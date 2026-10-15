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Énergie

Chauffage d'appoint : quel type choisir, et 0,30 € l'heure à 1 500 W

Au tarif réglementé Base en vigueur depuis le 1er août 2026, une heure de chauffage d'appoint électrique à 1 500 W coûte environ 0,30 €, quel que soit le type d'appareil. Ce comparatif, établi d'après l'ADEME, la CRE, l'INC et Santé publique France, détaille ce qui les distingue : vitesse, inertie, bruit et sécurité.

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Radiateur soufflant électrique à élément céramique de 1 500 W, voyant lumineux rouge allumé
Photo : Tony Webster, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

À puissance égale, une heure coûte la même chose

À puissance égale, un convecteur, un radiateur à bain d'huile, un soufflant et un panneau infrarouge coûtent la même chose par heure de marche à plein régime. Au tarif réglementé Base proposé par la CRE et en vigueur depuis le 1er août 2026, une heure à 1 500 W revient à 0,30 € environ. Ce qui change : la façon de chauffer, la vitesse, le bruit et la sécurité.

La raison est physique. Le règlement européen (UE) 2015/1188 du 28 avril 2015 sur l'écoconception des appareils de chauffage décentralisés fixe à 100 % le rendement thermique en fonctionnement des appareils électriques : chaque kilowattheure consommé devient de la chaleur, par effet Joule. Il les départage surtout par leurs commandes : thermostat, programmation, détection de présence ou de fenêtre ouverte.

Les mentions « économique » ou « basse consommation » sont donc à relativiser : aucun appareil électrique ne fournit plus de chaleur qu'un autre par kilowattheure. Il consomme moins seulement s'il tourne moins longtemps, grâce à un thermostat précis ou à la programmation.

Quatre façons de chauffer une pièce

Dans son guide « Comment changer de chauffage ? » de décembre 2025, l'ADEME distingue la convection, qui chauffe l'air, et le rayonnement, qui chauffe les corps, les parois et les objets avec une sensation de chaleur rapide. Elle juge le panneau radiant plus performant que le convecteur.

Le tableau ci-dessous résume ces critères d'après les deux guides de l'ADEME de décembre 2025.

Type d'appareilMode de chauffeUsage adaptéPoints de vigilance
Convecteur mobileChauffe l'air par convection naturelleTempérer une pièce quelques heuresConfort médiocre, air desséché selon l'ADEME
Bain d'huileHuile chauffée, chaleur restituée sans à-coupsChambre, séjour, plusieurs heuresLent à chauffer, volume important
Soufflant ou céramiqueRésistance et ventilateur, convection forcéePetite pièce, usage courtConfort moyen sans rayonnement, bruit du ventilateur
Panneau rayonnant ou infrarougeRayonnement vers ce qui est en facePoste fixe : bureau, atelier, fauteuilChauffe surtout la zone exposée, tissus à éloigner
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Le coût d'une heure au tarif d'octobre 2026

Prix retenu : l'option Base du tarif réglementé, en 3 ou 6 kVA. Selon la délibération de la CRE du 15 juillet 2026, reprise par les décisions ministérielles du 29 juillet 2026, le kilowattheure vaut 13,61 centimes hors taxes depuis le 1er août 2026. S'y ajoutent l'accise, fixée à 30,62 € par mégawattheure à cette date selon la CRE, et la TVA de 20 %, qui porte aussi sur l'accise : (13,61 + 3,062) × 1,20 = 20,01 centimes TTC, soit 0,2001 €.

Le coût horaire vaut puissance en kilowatts × durée en heures × prix du kilowattheure. Un appareil de 1 500 W consomme 1,5 kWh en une heure : 1,5 × 0,2001 = 0,30 €. C'est un plafond : régulé par thermostat, l'appareil se coupe par moments une fois la pièce chaude. L'abonnement n'est pas compté.

Le tableau applique ce prix de 0,2001 € (CRE, barème 2026) à quatre puissances courantes.

PuissanceÉnergie en 1 heureCoût d'une heure4 h par jour sur 30 jours
500 W0,5 kWh0,10 €12 € environ
1 000 W1 kWh0,20 €24 € environ
1 500 W1,5 kWh0,30 €36 € environ
2 000 W2 kWh0,40 €48 € environ

Choisir selon la pièce et la durée

Pour quelques minutes dans une pièce froide, le soufflant chauffe tout de suite. Pour une soirée en chambre, le bain d'huile, plus lent mais sans souffle, convient mieux. Pour une personne assise, le panneau rayonnant chauffe d'abord ce qui est en face. Notre outil puissance de chauffage estime les watts utiles, et l'outil consommation électrique chiffre un usage mensuel.

L'ADEME classe pourtant les radiateurs d'appoint parmi les équipements à éviter : ils risquent d'alourdir la facture. En énergie primaire, son guide de décembre 2025 évalue le rendement des radiateurs électriques à 38 % au plus, contre 110 à 190 % pour les pompes à chaleur, qui captent aussi la chaleur de l'air ou du sol. Repère de l'ADEME (2025) : 19 °C dans les pièces de vie occupées ; un degré de moins économise 7 % d'énergie de chauffage.

Sécurité : distances, rallonges et monoxyde de carbone

L'Institut national de la consommation, avec l'ANIL et l'Agence qualité construction (fiche vérifiée le 30 octobre 2024), fixe les règles de base : utiliser l'appareil près de la zone à chauffer en respectant les distances de sécurité du fabricant, l'éloigner des matériaux combustibles, ne jamais le recouvrir, ne pas surcharger multiprises et rallonges. L'ADEME ajoute : pas de linge à sécher sur les radiateurs.

Les appareils d'appoint au pétrole ou au gaz exposent au monoxyde de carbone, et l'ADEME leur préfère un radiateur électrique rayonnant ou à bain d'huile. Dans son communiqué du 26 novembre 2025, Santé publique France demande de ne pas faire fonctionner un chauffage d'appoint plus de deux heures de suite et d'aérer au moins dix minutes par jour ; elle compte environ 3 000 personnes intoxiquées par an en France, et une centaine de décès. Voyez aussi nos vérifications avant de rallumer un poêle à granulés.

Comment nous avons établi ce comparatif

Critères retenus : mode de chauffe, rapidité et inertie, bruit, sécurité, adaptation à la pièce. Sources : deux guides de l'ADEME (décembre 2025), le règlement européen 2015/1188, l'INC (2024), Santé publique France (2025) et le barème hors taxes de la CRE (juillet 2026), complété de l'accise et de la TVA. Données vérifiées le 15 octobre 2026.

Limites : aucun appareil testé, ni bruit ni température de surface mesurés. Aucune marque ni aucun modèle classé ou recommandé, aucun lien commercial. Le coût horaire suppose une marche continue à pleine puissance au tarif Base 3 ou 6 kVA ; il diffère en offre de marché, en heures creuses ou à partir de 9 kVA.

Ce qui peut changer

Selon la CRE, le prochain mouvement des tarifs réglementés de l'électricité est prévu au 1er février 2027 : le coût par heure du tableau changera alors. Les guides de l'ADEME et les consignes sanitaires peuvent aussi évoluer.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre installation électrique, consultez un électricien qualifié ; pour votre contrat, votre fournisseur ou le médiateur national de l'énergie.

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Sources

  1. CRE, délibération n° 2026-147 du 15 juillet 2026 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité, et son annexe B (barèmes hors taxes au 1er août 2026), mise en ligne le 16 juillet 2026
  2. CRE, L'énergie du droit n° 98 : évolution des tarifs réglementés de vente de l'électricité au 1er août 2026, publié le 28 septembre 2026
  3. CRE, Comprendre les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), taux de TVA, mis à jour le 20 janvier 2026
  4. Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 sur l'écoconception des dispositifs de chauffage décentralisés, annexe III (texte consulté sur legislation.gov.uk)
  5. ADEME, guide « Comment changer de chauffage ? », décembre 2025
  6. ADEME, guide « Comment passer un hiver tout confort ? », décembre 2025
  7. INC, avec l'ANIL et l'AQC, « Vous voulez ajouter un chauffage d'appoint ? Lisez ces conseils », vérifié le 30 octobre 2024
  8. Santé publique France, communiqué « Intoxications au monoxyde de carbone. Adopter les bons gestes peut sauver des vies », 26 novembre 2025

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Un radiateur à bain d'huile consomme-t-il moins qu'un soufflant ?

Non, à puissance et durée égales. Le règlement européen (UE) 2015/1188 retient un rendement thermique de 100 % pour tous les appareils de chauffage décentralisés électriques :un kilowattheure consommé donne un kilowattheure de chaleur. L'écart de facture vient du temps de marche, du thermostat et de la programmation.

Combien coûte une heure de chauffage d'appoint en octobre 2026 ?

Multipliez la puissance en kilowatts par le prix du kilowattheure. Au tarif Base 3 ou 6 kVA, fixé à 13,61 centimes hors taxes par la CRE au 1er août 2026, soit 20,01 centimes TTC avec l'accise et la TVA, une heure à 1 500 W coûte 0,30 € et une heure à 2 000 W, 0,40 €.

Peut-on laisser tourner un chauffage d'appoint au pétrole ou au gaz ?

Non. Dans son communiqué du 26 novembre 2025, Santé publique France demande de ne pas l'utiliser plus de deux heures de suite, avec le combustible prévu par le fabricant, et d'aérer chaque jour. L'INC le déconseille dans les pièces mal aérées, et l'ADEME lui préfère un appareil électrique.

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Julien Jimenez

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