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Bateau abandonné : déchéance, frais et recyclage gratuit par l'APER

Le propriétaire d'un bateau laissé à l'abandon peut être mis en demeure, perdre sa propriété et se voir refacturer l'enlèvement. Depuis 2019, l'APER déconstruit gratuitement les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres, et aide au transport depuis le 15 septembre 2025.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

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Épave de bateau le long du quai Paul-Riquet, à Sète (Hérault), photographiée en octobre 2015
Photo : Christian Ferrer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ce que risque un propriétaire qui abandonne son bateau

Laisser un bateau pourrir dans un port, sur un étang ou une rivière ne vous libère de rien. L'administration peut vous mettre en demeure, vous retirer la propriété du bateau et vous refacturer son enlèvement. La solution légale coûte pourtant peu : l'APER déconstruit gratuitement les bateaux de plaisance hors d'usage, seul le transport restant à votre charge.

Dans une réponse publiée au Journal officiel le 29 juillet 2025, le ministère chargé des Transports rappelle qu'au sens du code de l'environnement, une épave est un bien abandonné, donc un déchet. Comme pour un meuble laissé à côté des poubelles, abandonner ne revient pas à se débarrasser légalement.

Tant que le bateau vous appartient, un dommage qu'il cause peut aussi engager votre responsabilité. Son assurance est facultative sauf exception, rappelle Service-public.fr (page vérifiée le 20 août 2026), et sans assurance vous indemnisez vous-même les victimes.

Mise en demeure, puis perte de la propriété

En mer et dans les ports, le Code des transports encadre les navires abandonnés (articles L5141-1 et suivants) et les épaves (articles L5142-1 et suivants). Après le constat d'un agent de l'État, souvent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), une mise en demeure est affichée sur place, en mairie et en ligne. En juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi laissé trois mois aux propriétaires d'annexes abandonnées à Pleurtuit pour se manifester, faute de quoi la procédure de déchéance de leurs droits serait engagée.

Sur les rivières et canaux, l'article L1127-3 du Code général de la propriété des personnes publiques présume abandonné un bateau stationné sans autorisation, et soit laissé sans manœuvre ni entretien, soit sans personne à bord. Selon ce texte, cité par le Conseil constitutionnel en 2025, le bateau est déclaré abandonné après six mois sans réaction, et sa propriété transférée au gestionnaire de la voie d'eau, comme Voies navigables de France, qui peut deux mois plus tard le vendre ou, si sa valeur ne justifie pas une vente, le détruire.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif le 6 juin 2025 (décision n° 2025-1141 QPC), avec une réserve : un bateau qui sert de domicile ne peut être détruit sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de son occupant.

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Étang de Thau : huit bateaux retirés en novembre 2025

Sète agglopôle méditerranée a décrit le 4 décembre 2025 sa plus récente opération publiée sur la lagune de Thau (Hérault) : du 18 au 28 novembre 2025, sa Brigade bleue et l'État (préfecture et DDTM) ont retiré huit bateaux hors d'usage, à Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains et Mèze. Faute de réponse des propriétaires mis en demeure, la propriété des épaves avait été transférée à l'intercommunalité.

Selon la même source, l'opération a été financée à 80 % par l'État et à 20 % par l'agglomération, les bateaux ont été confiés à l'APER, et les propriétaires s'exposent à une refacturation. Au 15 octobre 2026, aucune source officielle consultée ne décrit de nouvelle opération sur l'étang en 2026.

La déconstruction gratuite : pour quels bateaux

L'APER (Association pour la plaisance éco-responsable) est l'éco-organisme agréé par l'État pour ces bateaux. Elle vit d'une éco-contribution payée par les fabricants et importateurs sur les bateaux neufs, et d'une part de la taxe annuelle payée par les plaisanciers. Selon son magazine 2026, ces deux recettes ont atteint respectivement 2 118 566 € et 949 499 € en 2025.

D'après son site, consulté en octobre 2026, elle prend en charge les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres immatriculés en France, à voile ou à moteur, en mer comme en eaux intérieures. Kayaks, planches et pédalos relèvent d'une autre filière ; les bateaux professionnels sont exclus.

En 2025, selon le même magazine, 3 093 bateaux ont été traités, dont 10,1 % de bateaux abandonnés, dans un réseau de 37 centres en métropole et outre-mer ; l'âge moyen des bateaux recyclés est de 42 ans.

Les étapes, et ce qui reste à payer

Voici les étapes décrites dans la FAQ de l'APER en 2026.

ÉtapeQui s'en chargeCoût pour le propriétaire
Demande en ligne, validée sous 7 jours ouvrablesPropriétaire, puis APER0 €
Retrait des bouteilles de gaz, extincteurs et fuséesPropriétaireNon chiffré par l'APER
Sortie d'eau, grutage, renflouement si besoinPropriétaire ou prestataire choisiÀ sa charge
Transport jusqu'au centre agrééTransporteur choisi par le propriétaireÀ sa charge, aide de 50 à 1 000 € HT possible
Dépollution, démontage, broyage, recyclageCentre agréé payé par l'APER0 €
Désimmatriculation et certificat de déconstructionAPER et Affaires maritimes0 €

La demande se fait sur le portail de l'APER ; une fiche matricule perdue peut être récupérée en ligne auprès des Affaires maritimes. Découper la coque avant le transport est interdit, et le certificat de déconstruction permet de résilier l'assurance.

Le transport, seul poste vraiment à payer

L'APER n'organise pas le transport. Depuis le 15 septembre 2025, elle accorde une aide forfaitaire, déduite du montant hors taxes de la facture, si vous passez par un transporteur de son annuaire. Elle est exclue pour les bateaux abandonnés sur le domaine public sans propriétaire capable de mandater quelqu'un pour les démarches.

Voici la grille publiée par l'APER, en vigueur au 1er janvier 2026.

Longueur du bateauAide de l'APER
2,50 à 3,99 m50 € HT
4,00 à 5,99 m100 € HT
6,00 à 7,99 m200 € HT
8,00 à 11,99 m400 € HT
12,00 à 15,99 m700 € HT
Plus de 16 m1 000 € HT

Si vous remorquez vous-même le bateau, aucune aide n'est prévue : estimez le coût du trajet avant de choisir. Pour comparer des devis, convertissez le montant hors taxes en TTC après déduction de l'aide.

Ce qui peut changer

L'APER annoncera le 30 novembre 2026 les centres de traitement retenus pour 2027 à 2029, ce qui peut modifier la carte des centres. La grille d'aide au transport est celle en vigueur au 1er janvier 2026 et peut être revue.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un bateau précis, renseignez-vous auprès de la capitainerie, de la DDTM ou de la mairie, et consultez un avocat si une mise en demeure vous est adressée.

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Sources

  1. APER, « FAQ sur le recyclage d'un bateau de plaisance », consultée le 15 octobre 2026
  2. APER, « Transporter mon bateau, comment ça marche ? », grille du soutien au transport en vigueur au 1er janvier 2026, page mise à jour le 28 juillet 2026
  3. APER, « recyclermonbateau », magazine annuel n° 2, édition 2026 (chiffres 2025), publié en juillet 2026
  4. Sète agglopôle méditerranée, « Nouvelle opération d'enlèvement d'épaves de bateaux », 4 décembre 2025
  5. Préfet d'Ille-et-Vilaine (DDTM), mise en demeure de faire cesser l'abandon d'annexes sur les zones de mouillage de Pleurtuit, affichée en juin 2023
  6. Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, transfert de propriété d'un navire abandonné sur le domaine public fluvial
  7. Assemblée nationale, question écrite n° 1409 « Épaves de bateaux dans les canaux », réponse du ministère chargé des Transports publiée au JO le 29 juillet 2025
  8. Service-public.fr, « Faut-il assurer un bateau de plaisance dans les eaux françaises ? », vérifié le 20 août 2026

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

La déconstruction d'un bateau par l'APER est-elle vraiment gratuite ?

Oui pour le démantèlement : selon la FAQ de l'APER (2026), tout est gratuit à partir de la réception du bateau dans un centre agréé. Le grutage, le renflouement et le transport restent à la charge du propriétaire, avec une aide de 50 à 1 000 € HT depuis le 15 septembre 2025 si vous passez par un transporteur référencé.

Peut-on faire déconstruire un bateau dont on n'est pas propriétaire ?

Oui, avec un mandat du propriétaire et la copie de sa pièce d'identité, indique la FAQ de l'APER. Sans contact avec lui, il faut une base légale, comme une décision de justice ou une déchéance de propriété. Pour un bateau reçu en héritage, l'APER demande l'acte notarié et l'accord de tous les ayants droit.

Que se passe-t-il si l'on ne répond pas à une mise en demeure ?

En mer et dans les ports, l'État peut engager la déchéance de vos droits sur le bateau. Sur le domaine public fluvial, le bateau peut être déclaré abandonné après six mois et transféré au gestionnaire de la voie d'eau (article L1127-3, validé par le Conseil constitutionnel le 6 juin 2025). Le retrait peut ensuite vous être refacturé, comme le rappelle Sète agglopôle méditerranée pour son opération de novembre 2025.

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Julien Jimenez

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