Préférer rester chez soi : choix sain ou signal à surveiller ?

Avoir moins envie de sortir n'est pas un problème en soi, tant que cela reste un choix. Voici ce que disent l'OMS, une étude publiée en 2023 et Santé publique France, les repères qui doivent alerter et les numéros à connaître.

Moins envie de sortir : souvent normal, parfois un signal Avoir moins envie de sortir n'a, en soi, rien d'inquiétant. Préférer une soirée chez soi peut être un vrai choix, qui repose. Ce qui doit faire réagir, c'est autre chose : quand ce n'est plus un choix, quand cela dure plusieurs semaines et quand la vie quotidienne en souffre. Pour y voir clair, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) distingue deux notions. Le sentiment de solitude est la sensation douloureuse d'un écart entre les liens que l'on souhaite et ceux que l'on a. L'isolement social désigne un manque objectif de relations. Passer du temps seul par goût, tout en ayant des proches sur qui compter, ne correspond à aucune de ces deux définitions.

Ce qu'a mesuré l'étude de 2023 sur le temps passé seul Une étude publiée le 5 décembre 2023 dans la revue Scientific Reports a mesuré les effets du temps passé seul au quotidien. Netta Weinstein, Matti Vuorre, Mark Adams et Thuy-vy Nguyen ont suivi 178 adultes de 35 ans et plus vivant au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Pendant 21 jours, à l'automne 2022, ils ont reconstitué chaque soir leur journée et noté les heures passées seuls, sans échange en face à face, par téléphone ou par message. Les jours où ils passaient davantage de temps seuls, les participants se disaient moins stressés et plus maîtres de leurs choix. Ces mêmes jours, ils se sentaient aussi plus seuls et moins satisfaits de leur journée. Mais ces effets négatifs disparaissaient ou s'atténuaient quand le temps passé seul avait été choisi. Autre nuance : le bénéfice sur le stress se cumulait au fil des jours, pas les effets négatifs. Les auteurs n'ont trouvé aucun dosage idéal valable pour tout le monde. Ils rappellent les limites de leur travail : une étude d'observation, qui ne prouve pas de lien de cause à effet, fondée sur les déclarations de personnes de 35 ans et plus. À lire aussi Soins dentaires en Hongrie, Roumanie ou Espagne : ce que rembourse l'Assurance maladie, et les pièges à éviter

L'isolement subi, un enjeu de santé reconnu par l'OMS Le 30 juin 2025, la Commission de l'OMS sur le lien social, créée en novembre 2023 pour trois ans, a publié son rapport « From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies » (« De la solitude au lien social », en traduction libre). Selon l'OMS, une personne sur six dans le monde est touchée par la solitude. L'organisation estime qu'environ 100 décès par heure, soit plus de 871 000 par an, y sont liés. L'isolement social concernerait jusqu'à une personne âgée sur trois et un adolescent sur quatre, des données que l'OMS juge elle-même plus limitées. Le communiqué de l'OMS publié le même jour ajoute que les personnes qui se sentent seules ont deux fois plus de risques de connaître une dépression. Ces tendances décrivent des populations entières, pas votre situation personnelle.

Les repères observables qui doivent faire réagir Santé publique France rappelle que se sentir triste ou déprimé ne signifie pas forcément être malade. L'Inserm fait la même différence entre une « déprime » passagère et une dépression, qui pèse lourdement sur la vie de tous les jours. Les repères décrits par Santé publique France sont concrets. D'abord, une tristesse persistante ou une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituelles. Ensuite, la durée : au moins deux semaines d'affilée, presque tous les jours, la plus grande partie de la journée. S'y ajoutent souvent d'autres changements : appétit ou poids, sommeil (insomnie ou excès de sommeil), fatigue, concentration, sentiment de dévalorisation, idées de mort. Enfin, le retentissement : ces difficultés gênent nettement la vie quotidienne. Ces repères ne servent pas à poser un diagnostic, qui revient à un professionnel, mais à savoir quand en parler. Notez la date à laquelle vous avez remarqué un changement : notre outil jours entre deux dates donne ensuite la durée exacte. Côté sommeil, une nuit hachée peut aussi avoir des causes très concrètes, comme les levers nocturnes pour uriner.

Solitude choisie ou repli : comment faire la différence En croisant ces sources, quelques différences se dessinent. Le temps seul choisi se vit comme un moment à soi : vous restez chez vous parce que vous en avez envie, vos activités vous plaisent toujours et vous savez que vous pourriez voir quelqu'un si vous le souhaitiez. Le repli ressemble davantage à une contrainte : sortir paraît au-dessus de vos forces, ce qui vous plaisait ne vous dit plus rien, et le manque des autres se fait sentir. Un week-end au calme ne suffit pas à s'inquiéter : c'est la combinaison de la durée, de la perte d'intérêt et du retentissement qui compte.

À qui en parler, sans attendre Le premier interlocuteur reste votre médecin traitant : selon le Baromètre 2024 de Santé publique France, le médecin généraliste est le premier point de contact des personnes concernées. Ce baromètre estime que 15,6 % des adultes de 18 à 79 ans ont vécu un épisode dépressif caractérisé en 2024, et que 44 % des personnes concernées n'avaient aucune prise en charge. Les personnes précaires ou isolées sont parmi les plus exposées. En cas de pensées suicidaires, ou si vous vous inquiétez pour un proche, appelez le 3114, le numéro national de prévention du suicide. L'appel est gratuit, possible 24 h/24 et 7 j/7, et c'est un professionnel de santé formé qui répond. En cas de danger immédiat, composez le 15 ou le 112. Pour simplement parler à quelqu'un, le site public sante.fr recense des lignes d'écoute anonymes et gratuites : SOS Amitié au 09 72 39 40 50, jour et nuit ; Croix-Rouge écoute au 0 800 858 858 ; Solitud'Écoute, des Petits Frères des Pauvres, au 0 800 47 47 88, de 15 h à 20 h, pour les plus de 50 ans isolés ; Fil Santé Jeunes au 0 800 235 236, pour les 12 à 25 ans.

Ce qui peut changer Les numéros et horaires des lignes d'écoute peuvent évoluer : vérifiez-les sur sante.fr avant d'appeler. La Commission de l'OMS sur le lien social, créée en novembre 2023 pour trois ans, peut publier de nouveaux travaux, et Santé publique France actualise régulièrement son Baromètre. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Cet article ne remplace pas l'avis d'un professionnel : si vous vous inquiétez pour vous ou pour un proche, parlez-en à votre médecin traitant.

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