Au 15 octobre 2026, un Français peut rester 90 jours au Maroc et y garder son camping-car six mois par année civile, selon le ministère des Affaires étrangères et la douane marocaine. Voici les démarches, l'assurance, les consignes de santé et de sécurité, et un budget construit avec des tarifs relevés le même jour.

Ce qu'il faut réunir avant de partir Pour passer l'hiver au Maroc en camping-car, il faut un passeport valable tout le séjour, une assurance auto qui couvre le Maroc et un contrat santé avec rapatriement. Vous pouvez rester 90 jours, selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (fiche du 15 septembre 2026), et votre camping-car six mois par année civile, selon la douane marocaine. Dans notre exemple, ferry, camping, électricité et péages coûtent environ 1 600 € pour deux sur trois mois, hors carburant, courses et assurances. Les sources officielles ont été consultées le 15 octobre 2026. Les tarifs sont des estimations datées, à revérifier avant de réserver.

Passeport et durée du séjour : 90 jours Le ministère des Affaires étrangères rappelle, en 2026, que la carte d'identité ne suffit plus : il faut un passeport valable pour toute la durée du séjour. À l'arrivée, vérifiez qu'il a bien été tamponné, faute de quoi vous seriez en séjour irrégulier. Gardez votre billet de retour. Au-delà de 90 jours, selon cette fiche, il faut demander une prolongation au service marocain de l'immigration, pour trois mois au plus. Un séjour irrégulier expose à une amende et à une expulsion. Comptez vos jours avec notre outil jours entre deux dates. Votre permis français suffit pour conduire pendant un an à compter de votre arrivée, indique le ministère. À lire aussi Logé en Grèce contre des soins aux chats errants : le mode d'emploi

Le camping-car à la douane : l'admission temporaire Aucune démarche préalable n'est demandée, selon l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) : les douaniers enregistrent l'admission temporaire à bord des ferries ou au poste frontière. Présentez passeport, original de la carte grise, assurance couvrant le Maroc et justificatif de résidence à l'étranger. Pour un camping-car, l'ADII accorde six mois par année civile, en une ou plusieurs fois, sans prorogation. Selon son barème consulté le 15 octobre 2026, un dépassement de 30 jours au plus coûte 1 000 dirhams (environ 91 € au cours de Bank Al-Maghrib du 14 octobre 2026) si vous vous présentez spontanément. Faites viser à la sortie le document remis à l'entrée. En cas de vol, l'ADII ne vous laisse repartir que contre paiement des droits ou engagement de votre assistance à régulariser sous un an. Le ministère chiffre ces droits de 17,5 % à 50 % de la valeur du véhicule neuf : demandez à votre assureur s'il les couvre.

Assurance auto : vérifier que le Maroc est couvert Depuis le 1er avril 2024, la carte verte est devenue blanche et s'appelle carte internationale d'assurance automobile, rappelle la MAIF (page mise à jour le 7 octobre 2024). Pour le Maroc, elle reste indispensable : demandez-la à votre assureur. Chaque pays y a un code, MA pour le Maroc, et la carte ne vaut que pour les pays dont la case n'est pas rayée. Si le Maroc n'est pas couvert, l'ADII indique qu'une assurance frontière se souscrit aux postes frontières. Nous n'avons trouvé son prix dans aucune source officielle.

Un exemple de budget pour deux, sur 90 jours Ce tableau additionne des tarifs relevés le 15 octobre 2026 chez DFDS, au camping Terre d'Océan (Taghazout), sur la grille d'Autoroutes du Maroc et au cours de Bank Al-Maghrib. Poste Montant estimé Source et date Ferry Algésiras-Tanger Med aller-retour, camping-car et 2 adultes 427 € DFDS, prix affiché le 15/10/2026, dates de décembre 2026 Camping, 80 nuits pour 2 personnes, tarif au-delà de 2 mois 840 € Camping Terre d'Océan, basse saison, 15/10/2026 Électricité 10 A, 80 nuits 240 € Même grille, 15/10/2026 Péages Tanger Med-Agadir aller-retour, classe 2 Environ 1 000 DH, soit 91 € Autoroutes du Maroc, grille consultée le 15/10/2026, cours Bank Al-Maghrib du 14/10/2026 Gazole au Maroc, hypothèse 2 500 km à 10 l/100 km 250 l, prix non chiffré Aucun prix officiel trouvé au 15/10/2026 Assurance auto étendue au Maroc Selon votre contrat Votre assureur Total des postes chiffrés 1 598 € Calcul du Mag Le ferry est chiffré pour un aller le 1er décembre et un retour le 31 décembre 2026, les dates de 2027 n'étant pas encore en vente chez DFDS. La compagnie annonce 30 % de remise pour un camping-car et deux passagers en aller-retour, du 1er octobre 2026 au 31 mai 2027. Le péage suppose la classe 2 : deux essieux et plus de 1,30 m de haut, selon Autoroutes du Maroc. Ajoutez carburant, courses, assurance santé et trajet jusqu'à Algésiras, à estimer avec notre calculateur de coût de trajet. Notre article sur le budget d'une vie à deux en camping-car donne d'autres repères. Le camping cité sert d'exemple de tarif public, pas de recommandation.

Santé et sécurité : les consignes officielles Selon le CLEISS, organisme public de la Sécurité sociale, un assuré français n'a pas de prise en charge sur place au Maroc. Sa caisse peut rembourser des soins inopinés sur factures acquittées, sans y être obligée. L'exception prévue par l'accord franco-marocain pour les vacances vise des ressortissants marocains actifs ou chômeurs indemnisés. Le ministère juge impératif, en 2026, un contrat couvrant soins, hospitalisation et rapatriement : les hôpitaux peuvent exiger le paiement complet avant la sortie. Emportez vos médicaments dans leur boîte d'origine avec une ordonnance en dénomination commune internationale, et vérifiez vos vaccins, dont la rougeole (alerte du 13 mars 2026). Sa fiche Sécurité, mise à jour le 15 septembre 2026, décrit un pays sûr et sous contrôle des autorités, mais exposé à la menace terroriste. Une alerte du 10 septembre 2026 appelle à la prudence dans les lieux touristiques et les zones d'affluence. Aux camping-caristes, il conseille de ne pas stationner dans des endroits isolés, en bord de route ou sur les plages, en raison des risques de vol avec effraction. Il déconseille la conduite de nuit et, formellement, tout déplacement le long de la frontière mauritanienne. Inscrivez-vous sur Fil d'Ariane.

Ce qui peut changer Les tarifs de ferry pour janvier à mars 2027 ne seront connus qu'à l'ouverture des ventes, et la remise camping-car de DFDS court jusqu'au 31 mai 2027. La fiche du ministère peut être modifiée à tout moment : relisez-la la veille du départ. Grilles de camping, péages et cours du dirham évoluent aussi. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Parlez de votre départ à votre médecin traitant, et faites confirmer par écrit la couverture Maroc par votre assureur.

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