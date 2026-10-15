Fin 2024, la pension moyenne atteint 1 752 euros bruts par mois, soit 1 626 euros nets, selon la DREES. Mais votre place dépend surtout du niveau de vie de votre foyer : voici les repères officiels et une méthode simple pour vous situer.

Pension moyenne : quel chiffre retenir ? Le dernier chiffre officiel porte sur fin 2024. Selon la DREES, qui a publié le 14 octobre 2026 son panorama « Les retraités et les retraites », un retraité résidant en France touche en moyenne 1 752 euros bruts par mois de pension de droit direct, soit 1 626 euros nets. Cette moyenne ne dit pas où se situe votre foyer sur l'échelle des niveaux de vie, celle qui sert à délimiter les classes moyennes : la méthode suit. Le montant de 1 705 euros, que vous avez peut-être lu, est aussi exact : c'est la même pension brute de fin 2024, sans la majoration pour trois enfants ou plus. Avec les pensions de réversion, la moyenne monte à 1 920 euros bruts, soit 1 785 euros nets.

Une moyenne qui masque de grands écarts La DREES ne publie pas de pension médiane dans cette fiche, mais une répartition par tranches, établie sur fin 2020. 34 % des retraités résidant en France touchaient alors 1 000 euros bruts par mois ou moins. C'était le cas de 49 % des femmes et de 15 % des hommes. À l'autre bout, 8 % dépassaient 3 000 euros bruts, et 1 % plus de 5 150 euros. Même après une carrière complète, 16 % des retraités restaient sous 1 000 euros bruts, quand 10 % dépassaient 3 000 euros. Une pension inférieure à la moyenne n'a donc rien d'exceptionnel. À lire aussi Retraite complémentaire Agirc-Arrco : +1,4 % au 1er novembre 2026

Du brut au net : ce que retirent les prélèvements Le net de la DREES s'entend après CSG, CRDS, Casa et cotisation maladie sur la retraite complémentaire, mais avant impôt sur le revenu. Sur la pension moyenne, l'écart entre brut et net est d'environ 7 % (1 752 contre 1 626 euros, calcul du Mag). Votre propre taux dépend de votre revenu fiscal de référence, celui de l'avis d'imposition reçu en 2025 sur les revenus de 2024, indique l'Assurance retraite. Pour une part fiscale, en 2026 : aucun prélèvement sous 13 048 euros. 4,3 % jusqu'à 17 057 euros. 7,4 % jusqu'à 26 471 euros. 9,1 % au-delà. Pour deux parts, les seuils passent à 20 016, 26 167 et 40 603 euros. Le détail figure dans notre article sur la revalorisation des pensions.

Pension individuelle et niveau de vie du foyer : deux mesures différentes La pension est un revenu individuel. Le niveau de vie se calcule pour tout le foyer : l'Insee divise le revenu disponible du ménage, c'est-à-dire pensions, revenus du patrimoine et prestations, nets des impôts directs, par son nombre d'unités de consommation. Les unités de consommation tiennent compte des économies d'échelle : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour toute autre personne de 14 ans ou plus, 0,3 par enfant de moins de 14 ans. Un couple compte donc 1,5 unité, pas 2. En 2024, le niveau de vie médian des retraités atteint environ 2 236 euros par mois, légèrement au-dessus de celui de l'ensemble de la population (2 228 euros), selon l'Insee. Quand la personne de référence du ménage a 65 ans ou plus, il avoisine 2 000 euros pour une personne seule et 2 390 euros pour un couple. Selon la DREES, les pensions forment 77 % du revenu disponible des ménages comptant au moins un retraité, et les revenus du patrimoine 18 % (données 2023).

Votre position en quatre étapes Étape 1 : additionnez les revenus nets mensuels du foyer (pensions, réversion, intérêts, loyers perçus, aides). Étape 2 : retirez l'impôt sur le revenu, ramené au mois. Étape 3 : divisez par le nombre d'unités de consommation. Étape 4 : comparez aux repères de l'Insee pour 2024, convertis en montants mensuels par le Mag. Les seuils, du plus modeste au plus aisé : Part de la population Niveau de vie mensuel inférieur à 10 % les plus modestes 1 164 € 20 % 1 475 € 30 % 1 748 € 40 % 1 990 € 50 % (médiane) 2 228 € 60 % 2 490 € 70 % 2 807 € 80 % 3 232 € 90 % (les 10 % les plus aisés dépassent ce seuil) 4 048 € Ces seuils datent de 2024 : la comparaison donne un ordre de grandeur. Il n'existe pas de définition officielle des classes moyennes. L'Observatoire des inégalités, reprenant un découpage du Crédoc, les place entre les 30 % les plus modestes et les 20 % les plus aisés : en 2024, entre 1 748 et 3 232 euros par mois (calcul du Mag). Exemple fictif : un couple de retraités perçoit 1 600 et 1 200 euros nets, plus 50 euros d'intérêts, et paie 90 euros d'impôt par mois. Son revenu disponible atteint 2 760 euros, soit 1 840 euros par unité de consommation : entre le 3e et le 4e décile, dans le bas des classes moyennes. Une personne seule disposant des mêmes 2 760 euros se placerait entre le 6e et le 7e décile.

Aucune somme garantie par génération, seulement des planchers Aucune règle ne fixe une pension due à une génération : son montant découle de votre carrière et de vos salaires. Il existe seulement deux planchers, chacun sous conditions. Le minimum contributif relève la pension de base des retraités partis au taux plein : pour une retraite prenant effet en 2026, 756,29 euros bruts par mois, jusqu'à 903,93 euros avec un départ avant 67 ans et tous les trimestres exigés cotisés (Service-public.fr). L'Aspa, le minimum vieillesse, complète les ressources jusqu'à 1 043,59 euros par mois pour une personne seule et 1 620,18 euros pour un couple d'allocataires, en principe dès 65 ans. Leur fonctionnement est détaillé dans notre article sur l'Aspa et le minimum contributif, et les budgets de référence dans notre dossier sur le coût d'une retraite décente.

Ce qui peut changer Les montants de l'Aspa et du minimum contributif valent depuis le 1er janvier 2026 ; ceux de 2027 ne sont pas encore fixés. Les niveaux de vie 2025 de l'Insee devraient paraître à l'été 2027, si le calendrier des deux dernières éditions, publiées en juillet, est tenu. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre situation précise, adressez-vous à votre caisse de retraite ou à un conseiller retraite ; pour l'impôt, à votre centre des finances publiques.

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