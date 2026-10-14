Se lever la nuit pour uriner est fréquent, surtout avec l'âge, et peut gâcher le sommeil. Voici quatre gestes du soir recommandés par des sources médicales, l'outil qui aide votre médecin, et les signes qui doivent faire consulter.

La nycturie, c'est quoi ? Vous vous levez une ou plusieurs fois par nuit pour uriner ? Quatre gestes simples, recommandés par des sociétés savantes d'urologie et par le service de santé public britannique, peuvent aider à limiter ces réveils. Ils ne remplacent pas un avis médical : se lever souvent la nuit peut aussi signaler un problème qui se soigne. Les urologues appellent nycturie le fait d'être réveillé par l'envie d'uriner. Le référentiel du Collège d'urologie la juge anormale dès le premier lever s'il vous gêne. Il note aussi que la nycturie motive souvent une consultation quand elle est intense, au-delà de deux ou trois levers par nuit. C'est fréquent. Selon une enquête nationale présentée au Congrès français d'urologie en 2004, auprès de 4 331 personnes de 18 à 65 ans, 23,6 % étaient concernées. La proportion passait de 13,5 % chez les 18-29 ans à 42,9 % chez les 60-65 ans. Les causes sont variées. Le référentiel cite notamment les boissons prises le soir, un médicament diurétique pris le soir, le gonflement des jambes en cas d'insuffisance cardiaque, l'apnée du sommeil, le diabète, ou un obstacle comme une prostate augmentée de volume. Avec l'âge, le corps produit aussi moins d'hormone antidiurétique la nuit, rappelle la fiche de l'hôpital Guy's and St Thomas' du NHS.

Geste 1 : boire moins dans les deux heures avant le coucher L'Association européenne d'urologie conseille de boire moins le soir, en particulier dans les deux heures qui précèdent le coucher. Le référentiel du Collège d'urologie cite lui aussi la diminution des boissons le soir parmi les premières mesures. Attention à ne pas réduire vos boissons sur toute la journée. La fiche de Guy's and St Thomas' précise que boire moins n'aide pas, sauf si vous buvez aujourd'hui de grandes quantités. L'idée est de décaler, pas de vous priver. Pour savoir combien boire, notre calculateur des besoins en eau donne les repères officiels. À lire aussi Panneau de vitesse absent ou masqué : contester un radar sous 45 jours

Geste 2 : limiter café, thé et alcool le soir La caféine et l'alcool font uriner davantage, explique l'Association européenne d'urologie, qui conseille de les éviter le soir. Pensez aux sources moins évidentes de caféine : la fiche de Guy's and St Thomas' cite le thé, le café, le chocolat et les colas, qui peuvent irriter la vessie. Elle ajoute que l'alcool peut aussi perturber le sommeil.

Geste 3 : si vos chevilles gonflent, surélevez vos jambes dans la journée Quand les jambes gonflent dans la journée, ce liquide peut être éliminé la nuit, une fois allongé. L'Association européenne d'urologie conseille de surélever les jambes pendant la journée. La fiche de Guy's and St Thomas' propose de s'asseoir ou de s'allonger environ une heure dans la journée, jambes à hauteur du cœur. Selon ces deux sources, des bas de contention portés le jour peuvent aussi aider : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'en porter. Des chevilles qui gonflent sont aussi un signe à montrer à votre médecin, car elles peuvent avoir une cause cardiaque.

Geste 4 : passer aux toilettes avant de dormir, et soigner votre sommeil L'Association européenne d'urologie conseille d'aller aux toilettes juste avant de vous coucher, même sans envie. Elle donne aussi des repères pour mieux dormir : des horaires réguliers, de l'activité dans la journée, une chambre calme et sombre, et attention à la nicotine, qui gêne le sommeil. La fiche de Guy's and St Thomas' conseille en plus de limiter les siestes.

Le calendrier mictionnel, et attention aux chutes Avant de consulter, notez pendant trois jours l'heure de chaque passage aux toilettes, de jour comme de nuit, et si possible le volume. Le référentiel du Collège d'urologie le présente comme l'examen clé pour comprendre l'origine de la nycturie. L'Association européenne d'urologie conseille d'y ajouter ce que vous buvez, une éventuelle gêne en urinant et le nombre de réveils. Ce carnet aide votre médecin à faire la différence entre une vessie qui se remplit vite et une production d'urine trop forte la nuit. Le référentiel rappelle aussi que les levers nocturnes peuvent entraîner des chutes graves chez les personnes âgées. Si vous avez du mal à marcher ou à garder l'équilibre, l'Association européenne d'urologie évoque une chaise percée près du lit. Et ne modifiez jamais un traitement de vous-même. Certains médicaments augmentent la quantité d'urine, mais la fiche de Guy's and St Thomas' demande de ne pas les arrêter sans l'avis de votre médecin.

Quand faut-il consulter ? Parlez-en à votre médecin si vos levers nocturnes vous gênent ou retentissent sur vos journées, si vous vous levez plus de deux ou trois fois par nuit, si vos jambes gonflent, ou si vous ressentez une gêne ou une douleur en urinant. Si vous ronflez, êtes somnolent dans la journée, en surpoids ou avez de la tension, le Collège d'urologie demande de rechercher une apnée du sommeil, qui se soigne. Si vous voyez du sang dans vos urines, même en petite quantité, consultez rapidement : le NHS demande dans ce cas un rendez-vous médical en urgence. Ces gestes peuvent réduire le nombre de levers chez certaines personnes, mais ils ne traitent pas une cause médicale. Si rien ne change, un bilan permet de trouver l'origine et le bon traitement. Information générale, à jour au 14 octobre 2026. Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin.

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