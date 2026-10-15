Une crampe au mollet passe en général en quelques secondes à quelques minutes, et étirer le muscle bloqué soulage souvent. Voici les gestes qui aident, ceux qui limitent les récidives, et les situations où il faut en parler à un médecin.

Pendant la crampe : quatre gestes, dans l'ordre Pour calmer une crampe, étirez le muscle bloqué, puis massez-le. Une crampe dure de quelques secondes à dix minutes et la plupart passent d'elles-mêmes, précise le NHS, le service de santé public britannique. Première étape : étirer. Pour le mollet, tendez la jambe et tirez le pied et les orteils vers vous, avec la main si besoin, conseillent le Manuel MSD et la Cleveland Clinic. Pour l'avant de la cuisse, ramenez le pied vers la fesse en vous tenant à une chaise (Cleveland Clinic). Deuxième étape : masser, ce qui peut soulager au moins un temps, selon le NHS et le Manuel MSD. Troisième étape : la chaleur, qui aide le muscle à se relâcher au début de la crampe, le froid pouvant être utile une fois la douleur atténuée, explique MedlinePlus, le site de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. La Cleveland Clinic cite le coussin chauffant ou le bain chaud. Quatrième étape : se lever. Se mettre debout en prenant appui sur la jambe touchée peut aider (NHS), puis faire quelques pas en bougeant la jambe (Cleveland Clinic). Un antidouleur agit trop lentement pour arrêter la crampe, note le NHS ; pour la gêne qui peut persister jusqu'à 24 heures, demandez conseil à votre pharmacien.

Pourquoi le muscle se bloque Une crampe est une contraction brutale, involontaire et généralement douloureuse d'un muscle, résume le Manuel MSD. Elle touche surtout le mollet, plus rarement le pied ou la cuisse, et survient le plus souvent la nuit ou au repos, selon le NHS. Le plus souvent, il s'agit de crampes bénignes sans cause particulière, selon le Manuel MSD. Le NHS cite toutefois des facteurs possibles : l'âge, un effort trop intense, surtout par temps chaud ou humide, la fin de grossesse, certains médicaments comme les statines (cholestérol) ou les diurétiques (hypertension), le manque de liquides et une maladie du foie liée à l'alcool. À lire aussi Nivea Crème contre les rides : ce que dit sa formule, et ses limites

Prévenir : étirer le mollet chaque jour et boire assez Des étirements réguliers du mollet peuvent réduire les crampes, sans toujours les supprimer, indique le NHS. Son exercice : face à un mur, bras tendus et mains posées dessus, pieds bien à plat, penchez-vous en avant jusqu'à sentir le mollet s'étirer, tenez deux ou trois secondes, puis redressez-vous. Répétez pendant cinq minutes, trois fois par jour, la dernière juste avant le coucher, puis une ou deux fois par jour si les crampes se raréfient. Un minuteur en ligne évite de surveiller l'horloge. Côté boisson, le NHS compte le manque de liquides parmi les causes, et MedlinePlus en fait la cause la plus fréquente des crampes pendant le sport : buvez bien pendant l'effort. Pour un ordre de grandeur, vous pouvez estimer vos besoins en eau et vos pertes à l'effort. Le Manuel MSD conseille aussi d'éviter la caféine et le tabac.

Magnésium et quinine : ce que disent les sources médicales Des compléments de magnésium sont vendus contre les crampes, sans intérêt démontré. Le Manuel MSD cite le carbonate de magnésium parmi les produits sans efficacité démontrée, et une revue Cochrane de 2020 (11 essais, 735 participants) juge peu probable un bénéfice utile chez les adultes âgés ; pendant la grossesse, les résultats se contredisent. Les effets indésirables relevés étaient surtout digestifs. La quinine, elle, n'est délivrée que sur ordonnance. Depuis janvier 2012, l'Afssaps, devenue l'ANSM, la réserve en appoint aux crampes nocturnes sans cause identifiée de l'adulte, après échec des mesures sans médicament comme les étirements et une hydratation suffisante. Sans bénéfice après quatre semaines, elle doit être arrêtée. L'agence signale des risques d'allergie grave, d'atteintes du sang et du foie, de vertiges, de bourdonnements d'oreilles ou de troubles de la vision. Elle ne doit pas être utilisée contre les crampes pendant la grossesse. En avril 2011, la Haute Autorité de santé a jugé le service médical rendu de ces médicaments insuffisant pour une prise en charge ; la fiche consultée dans la base publique des médicaments indique un produit non remboursable.

Quand en parler à un médecin Le NHS conseille de consulter si les crampes perturbent votre sommeil, si elles s'accompagnent d'un engourdissement ou d'un gonflement de la jambe, ou si elles durent plus de dix minutes. MedlinePlus ajoute les crampes sévères, celles qui ne cèdent pas à un simple étirement et celles qui reviennent souvent. Le Manuel MSD recommande un avis rapide en cas de faiblesse ou de perte de sensibilité soudaines, de symptômes sévères, de pertes de liquides (vomissements, diarrhée, forte transpiration) ou de trouble lié à l'alcool, et signale les crampes des bras ou du tronc. Une douleur du mollet apparue en marchant peut aussi venir d'un manque de sang dans les artères des jambes, et non d'une crampe. Sous statine ou diurétique, parlez-en au médecin plutôt que d'arrêter seul votre traitement : il peut en peser le pour et le contre et, parfois, proposer un autre médicament, explique la Cleveland Clinic. Enceinte, parlez-en à votre sage-femme ou à votre médecin avant de prendre quoi que ce soit, la quinine étant exclue et les données sur le magnésium contradictoires. La Cleveland Clinic conseille un avis médical rapide si une crampe dure plus de dix minutes ou devient insupportable, ou si elle survient après une plaie souillée de terre ou le contact d'une substance toxique. Avant le rendez-vous, notez quand surviennent les crampes, leur durée, leur fréquence et le muscle touché : le médecin vous le demandera (Manuel MSD). Si ce sont plutôt des envies d'uriner qui vous réveillent, voyez nos gestes du soir contre les levers nocturnes.

Ce qui peut changer La page du NHS sur les crampes doit être révisée d'ici le 1er décembre 2026. Les avis officiels sur la quinine (HAS en 2011, ANSM en 2012) et le bilan sur le magnésium peuvent évoluer avec de nouvelles données. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Elle ne remplace pas une consultation : pour des crampes fréquentes, inhabituelles ou associées à d'autres symptômes, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme si vous êtes enceinte, ou à votre pharmacien.

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