Ajouter une douche ou un lavabo dans ses WC : les règles à vérifier

Transformer des toilettes séparées en petite salle d'eau suppose une évacuation avec pente, une ventilation, une installation électrique respectant les volumes de la norme NF C 15-100 et un sol étanche. En copropriété, toucher une partie commune exige un vote de l'assemblée générale, et MaPrimeAdapt' peut financer 50 % ou 70 % de travaux d'adaptation, selon les règles en vigueur au 15 octobre 2026.

Ce qu'il faut réunir avant de commencer Des toilettes séparées peuvent devenir une petite salle d'eau à quatre conditions : une évacuation capable de recevoir l'eau d'une douche ou d'un lavabo, une ventilation, une installation électrique conforme aux volumes de sécurité de la norme NF C 15-100 et un sol étanche. En copropriété, toucher une partie commune exige l'accord de l'assemblée générale. MaPrimeAdapt' peut financer une partie des travaux, sous conditions. Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, pris en 1985 sur un modèle type ministériel de 1978, prévoit le cas : une pièce réunissant WC et salle d'eau dans un logement ancien doit remplir les conditions de chacun des deux locaux, notamment d'étanchéité, sans quoi les appareils à combustion y sont interdits. Chaque département a son texte : demandez-le en mairie.

Évacuation, étanchéité et ventilation Côté évacuation, le guide que le CSTB a rédigé en août 2022 pour le ministère du Logement, consacré aux douches de plain-pied en construction neuve, demande une pente d'au moins 1 % vers le siphon, soit 1 cm par mètre, et des réservations dans le plancher. Notre outil de calcul de pente aide à vérifier la hauteur disponible. Le règlement sanitaire exige des sols « en parfait état d'étanchéité » ; pour une douche sans ressaut, le guide du CSTB prévoit une étanchéité sur toute la pièce. Voyez aussi nos repères sur les fuites d'eau après le compteur. La ventilation est obligatoire. Selon le même règlement, une pièce de service avec fenêtre doit évacuer l'air vicié en partie haute ; sans fenêtre, il faut aussi une amenée d'air frais, et l'évacuation passe par un conduit vertical ou une extraction mécanique. Avec une VMC, l'air sort par les bouches des pièces humides, rappelle Qualitel (mars 2025) : faites vérifier celle des toilettes. À lire aussi Fenêtres murées : l'impôt sur les portes et fenêtres, de 1798 à 1926

Électricité : les volumes de sécurité de la NF C 15-100 Selon un guide de Promotelec, association de la filière électrique, publié en juin 2026, une nouvelle douche dans un logement existant relève de la norme en vigueur, la NF C 15-100-7-701, et de ses volumes de sécurité. Voici ces volumes, d'après un autre guide de Promotelec mis à jour en septembre 2026. Volume Où il se situe Matériel admis Volume 0 Intérieur de la baignoire ou du receveur Très basse tension de sécurité 12 V, IPX7 Volume 1 Au-dessus, jusqu'à 2,25 m Très basse tension 12 V, IPX4 (IPX5 si jets) Volume 2 60 cm autour du volume 1 Classe II, IPX4, ni prise ni lave-linge Hors volume Le reste de la pièce Prises, lave-linge relié à la terre, sous 30 mA Ce guide de Promotelec (2026) demande aussi un différentiel 30 mA sur tous les circuits de la pièce, une liaison équipotentielle supplémentaire et des prises à plus de 60 cm d'un point d'eau. Dans des toilettes étroites, un électricien qualifié doit valider l'implantation.

Le broyeur : une solution d'exception Le WC à broyeur relève de l'article 47 du règlement sanitaire. Dans le texte de la Haute-Savoie, il est interdit dans tout immeuble neuf et admis seulement à titre exceptionnel, après avis de l'autorité sanitaire, dans un logement ancien sans WC faute de raccordement possible. Il doit alors rejoindre directement une canalisation d'eaux vannes ventilée, être isolé pour ne pas gêner les voisins par le bruit, et ne plus servir en cas de panne. Pour l'eau d'une douche ou d'un lavabo, l'article 42 demande que tout relevage limite la stagnation au minimum.

En copropriété : ce qui passe par l'assemblée générale Vous aménagez en principe librement vos parties privatives, rappelle Service-public.fr (fiche vérifiée le 18 février 2026). Mais si le règlement de copropriété ne dit rien, la loi range dans les parties communes le gros œuvre, les gaines et les canalisations communes, même quand elles traversent un appartement. Selon la même fiche, percer un mur porteur, intervenir sur une colonne commune ou créer un conduit visible en façade exige un vote préalable de l'assemblée générale, à la majorité absolue de l'article 25, ou à la double majorité de l'article 26 en cas d'appropriation ou de destruction de parties communes. Ni le syndic ni le conseil syndical ne peuvent l'accorder. Sans vote, la remise en état peut être exigée. Pour des travaux d'accessibilité, la demande d'inscription à l'ordre du jour doit joindre un descriptif détaillé et un plan technique d'intervention.

MaPrimeAdapt' : les conditions au 15 octobre 2026 Gérée par l'Anah, MaPrimeAdapt' finance l'adaptation de la résidence principale des propriétaires occupants et des locataires du parc privé, avec l'accord du bailleur pour ces derniers. Selon Service-public.fr (fiche vérifiée le 1er janvier 2026), un membre du foyer doit avoir 70 ans ou plus, 60 à 69 ans avec un classement GIR, un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ou droit à la PCH, l'AEEH ou l'AAH. Voici les plafonds de revenu fiscal de référence publiés par Service-public.fr en 2026. Catégorie Plafond, 1 personne Plafond, 2 personnes Taux d'aide Très modestes, hors Île-de-France 17 363 € 25 393 € 70 % Modestes, hors Île-de-France 22 259 € 32 553 € 50 % Très modestes, Île-de-France 24 031 € 35 270 € 70 % Modestes, Île-de-France 29 253 € 42 933 € 50 % Selon la même fiche, le taux porte sur 22 000 € de travaux hors taxes au plus, soit au maximum 15 400 € d'aide (très modestes) ou 11 000 € (modestes). Un assistant à maîtrise d'ouvrage habilité par l'Anah vient d'abord diagnostiquer le logement, précise France Rénov', et les travaux attendent l'accord de l'Anah. Les exemples officiels citent la salle de bains, pas la création d'une salle d'eau. Faute de prix de référence publié par un organisme public, seuls des devis permettent de chiffrer, comme pour rénover un logement ancien.

Ce qui peut changer Les plafonds et taux de MaPrimeAdapt' peuvent être modifiés par l'État et l'Anah, notamment lors du vote du budget. La NF C 15-100 a été mise à jour en 2024 selon Promotelec, et chaque département peut réviser son règlement sanitaire : vérifiez les versions en vigueur avant de signer un devis. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Faites valider le projet par un plombier et un électricien qualifiés, interrogez votre syndic en copropriété et un conseiller France Rénov' (0 808 800 700) pour les aides.

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