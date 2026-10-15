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Frelon asiatique : le reconnaître et signaler un nid sans y toucher

Le plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes a été adopté par un arrêté du 9 septembre 2026, publié au Journal officiel le 16 septembre. Voici comment distinguer cet insecte du frelon européen, quand repérer les nids et à qui les signaler sans les approcher.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

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Nid de frelons asiatiques accroché dans un arbre, photographié en novembre 2020 en Occitanie
Photo : Onésime, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pattes jaunes et corps sombre : comment le reconnaître

Le frelon asiatique, ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax), se reconnaît à son corps à dominante noire, à la large bande orangée de son abdomen et à ses pattes jaunes à l'extrémité. Face à un nid, ne l'approchez pas, n'y touchez pas et signalez-le à votre mairie ou à la plateforme de votre région.

Le tableau suivant reprend les critères publiés en février 2026 par la fédération régionale des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d'Auvergne-Rhône-Alpes.

CritèreFrelon asiatiqueFrelon européen
Taille de l'ouvrière17 à 23 mm18 à 23 mm
Thoraxnoirnoir et roux
Abdomennoir, large bande orangéejaune, dessins noirs
Pattesextrémités jaunesrousses
Nidle plus souvent haut dans un arbrearbre creux, cheminée, combles
Ouverture du nidpetite, sur le côté (nid secondaire)large, vers le bas

Selon le plan national de 2026, aucun autre nid de guêpe ou de frelon d'Europe ne s'ouvre sur le côté. Dans le doute, joignez à votre signalement une photo prise à distance.

Nid primaire, nid secondaire : le calendrier d'une colonie

Ce tableau résume le cycle annuel décrit par le plan national publié au Journal officiel le 16 septembre 2026.

PériodeCe qui se passeBon réflexe
Décembre à févrierreines en hivernation, vieux nids jamais réoccupésne rien faire détruire
Mars à juinnid primaire souvent abrité, à moins de 5 msurveiller abris et buissons
Juin à septembredans environ 70 % des cas, nid secondaire souvent à plus de 10 msignaler sans approcher
Septembre à novembreenviron 500 futures reines par colonie en moyennesignaler vite
Après le 15 novembrereines parties (date indicative)destruction en principe inutile

Le nid primaire, petit, n'a qu'une entrée par le bas, selon FREDON Normandie : il peut se cacher sous un appentis ou dans votre abri de jardin. Le nid secondaire, en forme de poire, peut atteindre 80 cm de diamètre, indique la FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes en 2026.

Octobre est un mois clé : la chute des feuilles découvre les nids perchés, alors que, d'après ce calendrier, les futures reines n'ont pas toutes quitté la colonie. Pour situer le repère du 15 novembre, comptez les jours entre deux dates.

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Face à un nid : les gestes de sécurité

Selon le plan national de 2026, le frelon asiatique n'est pas plus agressif que les guêpes ou les abeilles, mais il le devient à moins de 5 m de son nid. Le texte situe un risque mortel chez l'adulte à partir d'une cinquantaine de piqûres et estime qu'environ 3 % de la population serait allergique à son venin.

Gardez vos distances et ne taillez pas la haie près du nid, conseille FREDON Normandie. N'intervenez pas vous-même : les fiches techniques du plan confient la destruction à un désinsectiseur et conseillent, pour un nid primaire, d'agir le soir ou tôt le matin. Un rendez-vous proche de l'heure du coucher du soleil n'a donc rien d'anormal.

En cas de réaction allergique ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112, recommande FREDON Normandie. Une piqûre dans la bouche ou la gorge impose de consulter un médecin ou les urgences sans attendre.

Mairie, plateforme régionale : à qui signaler un nid

La loi du 14 mars 2025 prévoit que le signalement peut passer par le maire de la commune du nid, ou par un conseiller municipal qu'il désigne. La mairie reste donc le premier interlocuteur ; FREDON Normandie précise qu'il est inutile de s'y rendre sans savoir où se trouve le nid.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme régionale frelonsasiatiques.fr reçoit les signalements avec l'emplacement du nid et une photo, même d'un voisin ou d'un locataire. Dans le Calvados, selon FREDON Normandie, le particulier prévient sa mairie, qui déclare le nid sur un site départemental.

Qui paie la destruction : une réponse locale

Ni la loi de 2025 ni le plan national ne mettent la destruction d'un nid situé chez un particulier à la charge d'une collectivité. FREDON Grand Est rappelle que cette opération ne relève pas d'une mission de service public : le plus souvent, on fait appel à une entreprise privée, dont le tarif dépend de la hauteur et de l'accès au nid.

Certaines collectivités participent. Dans le Calvados, selon FREDON Normandie, seuls les nids secondaires détruits à partir de juillet sont aidés, en partie, par le département et les communes adhérentes, dans le cadre d'un arrêté préfectoral couvrant 2022 à 2026. En Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme régionale indique en 2026 que la destruction peut être gratuite, en partie prise en charge ou à vos frais. Interrogez votre mairie avant de commander une intervention.

Dans une réponse publiée au Journal officiel le 9 juin 2026, le ministère de la Transition écologique annonce pour 2026 une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros, surtout pour le piégeage, la destruction des nids et la formation. Le plan ne prévoit pas d'aide versée directement aux particuliers.

Ce que prévoient la loi de 2025 et le plan de 2026

La loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 a créé un plan national de lutte, décliné en plans départementaux confiés aux préfets, et prévu d'indemniser les pertes des apiculteurs. Après un décret du 29 décembre 2025, l'arrêté du 9 septembre 2026, signé par la ministre de l'Agriculture et le ministre délégué chargé de la Transition écologique, a adopté ce plan.

Organisé en 3 axes et 8 actions, le plan de 2026 juge l'éradication hors de portée. Il classera les départements en 4 niveaux selon le nombre de nids détectés : destruction privilégiée là où la densité est faible, réservée aux nids dangereux pour le public ou proches des ruchers là où elle est forte. Il déconseille les pièges bouteille, cloche ou bocal, trop peu sélectifs, et désigne l'INPN, l'inventaire national du patrimoine naturel, pour centraliser les signalements.

Ce qui peut changer

Le plan national de septembre 2026 prévoit l'adoption de plans départementaux dans les six mois, soit d'ici mars 2027 : ils fixeront la procédure de signalement et de destruction des nids, et pourront changer vos interlocuteurs locaux. L'ouverture de la plateforme unique prévue au sein de l'INPN n'a pas pu être vérifiée au 15 octobre 2026.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un nid, adressez-vous à votre mairie ; pour une piqûre qui inquiète, appelez le 15 ou consultez un médecin.

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Sources

  1. Ineris (base AIDA), Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, JO n° 64 du 15 mars 2025
  2. Ineris (base AIDA), Arrêté du 9 septembre 2026 portant adoption du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes (ministère de l'Agriculture et ministère chargé de la Transition écologique), avec le texte du plan en annexe, JO n° 216 du 16 septembre 2026
  3. Assemblée nationale, question écrite n° 14975 « Destruction des nids de frelons asiatiques », réponse du ministère de la Transition écologique publiée au JO le 9 juin 2026
  4. FREDON Normandie, Frelon à pattes jaunes : biologie de l'espèce, page consultée le 15 octobre 2026
  5. FREDON Normandie, Organisation de la lutte collective dans le Calvados, page consultée le 15 octobre 2026
  6. FREDON Grand Est, Frelon à pattes jaunes : questions fréquentes, page consultée le 15 octobre 2026
  7. FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes, frelonsasiatiques.fr, Identifier le frelon asiatique, mis à jour le 9 février 2026
  8. FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes, frelonsasiatiques.fr, Questions fréquentes, mis à jour le 9 février 2026

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Un frelon asiatique isolé dans le jardin est-il dangereux ?

Pas plus qu'une guêpe en dehors de son nid. Selon le plan national publié au Journal officiel le 16 septembre 2026, il n'est pas plus agressif que les guêpes ou les abeilles et sa piqûre n'est pas plus dangereuse que celle d'une guêpe ou d'un frelon européen. Il devient en revanche agressif à moins de 5 m de son nid. En cas de piqûres multiples ou de réaction allergique, appelez le 15 ou le 112.

Faut-il faire détruire un nid découvert en décembre ?

En principe, non. Le plan national de 2026 explique qu'après novembre les futures reines ont quitté le nid et que les ouvrières restantes meurent avec l'hiver : la destruction devient inutile, voire néfaste pour l'environnement selon la technique employée. Un ancien nid n'est jamais réoccupé. En cas de doute sur son activité, signalez-le : votre mairie ou la plateforme régionale vous dira quoi faire.

La destruction d'un nid est-elle gratuite ?

Cela dépend de votre commune et de votre département. En Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme frelonsasiatiques.fr indique en 2026 qu'elle peut être gratuite, partiellement prise en charge ou à vos frais. Dans le Calvados, selon FREDON Normandie, seuls les nids secondaires détruits à partir de juillet sont aidés, en partie. Renseignez-vous auprès de votre mairie avant de faire intervenir un professionnel.

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Julien Jimenez

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