Une chambre à l'étage où l'on tient debout, mais un escalier qui prend de la place : voici ce que changent deux niveaux sur 37 m². Avec l'exemple, vérifié sur son site officiel, d'un camping du Québec qui loue des villas à étage.

37 m² sur deux niveaux : comment l'espace se répartit Sur 37 m², soit environ 400 pieds carrés, une tiny house à étage offre deux vrais niveaux d'un peu plus de 18 m² chacun, si l'étage couvre toute la surface au sol. La répartition la plus logique place la vie de jour en bas (cuisine, coin salon, salle d'eau) et la chambre en haut, où l'on tient debout. C'est la grande différence avec la tiny house classique sur roues, où l'on dort souvent dans une mezzanine basse, accessible par une échelle. Concrètement, 18,5 m² au sol, c'est par exemple un rectangle de 3,70 m sur 5 m. En bas, une cuisine en ligne, un canapé convertible et une petite salle d'eau peuvent y tenir. En haut, un grand lit, un couchage d'appoint et des rangements bas sous les pentes du toit. Ces chiffres sont bruts. L'escalier prend sa part à chaque niveau : l'ouverture qu'il traverse dans le plancher, la trémie, n'est d'ailleurs pas comptée dans la surface de plancher de l'urbanisme français, rappelle Service-public.fr. La surface vraiment utilisable reste donc inférieure à 37 m².

Au Québec, les villas à étage du Havana Resort Le Havana Resort est un camping de Maricourt, dans les Cantons-de-l'Est, à environ 1 h 15 de Montréal selon son site officiel. Il y présente 5 villas, décrites comme des « unités sur 2 étages avec cuisine complète ». Le camping ne les appelle pas tiny houses, mais le principe est le même : peu d'emprise au sol, une chambre à l'étage. D'après la page consultée le 15 octobre 2026, le salon accueille un canapé-lit queen (grand format) et la chambre du haut un lit queen et un lit d'appoint double, avec une cuisine toute équipée et une salle de bain avec douche. Le forfait vaut pour 2 adultes et 2 enfants, jusqu'à 6 personnes avec des frais en plus. Le tarif affiché pour la saison 2026 démarre à 285 dollars canadiens la nuit, taxes en sus. Le site n'indique en revanche aucune surface. Les chiffres de 37 m² et de dix maisons, parfois associés à ce complexe, n'y figurent pas : nous ne pouvons pas les confirmer. Il s'agit enfin d'hébergements de vacances, pas de logements à l'année. À lire aussi Tiny house en France : où l'installer, quelles autorisations demander et quel budget prévoir

Ranger sur deux niveaux : l'escalier devient un meuble Dans une petite surface, l'escalier est l'élément le plus encombrant. Un escalier droit confortable demande de la longueur : dans l'exemple de notre calculateur d'escalier, franchir 2,70 m avec 15 marches de 18 cm occupe 3,75 m au sol. Sur une maison de 5 m de long, c'est presque tout un mur. La parade consiste à en faire un rangement : tiroirs logés dans les marches, placard ou penderie dessous, étagères le long de la montée. Un escalier quart tournant, ou une échelle de meunier plus raide, libère de la place, au prix d'une montée moins confortable et moins sûre. Le reste suit la même logique : banquettes à coffre, lit sur tiroirs, étagères au-dessus des portes. Le canapé convertible, comme dans les villas québécoises, évite de figer un lit au rez-de-chaussée.

Ce que l'étage apporte par rapport à une tiny house classique Le premier gain est la chambre elle-même : on s'y lève debout, on fait son lit sans se plier en deux, et l'on n'a pas d'échelle à descendre en pleine nuit. Le deuxième est la séparation entre le jour et la nuit. À quatre, les adultes peuvent rester au salon pendant que les enfants dorment en haut. Le troisième est l'emprise au sol. À surface égale, une maison sur deux niveaux complets occupe environ deux fois moins de terrain qu'une maison de plain-pied, ce qui libère de la place pour une terrasse ou un potager. Une tiny house sur roues, elle, reste bornée par les dimensions et le poids admis sur la route.

Ce qu'on y perd : escalier, chaleur, accessibilité L'escalier se monte plusieurs fois par jour, avec le linge ou un enfant dans les bras. Pour une personne âgée ou à mobilité réduite, une chambre à l'étage peut devenir un obstacle. Au Québec, les exigences de conception sans obstacle du Code de construction ne visent d'ailleurs pas les maisons unifamiliales, précise le gouvernement du Québec : c'est à vous d'anticiper. La chaleur monte. En hiver, l'étage profite de l'air chaud et le bas peut rester plus frais ; en été, une chambre sous le toit peut vite surchauffer. Une toiture bien isolée, une fenêtre ouvrante à l'étage et un chauffage réglable par niveau aident à équilibrer. Pour estimer les besoins pièce par pièce, notre outil de puissance de chauffage donne un ordre de grandeur.

Et en France ? En France, tout part des roues. Selon une réponse du ministère chargé du Logement publiée au Journal officiel le 2 avril 2024, une tiny house qui garde un moyen de mobilité permanent est assimilée à une caravane ou à une résidence mobile de loisirs. Sans roues, elle peut relever des résidences démontables, si elle en remplit les conditions. L'étage pèse pour une maison posée sur des fondations. La surface de plancher additionne tous les niveaux de plus de 1,80 m sous plafond, et selon Service-public.fr, une maison de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol demande un permis de construire. Une maison de 37 m² sur deux étages y est donc soumise, même avec 18,5 m² au sol. Terrain, autorisations, raccordements et budget sont détaillés dans notre article Tiny house en France : où l'installer et quelles autorisations demander.

Ce qui peut changer Le Havana Resort précise qu'il peut modifier ses prix sans préavis, et son offre peut changer d'une saison à l'autre. Au Québec, une harmonisation annoncée des codes du bâtiment rendra facultatif le règlement municipal de construction, à une date que fixera le gouvernement. En France, les seuils d'urbanisme relèvent de décrets qui peuvent être révisés. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Avant tout projet de construction ou d'installation, renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie, ou de votre municipalité au Québec.

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