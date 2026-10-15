Frelon asiatique : le reconnaître et signaler un nid sans y toucher

Le plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes a été adopté par un arrêté du 9 septembre 2026, publié au Journal officiel le 16 septembre. Voici comment distinguer cet insecte du frelon européen, quand repérer les nids et à qui les signaler sans les approcher.

Pattes jaunes et corps sombre : comment le reconnaître Le frelon asiatique, ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax), se reconnaît à son corps à dominante noire, à la large bande orangée de son abdomen et à ses pattes jaunes à l'extrémité. Face à un nid, ne l'approchez pas, n'y touchez pas et signalez-le à votre mairie ou à la plateforme de votre région. Le tableau suivant reprend les critères publiés en février 2026 par la fédération régionale des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d'Auvergne-Rhône-Alpes. Critère Frelon asiatique Frelon européen Taille de l'ouvrière 17 à 23 mm 18 à 23 mm Thorax noir noir et roux Abdomen noir, large bande orangée jaune, dessins noirs Pattes extrémités jaunes rousses Nid le plus souvent haut dans un arbre arbre creux, cheminée, combles Ouverture du nid petite, sur le côté (nid secondaire) large, vers le bas Selon le plan national de 2026, aucun autre nid de guêpe ou de frelon d'Europe ne s'ouvre sur le côté. Dans le doute, joignez à votre signalement une photo prise à distance.

Nid primaire, nid secondaire : le calendrier d'une colonie Ce tableau résume le cycle annuel décrit par le plan national publié au Journal officiel le 16 septembre 2026. Période Ce qui se passe Bon réflexe Décembre à février reines en hivernation, vieux nids jamais réoccupés ne rien faire détruire Mars à juin nid primaire souvent abrité, à moins de 5 m surveiller abris et buissons Juin à septembre dans environ 70 % des cas, nid secondaire souvent à plus de 10 m signaler sans approcher Septembre à novembre environ 500 futures reines par colonie en moyenne signaler vite Après le 15 novembre reines parties (date indicative) destruction en principe inutile Le nid primaire, petit, n'a qu'une entrée par le bas, selon FREDON Normandie : il peut se cacher sous un appentis ou dans votre abri de jardin. Le nid secondaire, en forme de poire, peut atteindre 80 cm de diamètre, indique la FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes en 2026. Octobre est un mois clé : la chute des feuilles découvre les nids perchés, alors que, d'après ce calendrier, les futures reines n'ont pas toutes quitté la colonie. Pour situer le repère du 15 novembre, comptez les jours entre deux dates. À lire aussi Écorces d'orange au Costa Rica : un pâturage redevenu forêt en 16 ans

Face à un nid : les gestes de sécurité Selon le plan national de 2026, le frelon asiatique n'est pas plus agressif que les guêpes ou les abeilles, mais il le devient à moins de 5 m de son nid. Le texte situe un risque mortel chez l'adulte à partir d'une cinquantaine de piqûres et estime qu'environ 3 % de la population serait allergique à son venin. Gardez vos distances et ne taillez pas la haie près du nid, conseille FREDON Normandie. N'intervenez pas vous-même : les fiches techniques du plan confient la destruction à un désinsectiseur et conseillent, pour un nid primaire, d'agir le soir ou tôt le matin. Un rendez-vous proche de l'heure du coucher du soleil n'a donc rien d'anormal. En cas de réaction allergique ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112, recommande FREDON Normandie. Une piqûre dans la bouche ou la gorge impose de consulter un médecin ou les urgences sans attendre.

Mairie, plateforme régionale : à qui signaler un nid La loi du 14 mars 2025 prévoit que le signalement peut passer par le maire de la commune du nid, ou par un conseiller municipal qu'il désigne. La mairie reste donc le premier interlocuteur ; FREDON Normandie précise qu'il est inutile de s'y rendre sans savoir où se trouve le nid. En Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme régionale frelonsasiatiques.fr reçoit les signalements avec l'emplacement du nid et une photo, même d'un voisin ou d'un locataire. Dans le Calvados, selon FREDON Normandie, le particulier prévient sa mairie, qui déclare le nid sur un site départemental.

Qui paie la destruction : une réponse locale Ni la loi de 2025 ni le plan national ne mettent la destruction d'un nid situé chez un particulier à la charge d'une collectivité. FREDON Grand Est rappelle que cette opération ne relève pas d'une mission de service public : le plus souvent, on fait appel à une entreprise privée, dont le tarif dépend de la hauteur et de l'accès au nid. Certaines collectivités participent. Dans le Calvados, selon FREDON Normandie, seuls les nids secondaires détruits à partir de juillet sont aidés, en partie, par le département et les communes adhérentes, dans le cadre d'un arrêté préfectoral couvrant 2022 à 2026. En Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme régionale indique en 2026 que la destruction peut être gratuite, en partie prise en charge ou à vos frais. Interrogez votre mairie avant de commander une intervention. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 9 juin 2026, le ministère de la Transition écologique annonce pour 2026 une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros, surtout pour le piégeage, la destruction des nids et la formation. Le plan ne prévoit pas d'aide versée directement aux particuliers.

Ce que prévoient la loi de 2025 et le plan de 2026 La loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 a créé un plan national de lutte, décliné en plans départementaux confiés aux préfets, et prévu d'indemniser les pertes des apiculteurs. Après un décret du 29 décembre 2025, l'arrêté du 9 septembre 2026, signé par la ministre de l'Agriculture et le ministre délégué chargé de la Transition écologique, a adopté ce plan. Organisé en 3 axes et 8 actions, le plan de 2026 juge l'éradication hors de portée. Il classera les départements en 4 niveaux selon le nombre de nids détectés : destruction privilégiée là où la densité est faible, réservée aux nids dangereux pour le public ou proches des ruchers là où elle est forte. Il déconseille les pièges bouteille, cloche ou bocal, trop peu sélectifs, et désigne l'INPN, l'inventaire national du patrimoine naturel, pour centraliser les signalements.

Ce qui peut changer Le plan national de septembre 2026 prévoit l'adoption de plans départementaux dans les six mois, soit d'ici mars 2027 : ils fixeront la procédure de signalement et de destruction des nids, et pourront changer vos interlocuteurs locaux. L'ouverture de la plateforme unique prévue au sein de l'INPN n'a pas pu être vérifiée au 15 octobre 2026. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un nid, adressez-vous à votre mairie ; pour une piqûre qui inquiète, appelez le 15 ou consultez un médecin.

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