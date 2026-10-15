Vaccin grippe 2026-2027 : campagne du 13 octobre au 31 janvier 2027

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé le 13 octobre 2026 et doit se terminer le 31 janvier 2027 dans l'Hexagone, selon le communiqué des autorités sanitaires du 8 octobre 2026. Le vaccin contre le Covid-19 est proposé en même temps, et les deux injections peuvent être faites le même jour.

Du 13 octobre 2026 au 31 janvier 2027 dans l'Hexagone La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé le mardi 13 octobre 2026 et se terminera le 31 janvier 2027, selon le communiqué publié le 8 octobre 2026 par Santé publique France, la Direction générale de la santé, l'Assurance maladie et l'ANSM. La vaccination contre le Covid-19 démarre le même jour. Le calendrier diffère outre-mer, selon ce communiqué et l'ANSM (octobre 2026). Territoire Début Fin Hexagone 13 octobre 2026 31 janvier 2027 Mayotte 8 septembre 2026 Non précisée La Réunion 4 mai 2026 31 octobre 2026 Pour les Antilles et la Guyane, ce communiqué ne mentionne pas de calendrier particulier : renseignez-vous auprès de votre agence régionale de santé. Ni ce communiqué ni la note ministérielle reprise par l'Ordre des pharmaciens en septembre 2026 ne mentionnent de période réservée à un public avant le 13 octobre dans l'Hexagone. Selon un bulletin de Santé publique France d'octobre 2026, la campagne précédente avait duré du 14 octobre 2025 au 28 février 2026 : ces dates ne valent pas pour cette saison.

Qui est concerné, et ce que rembourse l'Assurance maladie Voici les publics et leur prise en charge, d'après Service-public.fr et Santé publique France (octobre 2026). Public Vaccin grippe Prise en charge grippe Vaccin Covid-19 65 ans et plus Recommandé 100 % Recommandé Maladie chronique, dès 6 mois Recommandé 100 % Recommandé Femmes enceintes Recommandé 100 % Recommandé IMC d'au moins 40 kg/m² Recommandé 100 % Recommandé Résidents de soins de suite ou d'établissement médico-social Recommandé 100 % Recommandé Entourage d'un nourrisson à risque ou d'une personne immunodéprimée Recommandé Vaccin gratuit Recommandé Professionnels au contact de personnes à risque Recommandé Via l'employeur pour les salariés Recommandé Enfants de 2 à 17 ans sans maladie chronique Possible 65 % Possible Autres adultes Possible Non remboursé Possible Selon l'annexe de la note ministérielle de septembre 2026, les maladies chroniques visées comprennent notamment l'asthme, la BPCO, les diabètes de type 1 et 2, les insuffisances cardiaques graves et les déficits immunitaires. Pour l'obésité, le repère retenu par Service-public.fr en 2026 est un indice de masse corporelle d'au moins 40 kg/m² : notre calcul de l'IMC en donne une idée, mais c'est un soignant qui confirme. Pour l'entourage, la fiche de Service-public.fr vérifiée le 13 octobre 2026 indique que le vaccin est gratuit dès lors qu'il vous est recommandé. Pour un salarié visé au titre de son métier, c'est l'employeur qui organise la vaccination. À lire aussi Aérotrain : ce qui reste de la voie d'essai de 18 km au nord d'Orléans

Le bon de prise en charge et la nouvelle règle de prescription Selon le communiqué du 8 octobre 2026, l'Assurance maladie a envoyé en septembre aux personnes ciblées une invitation avec un bon de prise en charge à 100 %. Ce même communiqué annonce deux relances par SMS ou courriel, espacées de trois semaines, pour celles qui ne seront pas encore vaccinées. Avec ce bon et votre carte Vitale, le pharmacien vous remet le vaccin gratuitement, rappelle Service-public.fr en 2026. Vous êtes concerné mais n'avez rien reçu ? Votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier ou votre sage-femme peut vous établir un bon. Nouveauté de l'année : depuis le 10 juillet 2026, les vaccins contre la grippe sont soumis à prescription obligatoire, selon l'ANSM. Le parcours ne change pas pour autant : ces quatre professionnels peuvent prescrire, le bon reste valable, et la note ministérielle de septembre 2026 précise qu'aucune consultation médicale supplémentaire n'est requise. Selon le bulletin de Santé publique France du 8 octobre 2026, la couverture contre la grippe atteignait au 28 février 2026 56,7 % chez les 65 ans et plus et 49,6 % chez l'ensemble des personnes à risque, pour un objectif de 75 % rappelé par la note ministérielle de 2026. Ces taux mesurent la part de personnes vaccinées, pas l'efficacité du vaccin.

Où et par qui se faire vacciner D'après Service-public.fr (2026), le médecin et la sage-femme peuvent prescrire et injecter le vaccin contre la grippe à toute personne, le pharmacien et l'infirmier à partir de 11 ans. Service-public.fr rappelle aussi en 2026 qu'il faut environ 2 semaines après l'injection pour être protégé, d'où le conseil de se faire vacciner avant que les virus circulent activement. Autre nouveauté signalée par le communiqué du 8 octobre 2026 : les médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux, ainsi que les centres de santé, peuvent désormais détenir les vaccins contre la grippe et le Covid-19 pour les personnes ciblées. La dose peut donc être disponible directement au cabinet. Pour les 65 ans et plus, ce communiqué de 2026 indique que deux vaccins dits « améliorés », l'un à haute dose et l'autre avec adjuvant (Efluelda et Fluad), sont recommandés de préférence. Les vaccins standards restent utilisables, précise la note ministérielle : le choix se fait avec le professionnel.

Le vaccin contre le Covid-19 au même rendez-vous Les deux vaccins peuvent être faits le même jour, selon Service-public.fr (actualité du 1er octobre 2026) : ils s'injectent sur deux zones distinctes, par exemple un dans chaque bras, et aucun délai minimal n'est requis s'ils sont faits séparément. Cette vaccination conjointe est recommandée dès qu'une personne est éligible aux deux, quel que soit son âge. Selon la note ministérielle de septembre 2026, le vaccin contre le Covid-19 est recommandé aux mêmes publics que celui de la grippe, ainsi qu'aux personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence. Service-public.fr (2026) le dit fortement recommandé dès 80 ans, aux personnes immunodéprimées et aux résidents d'Ehpad ou d'unités de soins de longue durée, et pris en charge à 100 % pour toute personne qui le souhaite. Service-public.fr (2026) demande d'attendre 6 mois après la dernière injection ou la dernière infection, et 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les 80 ans et plus. L'outil jours entre deux dates vous aide à compter cet écart.

Ce qui peut changer La date de fin du 31 janvier 2027 pourrait être ajustée par les autorités : à titre de comparaison, la campagne précédente s'était achevée le 28 février 2026, selon Santé publique France. L'obligation de vaccination contre la grippe des professionnels concernés, recommandée par la HAS en juillet 2026, attend des textes annoncés d'ici la fin du premier trimestre 2027. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour savoir si la vaccination vous concerne, ou en cas de doute lié à une allergie, à un traitement ou à une grossesse, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien, à votre infirmier ou à votre sage-femme.

Enregistrer l'article

Cet article vous a-t-il aidé ? Oui Non