Sacs d'eau au congélateur : ce que l'astuce apporte vraiment

Par Julien Jimenez , fondateur et éditeur du site

Combler les vides du congélateur avec des sacs ou des bouteilles d'eau congelée peut vous rendre service. Les sources officielles le recommandent surtout pour mieux résister à une coupure de courant, mais aucune de celles que nous avons consultées ne chiffre d'économie sur la facture.

D'où vient l'astuce Faut-il remplir les vides du congélateur avec des sacs ou des bouteilles d'eau congelée ? L'astuce a un intérêt réel, mais pas forcément celui qu'on lui prête. Voici ce que disent les sources officielles, et dans quels cas elle ne vous servira à rien. L'idée est simple. Vous placez de l'eau dans des contenants fermés, vous la laissez geler, et ces blocs de glace occupent la place vide du congélateur. On la trouve dans les conseils officiels du ministère américain de l'Agriculture (USDA), pour se préparer à une coupure de courant. Son service de sécurité des aliments recommande de garder le congélateur plein et de combler les espaces vides avec des bidons en plastique remplis d'eau congelée, des sacs de glaçons ou des pains de glace. En France, nous n'avons trouvé aucune consigne officielle invitant les ménages à le faire en octobre, ni à une autre période.

En cas de coupure de courant : un effet documenté C'est là que l'effet est le mieux documenté. Selon l'USDA, un congélateur plein garde sa température environ 48 heures, contre 24 heures s'il est à moitié plein. Cela suppose de garder la porte fermée. La même source précise que les aliments placés à l'avant, dans la porte ou en petits paquets fins décongèlent plus vite que les gros morceaux rangés au fond ou en bas. Les blocs de glace jouent donc le rôle d'une réserve de froid. Ce conseil vient d'une source américaine : nous n'avons pas trouvé d'équivalent chiffré publié par une autorité française. À lire aussi Nycturie : 4 gestes du soir qui peuvent limiter les levers nocturnes

Sur la facture d'électricité : un effet non démontré L'argument souvent avancé est le suivant : à chaque ouverture, l'air froid s'échappe et de l'air plus chaud entre. Moins il y a de vide, moins il y a d'air à refroidir. Ce raisonnement n'est pas absurde. Ressources naturelles Canada, le ministère fédéral canadien chargé de l'énergie, explique par exemple qu'un congélateur coffre est en général plus économe, parce que sa porte s'ouvre par le dessus et garde davantage d'air froid. Mais aucune des sources officielles que nous avons consultées ne chiffre une économie due aux bouteilles d'eau. Le guide de l'ADEME pour réduire sa facture d'électricité n'en parle pas. Gardez aussi en tête qu'il faut d'abord de l'électricité pour transformer cette eau en glace. En résumé : l'effet sur la facture est possible, mais il n'est pas démontré. Ne comptez pas sur lui pour faire baisser vos dépenses de façon visible.

Les gestes qui comptent davantage Pour consommer moins, l'ADEME met en avant d'autres gestes, plus simples à vérifier. La bonne température. L'ADEME recommande -18 °C pour le congélateur, et entre +4 et +5 °C pour le réfrigérateur. Le ministère de l'Agriculture conseille lui aussi de régler le congélateur à -18 °C, pour préserver les aliments et consommer moins d'énergie. Le dégivrage. L'ADEME conseille de dégivrer le congélateur et le réfrigérateur tous les six mois, ou dès que la couche de givre dépasse 3 millimètres. Selon elle, ce geste fait économiser environ 10 € par an. L'emplacement. Éloignez le congélateur du four, d'un radiateur ou du soleil direct. Laissez l'air circuler à l'arrière et ne posez rien sur ses entrées d'air, demande l'ADEME. Ressources naturelles Canada conseille de laisser au moins 5 à 7 cm entre le congélateur et le mur. Le bon appareil. Pour situer l'enjeu, l'ADEME estime qu'un congélateur de 180 litres consomme environ 296 kWh par an, soit 74 € au prix de l'électricité de septembre 2024. Pour votre propre appareil, vous pouvez calculer sa consommation et son coût. L'ADEME met aussi en garde contre le suréquipement, avec des appareils en double voire en triple. Ressources naturelles Canada résume l'enjeu de la taille : un congélateur trop grand refroidit de l'espace inutile, et un congélateur trop petit pousse à le surcharger, ce qui fait forcer le système de froid.

Si vous voulez essayer L'astuce ne coûte presque rien et peut vous rendre service le jour d'une coupure. Quelques précautions : Ne remplissez pas à ras bord. Selon l'institut géologique américain (USGS), la densité de l'eau baisse d'environ 9 % en gelant : la glace prend plus de place. Laissez de la marge en haut de chaque contenant. Choisissez des contenants bien fermés. Des bouteilles en plastique ou des sacs de congélation solides font l'affaire. Ne gênez pas la circulation de l'air. Glissez les blocs dans les espaces libres, sans tasser. En cas de doute, suivez la notice de votre appareil. Retirez-les quand vous avez besoin de place. Ils servent seulement à combler le vide.

Pour qui ce n'est pas utile Si votre congélateur est déjà plein, il n'y a rien à combler. Si vous n'avez qu'un petit compartiment dans le réfrigérateur, la place y est rare : mieux vaut la garder pour les aliments. Si votre congélateur est trop petit pour vos besoins, le surcharger fait forcer l'appareil, selon Ressources naturelles Canada. Si votre congélateur est presque vide en permanence, la vraie question est peut-être sa taille, ou son utilité s'il s'agit d'un deuxième appareil. Pour le remplir de vraies provisions sans trop dépenser, voyez aussi nos articles sur les invendus du soir et sur le potager, les conserves et le troc.

Après une coupure Gardez la porte fermée le plus longtemps possible. Quand le courant revient, soyez prudent avec les aliments qui ont décongelé : le ministère de l'Agriculture rappelle qu'il ne faut pas recongeler un produit décongelé, car les bactéries peuvent s'y multiplier. Si vous avez un doute sur un aliment, ne le consommez pas. Information générale, à jour au 14 octobre 2026. Les montants en euros dépendent du prix de l'électricité, qui évolue.

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