Selon l'ANTAI, au 15 octobre 2026, un avis de contravention radar se conteste dans les 45 jours, et une amende majorée issue d'un radar dans les 90 jours, en consignant le montant de l'amende. Sans panneau, les vitesses générales du Code de la route s'appliquent, dont 50 km/h dès l'entrée d'agglomération.

Oui, l'avis se conteste, mais le panneau manquant ne suffit pas toujours Oui, vous pouvez contester. Selon l'ANTAI, consultée le 15 octobre 2026, vous avez 45 jours à compter de la date de l'avis de contravention. Pour une amende forfaitaire majorée, les pages officielles n'affichent pas le même délai (de 30 jours à 3 mois selon le mode d'envoi) : agissez dans les 30 jours pour ne prendre aucun risque. La démarche, appelée requête en exonération (ou réclamation pour une amende majorée), s'adresse à l'officier du ministère public, en ligne sur antai.gouv.fr ou par lettre recommandée. Pour contester la réalité d'un excès de vitesse relevé par radar, vous devez aussi consigner une somme égale au montant de l'amende. Et un panneau absent n'entraîne pas d'annulation automatique : sans panneau, les vitesses générales du Code de la route s'appliquent. L'officier du ministère public peut classer le dossier ou saisir le juge, qui apprécie au cas par cas.

Sans panneau, quelle vitesse s'applique ? Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 25 avril 2019, le ministère de l'Intérieur rappelle que le conducteur « se doit de connaître » les limitations en vigueur, et que signaler les limites générales est facultatif. En agglomération, les 50 km/h s'appliquent dès le panneau d'entrée, même sans panneau rond de limitation. Service-public (fiche vérifiée le 29 décembre 2025) donne ces vitesses maximales par défaut. Type de route Règle générale Par temps de pluie Autoroute 130 km/h 110 km/h Route à 2 chaussées séparées par un terre-plein 110 km/h 100 km/h Section avec au moins 2 voies dans le même sens 90 km/h 80 km/h Route à double sens sans séparateur central 80 km/h 80 km/h Agglomération 50 km/h 50 km/h L'autorité locale chargée de la circulation peut relever à 90 km/h la limite d'une route à double sens. Toute vitesse différente de la règle générale doit alors être signalée, précise la réponse de 2019. À lire aussi Chauffage d'appoint : quel type choisir, et 0,30 € l'heure à 1 500 W

Panneau absent, caché, contradictoire ou modifié : ce qui peut peser L'argument vaut surtout pour une limite plus basse que la règle générale, par exemple 70 km/h sur une route à 80 km/h. Hors agglomération, elle doit être annoncée par un panneau au début de la section et rappelée après chaque intersection, selon l'instruction sur la signalisation routière citée dans la réponse de 2019. Un panneau caché par la végétation ou par un camion, deux limites contradictoires, une signalisation de chantier oubliée ou un chiffre surchargé : dans tous ces cas, vous devez montrer que la limite retenue par le radar ne vous était pas lisible. Attention : si votre vitesse retenue dépasse aussi la vitesse par défaut de la route, l'argument perd l'essentiel de sa portée.

Que faut-il prouver, et avec quelles pièces ? En matière de contravention, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve ne s'apporte que par écrit ou par témoins (article 537 du Code de procédure pénale). Dans une réponse publiée au Journal officiel le 18 septembre 2018, le ministère de la Justice précise qu'un seul témoin peut suffire et que les juges apprécient la valeur des éléments fournis. Rassemblez vite des photos datées du lieu, prises dans votre sens de circulation, un plan des intersections et la décision qui fixe la limite. Comme pour les arrêtés municipaux visant les camping-cars, une limitation locale repose sur un acte écrit : demandez-le à la mairie ou au gestionnaire de la route. Le cliché du radar se demande en ligne ou au centre automatisé de Rennes, avec une pièce d'identité, la carte grise et l'avis, indique Service-public. Aucune page officielle consultée ne dit que cette demande suspend le délai : ne l'attendez pas. Selon la Sécurité routière, une marge de 5 km/h est déduite de la vitesse mesurée sous 100 km/h, et de 5 % au-delà.

Délais, démarche et consignation Ce tableau résume les cas courants, d'après l'ANTAI (2026) et Service-public (2025). Situation Délai Démarche Consignation Avis radar, vous contestez l'infraction 45 jours Requête en exonération avec lettre motivée Montant de l'amende : 68 € ou 135 € Avis radar, véhicule prêté 45 jours Désignation du conducteur Aucune Amende majorée issue d'un radar 30 jours, ou 3 mois selon l'envoi Réclamation avec l'avis majoré Montant majoré : 180 € ou 375 € Avis envoyé à l'étranger Délai allongé de 1 mois Même démarche Selon le cas Pour compter vos jours, notre outil de calcul d'un délai peut aider. Si vous contestez, ne payez pas l'amende : selon Service-public, payer vaut reconnaissance de l'infraction et entraîne le retrait des points. La consignation, elle, ne retire aucun point et vous est rendue en cas de classement sans suite ou de relaxe. Selon l'ANTAI, une contestation non motivée, hors délai, sans l'avis original, sans consignation ou envoyée en courrier simple peut être rejetée. Si le juge vous condamne, l'amende est au moins supérieure de 10 % à l'amende forfaitaire et les points sont retirés. Un excès de 50 km/h ou plus est désormais un délit (décret du 22 décembre 2025, selon Service-public), qui suit une autre procédure.

Abîmer ou modifier un panneau est sanctionné Service-public (fiche vérifiée le 6 juin 2025) range la détérioration d'un panneau de signalisation dans le vandalisme. Dommage léger : jusqu'à 1 500 € d'amende. Dommage important : 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, jusqu'à 5 ans et 75 000 € avec une circonstance aggravante, dont le fait de viser un bien public. Une inscription non autorisée, par exemple un chiffre repeint, relève des tags : jusqu'à 3 750 € d'amende et un travail d'intérêt général pour un dommage léger. Selon la même fiche, la dégradation à dommage léger est une contravention, les dégradations plus lourdes sont des délits. Si vous repérez un panneau absent, tourné ou masqué, signalez-le à la mairie ou au gestionnaire de la route plutôt que d'y toucher.

Ce qui peut changer Les délais, la consignation et les montants, fixés par le Code de procédure pénale et le Code de la route, peuvent être modifiés par la loi ou par décret ; les chiffres cités sont ceux de l'ANTAI et de Service-public au 15 octobre 2026. Une limitation locale peut aussi changer par arrêté : vérifiez celle qui s'appliquait le jour du flash. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un dossier précis, un avocat ou une maison de justice et du droit peut vous aider à évaluer vos chances avant de consigner.

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