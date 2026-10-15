Escalier, trémie, plancher intermédiaire, copropriété : un duplex ancien ajoute ses propres contraintes à celles de toute rénovation. Voici l'ordre des travaux qui évite les erreurs, les repères de coût publiés par l'Anah et les aides en vigueur au 15 octobre 2026.

L'essentiel : diagnostic d'abord, finitions en dernier Pour rénover un duplex ancien, commencez par un diagnostic, pas par la cuisine. L'ordre qui évite de refaire le travail : état des lieux et audit, structure (planchers, escalier, trémie), isolation et menuiseries avec la ventilation, réseaux et chauffage, puis finitions. Côté budget, l'Anah relève 57 556 euros hors taxes de travaux en moyenne pour une rénovation d'ampleur aidée en 2025, chez les ménages modestes et très modestes. Côté aides, la principale au 15 octobre 2026 est MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur, réservée aux logements classés E, F ou G au DPE, que l'on peut compléter par un éco-prêt à taux zéro. Un duplex, maison sur deux niveaux ou appartement sur deux étages, ajoute à ces étapes la question de l'escalier et, en copropriété, celle des parties communes.

Étape 1 : faire le point avant de démolir Pour une rénovation d'ampleur, un rendez-vous gratuit avec un conseiller France Rénov' est obligatoire avant la demande d'aide ; l'attestation remise est à joindre au dossier. Vous êtes ensuite suivi par un Accompagnateur Rénov', pris en charge de 20 % à 100 % selon vos revenus, dans la limite de 2 000 euros en général. Un audit énergétique avant et après travaux est exigé pour prouver le gain de classes. Faites aussi examiner la structure : solives du plancher intermédiaire, charpente, murs porteurs. Erreur fréquente : signer un devis trop tôt. Pour MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur, les travaux ne peuvent commencer qu'après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), et le devis se signe une fois l'attribution de la prime confirmée. À lire aussi Van life à deux dans 10 m² : le budget à prévoir, de l'assurance au carburant

Étape 2 : structure, escalier et trémie Dans un duplex, l'escalier commande le reste. Il passe par une trémie, l'ouverture découpée dans le plancher. Agrandir ou déplacer cette ouverture touche aux solives, donc à la structure : faites valider le projet par un professionnel du bâtiment avant toute découpe. Notre calculateur d'escalier donne un premier ordre de grandeur des marches. En appartement, si le règlement de copropriété ne dit rien, la loi range le gros œuvre (la structure porteuse) parmi les parties communes. Y toucher exige l'accord préalable de l'assemblée générale, à la majorité absolue de l'article 25, ou à la double majorité de l'article 26 en cas d'appropriation ou de destruction de parties communes. Ni le syndic ni le conseil syndical ne peuvent la donner. Sans ce vote, le syndicat peut exiger l'arrêt du chantier et demander la démolition des ouvrages. Changer des fenêtres, qui modifie l'aspect extérieur, demande aussi un vote à la majorité de l'article 25.

Étape 3 : isoler et ventiler, puis chauffer Selon une étude de l'ADEME de 2021 sur la rénovation performante par étapes, la première étape doit viser de préférence l'isolation et la ventilation, pour éviter les désordres et un chauffage surdimensionné. Traitez d'abord l'enveloppe (toiture ou combles, murs, plancher bas, fenêtres) en même temps que la ventilation. Le chauffage vient ensuite, dimensionné pour un logement devenu moins gourmand. Notre outil de puissance de chauffage aide à préparer ce choix. Électricité et plomberie se reprennent pendant que murs et planchers sont ouverts, tout comme l'acoustique entre les deux niveaux. En copropriété, remplacer un revêtement de sol par un autre moins isolant du bruit, au détriment de l'appartement du dessous, demande l'accord unanime de l'assemblée générale. Les finitions arrivent en dernier.

Quel budget prévoir : les repères de l'Anah Aucune source officielle ne chiffre la rénovation d'un duplex en particulier. Le repère national le plus solide est le bilan 2025 de l'Anah, publié en février 2026. Pour une rénovation d'ampleur accompagnée, les travaux déclarés atteignent en moyenne 57 556 euros hors taxes chez les ménages aux revenus très modestes et modestes (aide moyenne : 45 396 euros), et 64 766 euros TTC chez les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs (aide moyenne : 25 867 euros). Ces moyennes couvrent tous les logements : seuls des devis détaillés donneront le prix du vôtre.

Les aides en vigueur au 15 octobre 2026 MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur concerne les logements construits depuis au moins 15 ans et classés E, F ou G. Le projet doit faire gagner au moins deux classes au DPE et inclure au moins deux postes d'isolation (murs, plancher bas, toiture, fenêtres). La prime couvre 80 %, 60 %, 45 % ou 10 % du montant hors taxes selon vos revenus, dans la limite de 30 000 euros de dépenses pour deux classes gagnées et de 40 000 euros à partir de trois. Les artisans doivent être RGE. Depuis le 1er septembre 2026, dans une maison individuelle, la prime n'est plus accordée si un chauffage au gaz est conservé. Le parcours par geste, réservé en métropole aux revenus très modestes à intermédiaires, ne finance plus que les pompes à chaleur air/eau ou géothermiques, le raccordement à un réseau de chaleur, la dépose d'une cuve à fioul et l'audit énergétique : l'isolation seule n'y figure plus. Le guichet a rouvert le 23 février 2026 après une interruption. Depuis le 17 août 2026, les demandes passent par un compte unique sur france-renov.gouv.fr, et aucune nouvelle suspension n'était annoncée au 15 octobre 2026. Le reste à charge peut être couvert par un éco-PTZ, sans condition de ressources, pour une résidence principale construite depuis plus de 2 ans : jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans au plus pour une rénovation globale, de 7 000 à 30 000 euros sur 15 ans au plus pour des travaux ponctuels. Simulez les remboursements avec notre calculateur de mensualité. En rénovation d'ampleur, l'Anah valorise elle-même les certificats d'économies d'énergie (CEE) : vous ne devez pas les demander vous-même.

Ce qui peut changer Le projet de loi de finances pour 2027, pas encore voté, prévoit de financer les pompes à chaleur uniquement par les certificats d'économies d'énergie et de ramener la dotation de l'État à l'Anah de 1 450 à 1 233 millions d'euros. Les règles de MaPrimeRénov' peuvent donc évoluer en 2027 : vérifiez-les au dépôt de votre dossier. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Avant de signer, faites valider votre financement par un conseiller France Rénov' (gratuit, 0 808 800 700), et la structure ou la copropriété par un professionnel du bâtiment, votre syndic ou un notaire.

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