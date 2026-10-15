Bateau abandonné : déchéance, frais et recyclage gratuit par l'APER

Le propriétaire d'un bateau laissé à l'abandon peut être mis en demeure, perdre sa propriété et se voir refacturer l'enlèvement. Depuis 2019, l'APER déconstruit gratuitement les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres, et aide au transport depuis le 15 septembre 2025.

Ce que risque un propriétaire qui abandonne son bateau Laisser un bateau pourrir dans un port, sur un étang ou une rivière ne vous libère de rien. L'administration peut vous mettre en demeure, vous retirer la propriété du bateau et vous refacturer son enlèvement. La solution légale coûte pourtant peu : l'APER déconstruit gratuitement les bateaux de plaisance hors d'usage, seul le transport restant à votre charge. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 29 juillet 2025, le ministère chargé des Transports rappelle qu'au sens du code de l'environnement, une épave est un bien abandonné, donc un déchet. Comme pour un meuble laissé à côté des poubelles, abandonner ne revient pas à se débarrasser légalement. Tant que le bateau vous appartient, un dommage qu'il cause peut aussi engager votre responsabilité. Son assurance est facultative sauf exception, rappelle Service-public.fr (page vérifiée le 20 août 2026), et sans assurance vous indemnisez vous-même les victimes.

Mise en demeure, puis perte de la propriété En mer et dans les ports, le Code des transports encadre les navires abandonnés (articles L5141-1 et suivants) et les épaves (articles L5142-1 et suivants). Après le constat d'un agent de l'État, souvent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), une mise en demeure est affichée sur place, en mairie et en ligne. En juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi laissé trois mois aux propriétaires d'annexes abandonnées à Pleurtuit pour se manifester, faute de quoi la procédure de déchéance de leurs droits serait engagée. Sur les rivières et canaux, l'article L1127-3 du Code général de la propriété des personnes publiques présume abandonné un bateau stationné sans autorisation, et soit laissé sans manœuvre ni entretien, soit sans personne à bord. Selon ce texte, cité par le Conseil constitutionnel en 2025, le bateau est déclaré abandonné après six mois sans réaction, et sa propriété transférée au gestionnaire de la voie d'eau, comme Voies navigables de France, qui peut deux mois plus tard le vendre ou, si sa valeur ne justifie pas une vente, le détruire. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif le 6 juin 2025 (décision n° 2025-1141 QPC), avec une réserve : un bateau qui sert de domicile ne peut être détruit sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de son occupant. À lire aussi Bâches blanches et laine de mouton sur les glaciers suisses : ce que ces couvertures sauvent vraiment

Étang de Thau : huit bateaux retirés en novembre 2025 Sète agglopôle méditerranée a décrit le 4 décembre 2025 sa plus récente opération publiée sur la lagune de Thau (Hérault) : du 18 au 28 novembre 2025, sa Brigade bleue et l'État (préfecture et DDTM) ont retiré huit bateaux hors d'usage, à Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains et Mèze. Faute de réponse des propriétaires mis en demeure, la propriété des épaves avait été transférée à l'intercommunalité. Selon la même source, l'opération a été financée à 80 % par l'État et à 20 % par l'agglomération, les bateaux ont été confiés à l'APER, et les propriétaires s'exposent à une refacturation. Au 15 octobre 2026, aucune source officielle consultée ne décrit de nouvelle opération sur l'étang en 2026.

La déconstruction gratuite : pour quels bateaux L'APER (Association pour la plaisance éco-responsable) est l'éco-organisme agréé par l'État pour ces bateaux. Elle vit d'une éco-contribution payée par les fabricants et importateurs sur les bateaux neufs, et d'une part de la taxe annuelle payée par les plaisanciers. Selon son magazine 2026, ces deux recettes ont atteint respectivement 2 118 566 € et 949 499 € en 2025. D'après son site, consulté en octobre 2026, elle prend en charge les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres immatriculés en France, à voile ou à moteur, en mer comme en eaux intérieures. Kayaks, planches et pédalos relèvent d'une autre filière ; les bateaux professionnels sont exclus. En 2025, selon le même magazine, 3 093 bateaux ont été traités, dont 10,1 % de bateaux abandonnés, dans un réseau de 37 centres en métropole et outre-mer ; l'âge moyen des bateaux recyclés est de 42 ans.

Les étapes, et ce qui reste à payer Voici les étapes décrites dans la FAQ de l'APER en 2026. Étape Qui s'en charge Coût pour le propriétaire Demande en ligne, validée sous 7 jours ouvrables Propriétaire, puis APER 0 € Retrait des bouteilles de gaz, extincteurs et fusées Propriétaire Non chiffré par l'APER Sortie d'eau, grutage, renflouement si besoin Propriétaire ou prestataire choisi À sa charge Transport jusqu'au centre agréé Transporteur choisi par le propriétaire À sa charge, aide de 50 à 1 000 € HT possible Dépollution, démontage, broyage, recyclage Centre agréé payé par l'APER 0 € Désimmatriculation et certificat de déconstruction APER et Affaires maritimes 0 € La demande se fait sur le portail de l'APER ; une fiche matricule perdue peut être récupérée en ligne auprès des Affaires maritimes. Découper la coque avant le transport est interdit, et le certificat de déconstruction permet de résilier l'assurance.

Le transport, seul poste vraiment à payer L'APER n'organise pas le transport. Depuis le 15 septembre 2025, elle accorde une aide forfaitaire, déduite du montant hors taxes de la facture, si vous passez par un transporteur de son annuaire. Elle est exclue pour les bateaux abandonnés sur le domaine public sans propriétaire capable de mandater quelqu'un pour les démarches. Voici la grille publiée par l'APER, en vigueur au 1er janvier 2026. Longueur du bateau Aide de l'APER 2,50 à 3,99 m 50 € HT 4,00 à 5,99 m 100 € HT 6,00 à 7,99 m 200 € HT 8,00 à 11,99 m 400 € HT 12,00 à 15,99 m 700 € HT Plus de 16 m 1 000 € HT Si vous remorquez vous-même le bateau, aucune aide n'est prévue : estimez le coût du trajet avant de choisir. Pour comparer des devis, convertissez le montant hors taxes en TTC après déduction de l'aide.

Ce qui peut changer L'APER annoncera le 30 novembre 2026 les centres de traitement retenus pour 2027 à 2029, ce qui peut modifier la carte des centres. La grille d'aide au transport est celle en vigueur au 1er janvier 2026 et peut être revue. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un bateau précis, renseignez-vous auprès de la capitainerie, de la DDTM ou de la mairie, et consultez un avocat si une mise en demeure vous est adressée.

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