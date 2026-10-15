Chamonix vient d'encadrer par arrêté le stationnement des camping-cars et des vans aménagés, Biarritz applique le sien depuis 2021. Voici ce qu'un maire a le droit d'interdire, ce que vous risquez, et ce que prévoient ces deux villes, textes officiels à l'appui.

Ce qu'un maire peut interdire, et ce qu'il ne peut pas Un maire peut interdire le stationnement des camping-cars et des vans aménagés dans certaines rues, sur certains parkings ou à certaines saisons, à condition de le faire par un arrêté motivé. Il ne peut pas, sauf circonstances locales exceptionnelles, les bannir de toute sa commune et en permanence. C'est le cadre rappelé par le gouvernement dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 7 août 2025. Le point de départ est simple : un camping-car est un véhicule. Selon cette réponse, les camping-cars « ne sauraient être privés du droit de stationner » sur le domaine public si leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif. Un van aménagé, véhicule automobile lui aussi, relève du même raisonnement.

Les conditions imposées aux arrêtés municipaux Pour restreindre, le maire s'appuie sur ses pouvoirs de police (Code de la route, Code général des collectivités territoriales) : sécurité, circulation, tranquillité publique, protection de l'environnement et des sites. Selon la même réponse ministérielle, la mesure doit reposer sur des circonstances locales et des faits avérés, rester proportionnée, et être limitée dans le temps et dans l'espace. Quand l'interdiction ne vise qu'une catégorie de véhicules, l'arrêté doit en décrire les caractéristiques (surface, encombrement, poids) et tenir compte des solutions de repli, comme une aire proche. Les barres de hauteur à l'entrée des parkings doivent seulement matérialiser un arrêté motivé. Un arrêté peut être contesté auprès du maire ou devant le tribunal administratif ; celui de Biarritz rappelle un délai de deux mois. Le Comité de liaison du camping-car, qui réunit fédérations d'usagers et professionnels, juge illégale toute interdiction visant la seule nuit. C'est sa lecture : le juge tranche au cas par cas. À lire aussi Logé en Grèce contre des soins aux chats errants : le mode d'emploi

Stationner n'est pas camper Le Code de l'urbanisme ne reconnaît le camping libre que « hors de l'emprise des routes et voies publiques », avec l'accord du propriétaire du terrain (réponse ministérielle de 2005). Sur la chaussée, votre véhicule est donc en stationnement, pas sur un emplacement de camping. Hors de la voirie, le camping individuel reste possible avec cet accord, sauf là où il est interdit. Le code fixe lui-même certaines interdictions, le plan local d'urbanisme peut en ajouter, et le maire peut en prononcer par arrêté si la pratique nuit notamment à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité, aux paysages ou aux milieux naturels (réponse ministérielle du 10 juin 2025). Aucun texte national consulté ne liste les gestes qui font basculer du stationnement au camping. Les arrêtés locaux tracent la ligne : Biarritz interdit de déballer auvent, tente, table, barbecue, linge ou cales ; Chamonix exige un véhicule « en tenue de route », sans table, chaise ni auvent.

Sept jours au maximum, et des amendes de 35 à 135 euros Sur la voie publique, un véhicule qui reste au même endroit plus de 7 jours est en stationnement abusif, et un arrêté municipal peut fixer une durée plus courte. L'amende forfaitaire est de 35 euros, 75 euros en cas de retard de paiement, et le véhicule peut être mis en fourrière si vous êtes absent ou refusez de le déplacer (Service-public.fr, page vérifiée le 20 mai 2025). Le barème général s'applique aussi : 35 euros pour un stationnement gênant, 135 euros pour un stationnement très gênant ou dangereux, ce dernier coûtant en plus 3 points de permis. Ces risques s'ajoutent au budget d'une vie à deux en camping-car. En résumé, selon Service-public.fr : Situation Ce que vous risquez Stationnement abusif (plus de 7 jours au même endroit) 35 €, 75 € en cas de retard de paiement, fourrière possible Stationnement gênant 35 € Stationnement très gênant 135 € Stationnement dangereux 135 € et 3 points de permis

Chamonix et Biarritz : ce que disent les arrêtés À Chamonix-Mont-Blanc, ce n'est pas un projet : l'arrêté n° 2026.00652 a été signé par le maire le 5 août 2026 et transmis en préfecture le lendemain. Du 1er mai au 31 octobre de chaque année, il interdit le « stationnement avec hébergement » des camping-cars, caravanes, vans et autres véhicules aménagés sur les espaces non matérialisés (espaces verts, zones boisées) et dans quatorze secteurs listés, des Bossons au Tour. Le dépliant municipal d'août 2026 ajoute deux repères : pas plus de 24 heures au même endroit, et pas de nuit à bord de 22 h à 7 h sur les parkings, les rues adjacentes et en lisière de bois, sauf sur les deux parkings dédiés. Ces précisions ne figurent pas en toutes lettres dans l'arrêté que nous avons lu : en cas de doute, interrogez le service Chamonix Parc Auto. À Biarritz, la Ville met en ligne l'arrêté n° 21-01395-D du 29 avril 2021. Il interdit le stationnement des camping-cars, caravanes et véhicules aménagés jour et nuit, toute l'année, sur 35 voies et sites, et de 21 h à 7 h, du 15 avril au 31 octobre, sur 18 autres. Du 1er mai au 30 septembre, dans le site patrimonial remarquable, ce stationnement est limité à 48 heures hors des aires de la Milady et de l'allée Gabrielle Dorziat. Les contrevenants s'exposent à la fourrière.

Les solutions pour dormir sans risque Le plus sûr reste l'accueil prévu pour ces véhicules. À Chamonix, la commune oriente vers le parking « Camping-cars » à l'entrée de la ville (moins de 7 mètres), le parking Grépon Bus (plus de 7 mètres), les campings et les aires intercommunales de Passy et de Sallanches. L'aire de services de la Route Blanche permet la vidange et le plein d'eau, mais pas d'y stationner. À Biarritz, vidanges et opérations techniques se font sur les deux aires de services de la Ville. Ailleurs, consultez la page de la mairie avant de partir : les règles changent d'une commune, parfois d'une rue, à l'autre. Pour comparer une aire éloignée et une place proche, estimez le coût du détour. Un séjour long sur un terrain privé relève, lui, des règles d'urbanisme, que nous détaillons pour un cas voisin dans notre article sur l'installation d'une tiny house.

Ce qui peut changer L'arrêté de Chamonix s'applique jusqu'au 31 octobre 2026, puis à nouveau dès le 1er mai 2027, sauf modification par la commune ou annulation par le juge. Biarritz peut réviser son arrêté de 2021, et les montants d'amende, fixés par décret, peuvent être revalorisés. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour une situation précise, renseignez-vous auprès de la mairie de la commune concernée ; pour contester une amende ou un arrêté, un avocat ou une association d'usagers pourra vous conseiller.

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