ces produits. Sont punis la conduite au-delà du seuil et le refus des vérifications. Aucune publication de la DGCCRF sur ces produits n'a été trouvée au 15 octobre 2026.

Ce que mesurent l'éthylotest et l'éthylomètre Le contrôle se fait en deux temps. Selon Service-public.fr, dans sa page vérifiée le 27 août 2026, l'éthylotest fourni par les forces de l'ordre sert uniquement à dépister une alcoolémie. S'il est positif, vient la vérification, avec un éthylomètre ou par une prise de sang. Les deux mesures disent la même chose dans deux unités. Selon la Sécurité routière (2026), l'alcoolémie s'exprime en grammes par litre de sang après une analyse, ou en milligrammes par litre d'air expiré avec un éthylomètre : 0,5 g/l de sang correspond à 0,25 mg/l d'air expiré. Pourquoi l'haleine contient-elle de l'alcool ? Alcool Info Service indiquait en avril 2025 que l'alcool absorbé passe dans le sang, qui le transporte jusqu'au cerveau, au foie et aux poumons. L'air soufflé reflète donc le sang. Un produit qui agit dans la bouche ne change pas ce taux : c'est une déduction, faute d'évaluation officielle de ces sprays. Vous ne choisissez pas le mode de vérification : la prise de sang n'intervient qu'en cas d'impossibilité avérée d'utiliser un éthylomètre. Les forces de l'ordre doivent en revanche vous demander si vous souhaitez un second contrôle, précise Service-public.fr. À lire aussi Poêle à granulés : les vérifications pour bien le rallumer en octobre

Seuils et sanctions en un tableau Le tableau ci-dessous reprend les seuils et peines publiés par Service-public.fr et la Sécurité routière en 2026. Situation Seuil en sang Seuil en air expiré Sanction principale Source Permis probatoire, apprentissage, EAD, transport en commun 0,2 g/l 0,10 mg/l Contravention : amende forfaitaire de 135 € (750 € au plus), 6 points retirés Service-public.fr, Sécurité routière, 2026 Autres conducteurs 0,5 g/l 0,25 mg/l Contravention : amende forfaitaire de 135 € (750 € au plus), 6 points retirés Service-public.fr, 2026 Tous conducteurs 0,8 g/l 0,40 mg/l Délit : 3 ans de prison et 9 000 € au plus, 6 points retirés Service-public.fr, 2026 ; loi du 9 juillet 2025 Refus des vérifications Sans objet Sans objet Délit : 3 ans de prison et 9 000 € au plus, 6 points retirés Service-public.fr, 2026 ; loi du 18 août 2026 Attention, jeunes conducteurs : selon la Sécurité routière, une infraction commise la première année du permis probatoire fait perdre le permis pour solde de points nul. Il faut alors repasser le code et la conduite. En cas d'accident sous l'effet de l'alcool, Service-public.fr signale que l'assureur peut augmenter la cotisation ou résilier le contrat, un poste qui pèse déjà lourd dans le budget d'un véhicule.

Refuser la vérification : un délit puni plus sévèrement depuis août 2026 Si un produit sert à empêcher une mesure fiable, c'est l'article L234-8 du Code de la route qui s'applique : refuser les vérifications d'alcoolémie est un délit. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel le 19 août, a porté sa peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende à 3 ans et 9 000 €, selon le texte définitif adopté le 21 juillet 2026. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cette mesure dans sa décision du 14 août 2026. Service-public.fr (2026) ajoute un retrait de 6 points et des peines complémentaires : suspension du permis jusqu'à 3 ans, annulation, confiscation du véhicule. En récidive, le permis est annulé. La conduite à 0,8 g/l ou plus avait déjà été durcie par la loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier : 3 ans et 9 000 € au lieu de 2 ans et 4 500 €. L'ivresse manifeste reste un délit même sans mesure, puni de 3 ans et 9 000 €. Si un conducteur ayant refusé la vérification cause un accident mortel, l'homicide routier est puni de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, selon Service-public.fr (2026). Nous n'avons pas trouvé de source officielle qui précise si une manœuvre pendant le souffle est assimilée à un refus.

Ce qui réduit vraiment le risque La Sécurité routière recommande de désigner, avant la soirée, un conducteur qui ne boit pas. Partager ensuite les frais avec lui coûte peu : notre outil permet d'estimer le coût d'un trajet, à comparer avec l'amende forfaitaire de 135 € citée plus haut. Si vous avez bu et prévoyez de conduire, la Sécurité routière conseille un éthylotest portant la mention NF, dans sa date de validité. Au-dessus de la limite, attendez sur place et testez-vous de nouveau. Alcool Info Service rappelle toutefois qu'on ne peut pas calculer soi-même précisément son alcoolémie : au moindre doute, ne conduisez pas. Taxi, transports en commun, ami qui n'a pas bu ou nuit sur place restent les options sûres.

Ce qui peut changer Plusieurs pages officielles affichaient encore, au 15 octobre 2026, des montants antérieurs aux lois de 2025 et 2026 : la version consolidée du Code de la route sur Légifrance fait foi. Le nouvel article L237-1, issu de la loi du 18 août 2026, renvoie à un décret en Conseil d'État pour la liste des substances visées, dont la publication reste à vérifier. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour une situation précise, adressez-vous à un avocat ou à une maison de justice et du droit. Si votre consommation d'alcool vous inquiète, parlez-en à votre médecin ou appelez Alcool Info Service au 0 980 980 930, de façon anonyme.

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