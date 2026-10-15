Chauffage d'appoint : quel type choisir, et 0,30 € l'heure à 1 500 W

Au tarif réglementé Base en vigueur depuis le 1er août 2026, une heure de chauffage d'appoint électrique à 1 500 W coûte environ 0,30 €, quel que soit le type d'appareil. Ce comparatif, établi d'après l'ADEME, la CRE, l'INC et Santé publique France, détaille ce qui les distingue : vitesse, inertie, bruit et sécurité.

À puissance égale, une heure coûte la même chose À puissance égale, un convecteur, un radiateur à bain d'huile, un soufflant et un panneau infrarouge coûtent la même chose par heure de marche à plein régime. Au tarif réglementé Base proposé par la CRE et en vigueur depuis le 1er août 2026, une heure à 1 500 W revient à 0,30 € environ. Ce qui change : la façon de chauffer, la vitesse, le bruit et la sécurité. La raison est physique. Le règlement européen (UE) 2015/1188 du 28 avril 2015 sur l'écoconception des appareils de chauffage décentralisés fixe à 100 % le rendement thermique en fonctionnement des appareils électriques : chaque kilowattheure consommé devient de la chaleur, par effet Joule. Il les départage surtout par leurs commandes : thermostat, programmation, détection de présence ou de fenêtre ouverte. Les mentions « économique » ou « basse consommation » sont donc à relativiser : aucun appareil électrique ne fournit plus de chaleur qu'un autre par kilowattheure. Il consomme moins seulement s'il tourne moins longtemps, grâce à un thermostat précis ou à la programmation.

Quatre façons de chauffer une pièce Dans son guide « Comment changer de chauffage ? » de décembre 2025, l'ADEME distingue la convection, qui chauffe l'air, et le rayonnement, qui chauffe les corps, les parois et les objets avec une sensation de chaleur rapide. Elle juge le panneau radiant plus performant que le convecteur. Le tableau ci-dessous résume ces critères d'après les deux guides de l'ADEME de décembre 2025. Type d'appareil Mode de chauffe Usage adapté Points de vigilance Convecteur mobile Chauffe l'air par convection naturelle Tempérer une pièce quelques heures Confort médiocre, air desséché selon l'ADEME Bain d'huile Huile chauffée, chaleur restituée sans à-coups Chambre, séjour, plusieurs heures Lent à chauffer, volume important Soufflant ou céramique Résistance et ventilateur, convection forcée Petite pièce, usage court Confort moyen sans rayonnement, bruit du ventilateur Panneau rayonnant ou infrarouge Rayonnement vers ce qui est en face Poste fixe : bureau, atelier, fauteuil Chauffe surtout la zone exposée, tissus à éloigner À lire aussi Spray anti-éthylotest : l'alcoolémie ne baisse pas, ce que dit la loi

Le coût d'une heure au tarif d'octobre 2026 Prix retenu : l'option Base du tarif réglementé, en 3 ou 6 kVA. Selon la délibération de la CRE du 15 juillet 2026, reprise par les décisions ministérielles du 29 juillet 2026, le kilowattheure vaut 13,61 centimes hors taxes depuis le 1er août 2026. S'y ajoutent l'accise, fixée à 30,62 € par mégawattheure à cette date selon la CRE, et la TVA de 20 %, qui porte aussi sur l'accise : (13,61 + 3,062) × 1,20 = 20,01 centimes TTC, soit 0,2001 €. Le coût horaire vaut puissance en kilowatts × durée en heures × prix du kilowattheure. Un appareil de 1 500 W consomme 1,5 kWh en une heure : 1,5 × 0,2001 = 0,30 €. C'est un plafond : régulé par thermostat, l'appareil se coupe par moments une fois la pièce chaude. L'abonnement n'est pas compté. Le tableau applique ce prix de 0,2001 € (CRE, barème 2026) à quatre puissances courantes. Puissance Énergie en 1 heure Coût d'une heure 4 h par jour sur 30 jours 500 W 0,5 kWh 0,10 € 12 € environ 1 000 W 1 kWh 0,20 € 24 € environ 1 500 W 1,5 kWh 0,30 € 36 € environ 2 000 W 2 kWh 0,40 € 48 € environ

Choisir selon la pièce et la durée Pour quelques minutes dans une pièce froide, le soufflant chauffe tout de suite. Pour une soirée en chambre, le bain d'huile, plus lent mais sans souffle, convient mieux. Pour une personne assise, le panneau rayonnant chauffe d'abord ce qui est en face. Notre outil puissance de chauffage estime les watts utiles, et l'outil consommation électrique chiffre un usage mensuel. L'ADEME classe pourtant les radiateurs d'appoint parmi les équipements à éviter : ils risquent d'alourdir la facture. En énergie primaire, son guide de décembre 2025 évalue le rendement des radiateurs électriques à 38 % au plus, contre 110 à 190 % pour les pompes à chaleur, qui captent aussi la chaleur de l'air ou du sol. Repère de l'ADEME (2025) : 19 °C dans les pièces de vie occupées ; un degré de moins économise 7 % d'énergie de chauffage.

Sécurité : distances, rallonges et monoxyde de carbone L'Institut national de la consommation, avec l'ANIL et l'Agence qualité construction (fiche vérifiée le 30 octobre 2024), fixe les règles de base : utiliser l'appareil près de la zone à chauffer en respectant les distances de sécurité du fabricant, l'éloigner des matériaux combustibles, ne jamais le recouvrir, ne pas surcharger multiprises et rallonges. L'ADEME ajoute : pas de linge à sécher sur les radiateurs. Les appareils d'appoint au pétrole ou au gaz exposent au monoxyde de carbone, et l'ADEME leur préfère un radiateur électrique rayonnant ou à bain d'huile. Dans son communiqué du 26 novembre 2025, Santé publique France demande de ne pas faire fonctionner un chauffage d'appoint plus de deux heures de suite et d'aérer au moins dix minutes par jour ; elle compte environ 3 000 personnes intoxiquées par an en France, et une centaine de décès. Voyez aussi nos vérifications avant de rallumer un poêle à granulés.

Comment nous avons établi ce comparatif Critères retenus : mode de chauffe, rapidité et inertie, bruit, sécurité, adaptation à la pièce. Sources : deux guides de l'ADEME (décembre 2025), le règlement européen 2015/1188, l'INC (2024), Santé publique France (2025) et le barème hors taxes de la CRE (juillet 2026), complété de l'accise et de la TVA. Données vérifiées le 15 octobre 2026. Limites : aucun appareil testé, ni bruit ni température de surface mesurés. Aucune marque ni aucun modèle classé ou recommandé, aucun lien commercial. Le coût horaire suppose une marche continue à pleine puissance au tarif Base 3 ou 6 kVA ; il diffère en offre de marché, en heures creuses ou à partir de 9 kVA.

Ce qui peut changer Selon la CRE, le prochain mouvement des tarifs réglementés de l'électricité est prévu au 1er février 2027 : le coût par heure du tableau changera alors. Les guides de l'ADEME et les consignes sanitaires peuvent aussi évoluer. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre installation électrique, consultez un électricien qualifié ; pour votre contrat, votre fournisseur ou le médiateur national de l'énergie.

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