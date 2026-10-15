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Argile et fissures : carte 2026, étude de sol et assurance

Une carte mise à jour, applicable depuis le 1er juillet 2026, classe 55 % du territoire hexagonal en exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles, contre 48 % en 2020. Voici comment vérifier votre terrain, ce que la loi impose avant de vendre ou de construire, et ce que couvre l'assurance.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

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Sol argileux desséché, découpé en plaques par de larges fissures de retrait
Photo : Josefine Linnea Jonsson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pourquoi un sol argileux fait bouger une maison

Un sol argileux change de volume selon l'eau qu'il contient : il se rétracte pendant une sécheresse, puis gonfle quand la pluie revient. Selon une note du ministère de la Transition écologique de décembre 2025, ces mouvements répétés abîment surtout les maisons individuelles, aux fondations souvent plus légères que celles des immeubles. La carte officielle, refaite en 2026, se consulte gratuitement sur Géorisques.

Les signes typiques, d'après cette note : fissures importantes, murs déformés, portes et fenêtres qui ferment mal. Le site public Fonds prévention argile ajoute les dallages disloqués et les canalisations enterrées rompues. Une fissure n'est pas forcément due à l'argile : seul un diagnostic sur place en établit la cause.

Selon la même note de 2025, le phénomène représente 70 % du coût du régime des catastrophes naturelles sur cinq ans, environ 1,1 milliard d'euros par an, et la sécheresse de 2022 a coûté plus de 3,5 milliards d'euros aux assureurs. Le ministère cite la Caisse centrale de réassurance, qui projette une sinistralité liée à l'argile en hausse de 44 % entre 2023 et 2050.

Vérifier l'exposition de son terrain

La carte distingue quatre niveaux, rappelle le Cerema en février 2026 : exposition forte, moyenne, faible, ou résiduelle quand aucune argile n'est identifiée. Seuls les niveaux moyen et fort entraînent des obligations de construction. Sur Géorisques, ouvrez la carte interactive et affichez les couches consacrées aux argiles, indique le ministère. Selon le BRGM, un état des risques généré pour votre parcelle avec l'outil ERRIAL donne ce niveau en annexe.

L'arrêté du 9 janvier 2026 remplace la carte pour les promesses de vente, les ventes de terrains et les contrats de construction conclus depuis le 1er juillet 2026, précise le Cerema. D'après la note du ministère de décembre 2025, les zones moyennes et fortes couvrent désormais 55 % du territoire hexagonal, contre 48 % en 2020, et 12,1 millions de maisons individuelles, contre 10,3 millions en 2020.

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Ce que la loi Élan impose avant de vendre ou de construire

Depuis octobre 2020, la loi Élan impose des précautions en zone d'exposition moyenne ou forte, rappelle le ministère, qui estime leur surcoût « de l'ordre de quelques pourcents ». Côté construction, elles visent les bâtiments d'habitation de deux logements au plus, précise le Cerema. Le vendeur d'un terrain en est dispensé si les règles d'urbanisme y interdisent les maisons, et le constructeur en est dispensé si l'étude conclut à l'absence de risque.

Le tableau ci-dessous résume ces règles d'après le Cerema (2023 et 2026).

Niveau d'expositionCe que la loi imposeÀ quel moment
Fort ou moyen, vente d'un terrain à bâtirÉtude géotechnique préalable fournie par le vendeurÀ la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte de vente
Fort ou moyen, projet de maisonÉtude remise au constructeur, qui la suit ou applique des techniques réglementairesAvant le contrat de construction ou de maîtrise d'œuvre
FaibleAucune obligation de la loi ÉlanSans objet
Résiduel (argile non identifiée)Aucune obligation de la loi ÉlanSans objet
Carte applicableCarte mise à jour par l'arrêté du 9 janvier 2026Actes et contrats conclus depuis le 1er juillet 2026

Fissures après une sécheresse : comment l'assurance joue

La garantie catastrophe naturelle de votre contrat ne joue qu'après un arrêté publié au Journal officiel reconnaissant la catastrophe dans votre commune. C'est la mairie qui dépose la demande auprès du préfet : signalez-lui vos fissures, photos datées à l'appui. Côté assureur, déclarez le sinistre dès que vous constatez les dégâts, et calculez la date limite à partir de la publication de l'arrêté.

Service-public.fr résume ainsi les délais et franchises, dans sa fiche vérifiée le 10 avril 2026.

ÉtapeDélai ou montant
Demande de la commune au préfet24 mois au plus après l'événement, en général
Déclaration à votre assureur30 jours au plus après la publication de l'arrêté
Provision versée par l'assureur2 mois après l'état estimatif des dommages ou l'arrêté
Indemnisation complèteDans un délai de 3 mois
Franchise légale, dommages liés à la sécheresse1 520 €
Franchise légale, autres dommages à une habitation380 €

Ce qui a changé pour les sinistrés depuis 2024

L'ordonnance du 8 février 2023 a réformé l'indemnisation. Selon le ministère de l'Intérieur (réponse publiée au Journal officiel le 3 décembre 2024), une circulaire du 29 avril 2024 assouplit les critères pour les épisodes survenus depuis le 1er janvier 2024 : une sécheresse qui revient une fois tous les 10 ans, et non plus 25 ans, peut être jugée anormale, et une succession de sécheresses sur cinq ans compte.

En contrepartie, le décret n° 2024-82, publié le 6 février 2024, oblige à consacrer l'indemnité à une réparation durable, sauf si les travaux dépassent la valeur du bien avant le sinistre : vous pouvez alors vous reloger ou reconstruire. Selon le ministère de la Transition écologique (réponse publiée le 1er septembre 2026), un décret du 3 décembre 2024 encadre l'indépendance et le rapport des experts d'assurance, et un arrêté paru le 11 août 2026 crée une qualification volontaire « expert RGA » (retrait-gonflement des argiles).

Prévenir avant que les fissures s'aggravent

Le Fonds prévention argile, dispositif du ministère de la Transition écologique, cite parmi les causes aggravantes une fuite de réseau d'eau enterré, un défaut de drainage ou des racines d'arbres trop proches. Une fuite discrète se cherche : voyez comment repérer une fuite d'eau après le compteur.

Ce fonds expérimental finance le diagnostic et les travaux de prévention de propriétaires occupants dans 11 départements pilotes. Selon son site, consulté le 15 octobre 2026, la maison doit être en zone d'exposition forte, achevée depuis au moins 15 ans, en résidence principale, sous plafond de ressources. L'aide atteint 90 % pour les ménages très modestes, dans la limite de 14 000 € HT de travaux éligibles.

Ce qui peut changer

La carte peut encore évoluer : celle de 2026 intègre les sinistres survenus jusqu'en 2022. Le Fonds prévention argile reste une expérimentation limitée à 11 départements au 15 octobre 2026. Avant de signer ou de déclarer, revérifiez la carte sur Géorisques et l'arrêté qui vise votre commune.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un terrain ou une maison fissurée, faites-vous conseiller par votre notaire, votre assureur ou un bureau d'études géotechniques.

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Sources

  1. Service-public.fr (DILA), Catastrophe naturelle ou technologique : indemnisation par l'assurance, fiche vérifiée le 10 avril 2026
  2. Ministère de la Transition écologique, Note de présentation du projet d'arrêté de mise à jour de la carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles, mise à jour le 1er décembre 2025
  3. Cerema, Outils de l'aménagement, Les zones exposées au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux (zones RGA), 2 février 2026
  4. Cerema, Outils de l'aménagement, Les études géotechniques liées au retrait-gonflement des argiles (études RGA), 23 février 2023
  5. Assemblée nationale, question écrite n° 180 sur la reconnaissance des sinistrés de la sécheresse, réponse du ministère de l'Intérieur publiée au JO le 3 décembre 2024
  6. Assemblée nationale, question écrite n° 16137 sur l'encadrement des expertises liées au RGA, réponse du ministère de la Transition écologique publiée au JO le 1er septembre 2026
  7. BRGM, assistance Géorisques, Où trouver la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, mise à jour le 13 août 2020
  8. Ministère de la Transition écologique (DGALN), Fonds prévention argile, page d'accueil et mise à jour du 20 mars 2026 sur la carte d'exposition, consultés le 15 octobre 2026

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Faut-il une étude de sol en zone d'exposition faible ?

Pas au titre de la loi Élan : selon le Cerema (2023 et 2026), ses obligations ne s'appliquent qu'en zones d'exposition moyenne ou forte. Un bureau d'études géotechniques peut toutefois vous dire si une étude reste utile pour votre projet.

Combien de temps pour déclarer des fissures à son assureur ?

Au plus tard 30 jours après la publication au Journal officiel de l'arrêté qui reconnaît la catastrophe naturelle dans votre commune, selon Service-public.fr (fiche vérifiée le 10 avril 2026). La franchise légale est de 1 520 € pour ces dommages liés à la sécheresse.

Peut-on garder l'indemnité sans faire les travaux ?

En principe non : le décret n° 2024-82, publié le 6 février 2024, impose de la consacrer à une réparation durable. Exception, selon le ministère de l'Intérieur (décembre 2024) : si les travaux coûtent plus que la valeur du bien avant le sinistre, la somme peut servir à vous reloger ou à reconstruire.

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Julien Jimenez

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