par Premier de la Classe
Favoris

Voyage

Chemin de Compostelle en automne : budget, gîtes ouverts, équipement

Sur la voie du Puy, les gîtes d'étape de l'Aveyron affichent en 2026 une demi-pension à partir de 44 ou 45 €, selon le Comité régional du tourisme d'Occitanie. Dans le Lot, 10 des 55 gîtes d'étape du GR 65 listés par Lot Tourisme pour 2026 annoncent encore une ouverture le 2 novembre.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

6 min de lecture

Profil Google
Le plateau de l'Aubrac en automne, avec le lac de Born et le truc de Marchastel
Photo : Jmp48, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Le budget d'une journée sur la voie du Puy

Sur la voie du Puy (GR 65), l'office de tourisme du Puy-en-Velay donne en 2026 un repère d'environ 40 € par jour pour dormir et manger. En gîte d'étape avec dîner et petit-déjeuner, des fiches 2026 du Comité régional du tourisme d'Occitanie affichent plutôt 44 ou 45 € minimum dans l'Aveyron. En automne, la vraie contrainte est ailleurs : beaucoup de gîtes ferment entre mi-octobre et début novembre. Emportez aussi une tenue de pluie, une couche chaude et une lampe.

Voici les montants publiés en 2026 par l'ACIR, le Comité régional du tourisme d'Occitanie et l'office de tourisme du Puy-en-Velay.

PosteMontant publiéSource et date
Crédenciale vendue par l'ACIR15 € minimum, port offertACIR, boutique en ligne, 2026
Nuit en gîte d'étape, sans repas20 € minimumCRT Occitanie, 2 gîtes de l'Aveyron, 2026
Petit-déjeuner7 € minimumCRT Occitanie, gîte d'Estaing, 2026
Repas du soir18 € minimumCRT Occitanie, gîte d'Estaing, 2026
Demi-pension (nuit, dîner, petit-déjeuner)44 € ou 45 € minimumCRT Occitanie, 2 gîtes de l'Aveyron, 2026
Logement et nourriture, repère par jourenviron 40 €Office de tourisme du Puy-en-Velay, 2026

Tenir 40 € par jour suppose donc de cuisiner une partie des repas. Le pique-nique, la lessive et le transport des bagages ne sont pas chiffrés par ces sources : gardez une marge. Le guide 2026 de Lot Tourisme signale aussi l'absence de distributeur de billets sur la variante de la vallée du Célé (GR 651) : prenez des espèces.

Des gîtes qui ferment entre mi-octobre et début novembre

L'office de tourisme du Puy-en-Velay l'écrit en 2026 : les hébergements sont généralement ouverts du 1er avril au 15 octobre, et l'hiver est à éviter car il peut neiger en altitude. Les deux gîtes de l'Aveyron cités plus haut ferment le 30 et le 31 octobre 2026, selon leurs fiches.

Notre décompte des périodes publiées dans le guide pratique 2026 de Lot Tourisme porte sur les 55 gîtes d'étape du GR 65 entre Montredon et Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Date en 2026Gîtes d'étape ouvertsPart des 55 gîtes
1er octobre43 gîtes78 %
16 octobre34 gîtes62 %
2 novembre10 gîtes18 %
20 novembre6 gîtes11 %

Deux gîtes n'indiquent aucune date, et une période publiée au printemps a pu changer. Le guide 2026 de Lot Tourisme conseille au marcheur seul de réserver 12 à 24 heures à l'avance et de vérifier les jours de fermeture. Hors saison, appelez la veille.

À lire aussiCamping-cars stationnés sur l'aire de camping-cars de Belley, dans l'AinCamping-cars et vans aménagés : ce qu'un maire peut vraiment interdire

La crédenciale : 15 € auprès de l'ACIR, à commander tôt

La crédenciale est le carnet que l'on fait tamponner au fil des étapes. L'Agence française des chemins de Compostelle (ACIR) la vend 15 € minimum en 2026, frais de port offerts, et demande de la commander au moins 10 jours ouvrés avant le départ. Le document est nominatif.

Le guide 2026 de Lot Tourisme précise qu'elle n'ouvre aucun droit particulier mais permet l'accès aux gîtes espagnols. L'usage veut qu'on se la procure auprès de l'association jacquaire la plus proche de chez soi. Mairies, offices de tourisme et hébergeurs apposent le tampon.

Météo : fraîcheur, pluie et journées plus courtes

Selon Météo-France, à la station du Puy-Loudes (833 m d'altitude), les normales 1991-2020 donnent en octobre une température minimale moyenne de 5 °C et une maximale de 15 °C. En novembre, la minimale moyenne descend à 0,9 °C, avec 12,2 jours de gelée et 8,8 jours de pluie d'au moins 1 mm en moyenne.

Ces valeurs valent pour 833 m : sur les plateaux plus élevés, consultez les prévisions de Météo-France avant chaque étape. Après le passage à l'heure d'hiver, fin octobre, la nuit tombe aussi une heure plus tôt à l'horloge. Vérifiez l'heure du coucher du soleil à votre étape et partez tôt.

L'équipement pour la pluie et le froid

Le guide 2026 de Lot Tourisme, dont la FFRandonnée a annoncé la parution le 26 mai 2026, reprend des conseils recueillis par la FFRandonnée auprès de pèlerins : un vêtement de pluie solide, pèlerine ou poncho, qui protège aussi le sac, et un vêtement chaud. Il range la lampe avec piles de rechange et les guêtres parmi les objets moins indispensables ; à l'automne, ils deviennent utiles.

Pour les pieds, ce guide de 2026 conseille des chaussures déjà portées et au moins 3 paires de chaussettes synthétiques. Il donne comme repère un sac de 8 à 10 kg pour une femme et de 10 à 12 kg pour un homme. Il juge le duvet superflu en France, les gîtes fournissant des couvertures ; hors saison, demandez si le gîte est chauffé.

Le guide 2026 de Lot Tourisme conseille enfin au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pour adapter ce repère à votre poids, voyez notre outil besoins en eau.

Santé : préparation, tiques et crampes

Le chemin est « plutôt accessible à tous », selon l'office de tourisme du Puy-en-Velay, qui situe en 2026 la moyenne à 20 km par jour. Le guide de Lot Tourisme conseille de s'entraîner avec le sac chargé, sur des circuits de plus en plus longs, et de prévoir des étapes courtes au départ.

L'automne n'écarte pas les tiques : Santé publique France situe leur activité d'avril à novembre dans la plupart des régions (page mise à jour le 20 février 2026). L'agence conseille des vêtements couvrants et clairs, un examen du corps après la marche et le retrait rapide de la tique avec un tire-tique. Elle recommande de surveiller la zone 4 semaines et de consulter en cas de plaque rouge et ronde ou de fièvre.

Les longues journées favorisent aussi les crampes musculaires. Si vous suivez un traitement ou avez une maladie chronique, parlez de votre projet à votre médecin avant de partir.

Ce qui peut changer

Un hébergeur peut avancer ou repousser sa fermeture selon la fréquentation et la météo. Au 15 octobre 2026, les calendriers et tarifs 2027 ne sont pas publiés ; ils figureront dans les prochaines éditions des guides des offices de tourisme.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre santé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant un long parcours. Pour les dates d'ouverture et les prix, seuls l'hébergeur et l'office de tourisme font foi.

Cet article vous a-t-il aidé ?

Sources

  1. Le Puy-en-Velay Tourisme, « Toutes les infos pratiques » pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle, page consultée le 15 octobre 2026
  2. Lot Tourisme, « Guide pratique, Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, GR 65 et ses variantes dans le Lot », édition 2026 (PDF d'avril 2026)
  3. FFRandonnée, « Compostelle : le guide pratique du GR 65 dans le Lot », publié le 26 mai 2026
  4. Agence française des chemins de Compostelle (ACIR), « La Credencial, passeport du pèlerin », boutique en ligne, page consultée le 15 octobre 2026
  5. Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, fiche « Gîte d'étape Les Pieds dans l'Olt » à Estaing, ouverture et tarifs 2026
  6. Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, fiche « Gîte d'étape Del Roumiou » à Saint-Côme-d'Olt, ouverture et tarifs 2026
  7. Météo-France, fiche climatologique Le Puy-Loudes (43), statistiques 1991-2020, éditée le 6 juin 2025
  8. Santé publique France, « Borréliose de Lyme : la maladie », mis à jour le 20 février 2026

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

À lire aussi dans Le Mag

Questions fréquentes

Les gîtes de la voie du Puy sont-ils ouverts en novembre ?

Peu le sont. D'après notre décompte du guide pratique 2026 de Lot Tourisme, 10 des 55 gîtes d'étape du GR 65 dans le Lot affichent une ouverture le 2 novembre 2026, et 6 le 20 novembre. L'office de tourisme du Puy-en-Velay indique que les hébergements sont généralement ouverts du 1er avril au 15 octobre. Appelez avant chaque étape.

Combien coûte la crédenciale et où la demander ?

L'Agence française des chemins de Compostelle la vend 15 € minimum en 2026, port offert, à commander au moins 10 jours ouvrés avant le départ. Le guide 2026 de Lot Tourisme rappelle que l'usage est de la demander à l'association jacquaire la plus proche de chez soi.

Faut-il encore se protéger des tiques en automne ?

Oui. Santé publique France situe l'activité des tiques d'avril à novembre dans la plupart des régions (page mise à jour le 20 février 2026). Portez des vêtements couvrants et clairs, examinez votre corps après la marche, retirez vite une tique avec un tire-tique et consultez en cas de plaque rouge ou de fièvre.

Portrait de Julien Jimenez

Julien Jimenez

Fondateur et éditeur de premierdelaclasse.lol. Responsable des contenus publiés sur ce site. Notre charte éditoriale.

← Tous les articles du Mag