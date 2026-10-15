Sur la voie du Puy, les gîtes d'étape de l'Aveyron affichent en 2026 une demi-pension à partir de 44 ou 45 €, selon le Comité régional du tourisme d'Occitanie. Dans le Lot, 10 des 55 gîtes d'étape du GR 65 listés par Lot Tourisme pour 2026 annoncent encore une ouverture le 2 novembre.

Le budget d'une journée sur la voie du Puy Sur la voie du Puy (GR 65), l'office de tourisme du Puy-en-Velay donne en 2026 un repère d'environ 40 € par jour pour dormir et manger. En gîte d'étape avec dîner et petit-déjeuner, des fiches 2026 du Comité régional du tourisme d'Occitanie affichent plutôt 44 ou 45 € minimum dans l'Aveyron. En automne, la vraie contrainte est ailleurs : beaucoup de gîtes ferment entre mi-octobre et début novembre. Emportez aussi une tenue de pluie, une couche chaude et une lampe. Voici les montants publiés en 2026 par l'ACIR, le Comité régional du tourisme d'Occitanie et l'office de tourisme du Puy-en-Velay. Poste Montant publié Source et date Crédenciale vendue par l'ACIR 15 € minimum, port offert ACIR, boutique en ligne, 2026 Nuit en gîte d'étape, sans repas 20 € minimum CRT Occitanie, 2 gîtes de l'Aveyron, 2026 Petit-déjeuner 7 € minimum CRT Occitanie, gîte d'Estaing, 2026 Repas du soir 18 € minimum CRT Occitanie, gîte d'Estaing, 2026 Demi-pension (nuit, dîner, petit-déjeuner) 44 € ou 45 € minimum CRT Occitanie, 2 gîtes de l'Aveyron, 2026 Logement et nourriture, repère par jour environ 40 € Office de tourisme du Puy-en-Velay, 2026 Tenir 40 € par jour suppose donc de cuisiner une partie des repas. Le pique-nique, la lessive et le transport des bagages ne sont pas chiffrés par ces sources : gardez une marge. Le guide 2026 de Lot Tourisme signale aussi l'absence de distributeur de billets sur la variante de la vallée du Célé (GR 651) : prenez des espèces.

Des gîtes qui ferment entre mi-octobre et début novembre L'office de tourisme du Puy-en-Velay l'écrit en 2026 : les hébergements sont généralement ouverts du 1er avril au 15 octobre, et l'hiver est à éviter car il peut neiger en altitude. Les deux gîtes de l'Aveyron cités plus haut ferment le 30 et le 31 octobre 2026, selon leurs fiches. Notre décompte des périodes publiées dans le guide pratique 2026 de Lot Tourisme porte sur les 55 gîtes d'étape du GR 65 entre Montredon et Montcuq-en-Quercy-Blanc. Date en 2026 Gîtes d'étape ouverts Part des 55 gîtes 1er octobre 43 gîtes 78 % 16 octobre 34 gîtes 62 % 2 novembre 10 gîtes 18 % 20 novembre 6 gîtes 11 % Deux gîtes n'indiquent aucune date, et une période publiée au printemps a pu changer. Le guide 2026 de Lot Tourisme conseille au marcheur seul de réserver 12 à 24 heures à l'avance et de vérifier les jours de fermeture. Hors saison, appelez la veille. À lire aussi Camping-cars et vans aménagés : ce qu'un maire peut vraiment interdire

La crédenciale : 15 € auprès de l'ACIR, à commander tôt La crédenciale est le carnet que l'on fait tamponner au fil des étapes. L'Agence française des chemins de Compostelle (ACIR) la vend 15 € minimum en 2026, frais de port offerts, et demande de la commander au moins 10 jours ouvrés avant le départ. Le document est nominatif. Le guide 2026 de Lot Tourisme précise qu'elle n'ouvre aucun droit particulier mais permet l'accès aux gîtes espagnols. L'usage veut qu'on se la procure auprès de l'association jacquaire la plus proche de chez soi. Mairies, offices de tourisme et hébergeurs apposent le tampon.

Météo : fraîcheur, pluie et journées plus courtes Selon Météo-France, à la station du Puy-Loudes (833 m d'altitude), les normales 1991-2020 donnent en octobre une température minimale moyenne de 5 °C et une maximale de 15 °C. En novembre, la minimale moyenne descend à 0,9 °C, avec 12,2 jours de gelée et 8,8 jours de pluie d'au moins 1 mm en moyenne. Ces valeurs valent pour 833 m : sur les plateaux plus élevés, consultez les prévisions de Météo-France avant chaque étape. Après le passage à l'heure d'hiver, fin octobre, la nuit tombe aussi une heure plus tôt à l'horloge. Vérifiez l'heure du coucher du soleil à votre étape et partez tôt.

L'équipement pour la pluie et le froid Le guide 2026 de Lot Tourisme, dont la FFRandonnée a annoncé la parution le 26 mai 2026, reprend des conseils recueillis par la FFRandonnée auprès de pèlerins : un vêtement de pluie solide, pèlerine ou poncho, qui protège aussi le sac, et un vêtement chaud. Il range la lampe avec piles de rechange et les guêtres parmi les objets moins indispensables ; à l'automne, ils deviennent utiles. Pour les pieds, ce guide de 2026 conseille des chaussures déjà portées et au moins 3 paires de chaussettes synthétiques. Il donne comme repère un sac de 8 à 10 kg pour une femme et de 10 à 12 kg pour un homme. Il juge le duvet superflu en France, les gîtes fournissant des couvertures ; hors saison, demandez si le gîte est chauffé. Le guide 2026 de Lot Tourisme conseille enfin au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pour adapter ce repère à votre poids, voyez notre outil besoins en eau.

Santé : préparation, tiques et crampes Le chemin est « plutôt accessible à tous », selon l'office de tourisme du Puy-en-Velay, qui situe en 2026 la moyenne à 20 km par jour. Le guide de Lot Tourisme conseille de s'entraîner avec le sac chargé, sur des circuits de plus en plus longs, et de prévoir des étapes courtes au départ. L'automne n'écarte pas les tiques : Santé publique France situe leur activité d'avril à novembre dans la plupart des régions (page mise à jour le 20 février 2026). L'agence conseille des vêtements couvrants et clairs, un examen du corps après la marche et le retrait rapide de la tique avec un tire-tique. Elle recommande de surveiller la zone 4 semaines et de consulter en cas de plaque rouge et ronde ou de fièvre. Les longues journées favorisent aussi les crampes musculaires. Si vous suivez un traitement ou avez une maladie chronique, parlez de votre projet à votre médecin avant de partir.

Ce qui peut changer Un hébergeur peut avancer ou repousser sa fermeture selon la fréquentation et la météo. Au 15 octobre 2026, les calendriers et tarifs 2027 ne sont pas publiés ; ils figureront dans les prochaines éditions des guides des offices de tourisme. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre santé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant un long parcours. Pour les dates d'ouverture et les prix, seuls l'hébergeur et l'office de tourisme font foi.

Enregistrer l'article

Cet article vous a-t-il aidé ? Oui Non