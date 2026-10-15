par Premier de la Classe
Favoris

Auto

Panneau de vitesse absent ou masqué : contester un radar sous 45 jours

Selon l'ANTAI, au 15 octobre 2026, un avis de contravention radar se conteste dans les 45 jours, et une amende majorée issue d'un radar dans les 90 jours, en consignant le montant de l'amende. Sans panneau, les vitesses générales du Code de la route s'appliquent, dont 50 km/h dès l'entrée d'agglomération.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

6 min de lecture

Profil Google
Radar automatique de contrôle de la vitesse au bord de la route de Vienne, à Lyon
Photo : Benoît Prieur, CC0, via Wikimedia Commons

Oui, l'avis se conteste, mais le panneau manquant ne suffit pas toujours

Oui, vous pouvez contester. Selon l'ANTAI, consultée le 15 octobre 2026, vous avez 45 jours à compter de la date de l'avis de contravention. Pour une amende forfaitaire majorée, les pages officielles n'affichent pas le même délai (de 30 jours à 3 mois selon le mode d'envoi) : agissez dans les 30 jours pour ne prendre aucun risque. La démarche, appelée requête en exonération (ou réclamation pour une amende majorée), s'adresse à l'officier du ministère public, en ligne sur antai.gouv.fr ou par lettre recommandée.

Pour contester la réalité d'un excès de vitesse relevé par radar, vous devez aussi consigner une somme égale au montant de l'amende. Et un panneau absent n'entraîne pas d'annulation automatique : sans panneau, les vitesses générales du Code de la route s'appliquent. L'officier du ministère public peut classer le dossier ou saisir le juge, qui apprécie au cas par cas.

Sans panneau, quelle vitesse s'applique ?

Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 25 avril 2019, le ministère de l'Intérieur rappelle que le conducteur « se doit de connaître » les limitations en vigueur, et que signaler les limites générales est facultatif. En agglomération, les 50 km/h s'appliquent dès le panneau d'entrée, même sans panneau rond de limitation.

Service-public (fiche vérifiée le 29 décembre 2025) donne ces vitesses maximales par défaut.

Type de routeRègle généralePar temps de pluie
Autoroute130 km/h110 km/h
Route à 2 chaussées séparées par un terre-plein110 km/h100 km/h
Section avec au moins 2 voies dans le même sens90 km/h80 km/h
Route à double sens sans séparateur central80 km/h80 km/h
Agglomération50 km/h50 km/h

L'autorité locale chargée de la circulation peut relever à 90 km/h la limite d'une route à double sens. Toute vitesse différente de la règle générale doit alors être signalée, précise la réponse de 2019.

À lire aussiRadiateur soufflant électrique à élément céramique de 1 500 W, voyant lumineux rouge alluméChauffage d'appoint : quel type choisir, et 0,30 € l'heure à 1 500 W

Panneau absent, caché, contradictoire ou modifié : ce qui peut peser

L'argument vaut surtout pour une limite plus basse que la règle générale, par exemple 70 km/h sur une route à 80 km/h. Hors agglomération, elle doit être annoncée par un panneau au début de la section et rappelée après chaque intersection, selon l'instruction sur la signalisation routière citée dans la réponse de 2019.

Un panneau caché par la végétation ou par un camion, deux limites contradictoires, une signalisation de chantier oubliée ou un chiffre surchargé : dans tous ces cas, vous devez montrer que la limite retenue par le radar ne vous était pas lisible.

Attention : si votre vitesse retenue dépasse aussi la vitesse par défaut de la route, l'argument perd l'essentiel de sa portée.

Que faut-il prouver, et avec quelles pièces ?

En matière de contravention, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve ne s'apporte que par écrit ou par témoins (article 537 du Code de procédure pénale). Dans une réponse publiée au Journal officiel le 18 septembre 2018, le ministère de la Justice précise qu'un seul témoin peut suffire et que les juges apprécient la valeur des éléments fournis.

Rassemblez vite des photos datées du lieu, prises dans votre sens de circulation, un plan des intersections et la décision qui fixe la limite. Comme pour les arrêtés municipaux visant les camping-cars, une limitation locale repose sur un acte écrit : demandez-le à la mairie ou au gestionnaire de la route.

Le cliché du radar se demande en ligne ou au centre automatisé de Rennes, avec une pièce d'identité, la carte grise et l'avis, indique Service-public. Aucune page officielle consultée ne dit que cette demande suspend le délai : ne l'attendez pas. Selon la Sécurité routière, une marge de 5 km/h est déduite de la vitesse mesurée sous 100 km/h, et de 5 % au-delà.

Délais, démarche et consignation

Ce tableau résume les cas courants, d'après l'ANTAI (2026) et Service-public (2025).

SituationDélaiDémarcheConsignation
Avis radar, vous contestez l'infraction45 joursRequête en exonération avec lettre motivéeMontant de l'amende : 68 € ou 135 €
Avis radar, véhicule prêté45 joursDésignation du conducteurAucune
Amende majorée issue d'un radar30 jours, ou 3 mois selon l'envoiRéclamation avec l'avis majoréMontant majoré : 180 € ou 375 €
Avis envoyé à l'étrangerDélai allongé de 1 moisMême démarcheSelon le cas

Pour compter vos jours, notre outil de calcul d'un délai peut aider. Si vous contestez, ne payez pas l'amende : selon Service-public, payer vaut reconnaissance de l'infraction et entraîne le retrait des points. La consignation, elle, ne retire aucun point et vous est rendue en cas de classement sans suite ou de relaxe.

Selon l'ANTAI, une contestation non motivée, hors délai, sans l'avis original, sans consignation ou envoyée en courrier simple peut être rejetée. Si le juge vous condamne, l'amende est au moins supérieure de 10 % à l'amende forfaitaire et les points sont retirés. Un excès de 50 km/h ou plus est désormais un délit (décret du 22 décembre 2025, selon Service-public), qui suit une autre procédure.

Abîmer ou modifier un panneau est sanctionné

Service-public (fiche vérifiée le 6 juin 2025) range la détérioration d'un panneau de signalisation dans le vandalisme. Dommage léger : jusqu'à 1 500 € d'amende. Dommage important : 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, jusqu'à 5 ans et 75 000 € avec une circonstance aggravante, dont le fait de viser un bien public.

Une inscription non autorisée, par exemple un chiffre repeint, relève des tags : jusqu'à 3 750 € d'amende et un travail d'intérêt général pour un dommage léger. Selon la même fiche, la dégradation à dommage léger est une contravention, les dégradations plus lourdes sont des délits.

Si vous repérez un panneau absent, tourné ou masqué, signalez-le à la mairie ou au gestionnaire de la route plutôt que d'y toucher.

Ce qui peut changer

Les délais, la consignation et les montants, fixés par le Code de procédure pénale et le Code de la route, peuvent être modifiés par la loi ou par décret ; les chiffres cités sont ceux de l'ANTAI et de Service-public au 15 octobre 2026. Une limitation locale peut aussi changer par arrêté : vérifiez celle qui s'appliquait le jour du flash.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour un dossier précis, un avocat ou une maison de justice et du droit peut vous aider à évaluer vos chances avant de consigner.

Cet article vous a-t-il aidé ?

Sources

  1. ANTAI, Désignation ou contestation, page consultée le 15 octobre 2026
  2. ANTAI, centre d'aide, Délai de contestation, page consultée le 15 octobre 2026
  3. Service-public, Amende forfaitaire en cas de contravention au code de la route, vérifié le 11 janvier 2025
  4. Service-public, Vitesse au volant, vérifié le 29 décembre 2025
  5. Sécurité routière, Radars de contrôle de la vitesse fixes (marge technique), page consultée le 15 octobre 2026
  6. Sénat, question écrite n° 05387, Panneaux de limitation de vitesse en agglomération, réponse du ministère de l'Intérieur publiée le 25 avril 2019
  7. Assemblée nationale, question écrite n° 11001, Contraventions, preuve contraire, réponse du ministère de la Justice publiée le 18 septembre 2018
  8. Service-public, Vandalisme, vérifié le 6 juin 2025

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

À lire aussi dans Le Mag

Questions fréquentes

Faut-il payer l'amende avant de la contester ?

Non. Selon Service-public, payer revient à reconnaître l'infraction. Pour contester un excès de vitesse relevé par radar, vous versez une consignation du même montant : selon l'ANTAI, elle ne retire aucun point et vous est rendue en cas de classement sans suite ou de relaxe.

Le panneau 50 manquait en ville : l'amende tombe-t-elle ?

Pas en principe. Selon la réponse du ministère de l'Intérieur publiée au Journal officiel du Sénat le 25 avril 2019, la limite de 50 km/h s'applique dès le panneau d'entrée d'agglomération, et signaler les limites générales est facultatif.

Combien de temps pour contester une amende majorée ?

Les pages officielles ne donnent pas le même délai : 30 jours selon Service-public.fr, porté à 3 mois si l'avis a été envoyé en recommandé, et 90 jours pour une amende majorée issue d'un radar selon le centre d'aide de l'ANTAI. Le plus sûr est d'agir dans les 30 jours, avec 1 mois de plus si l'avis est envoyé à l'étranger.

Portrait de Julien Jimenez

Julien Jimenez

Fondateur et éditeur de premierdelaclasse.lol. Responsable des contenus publiés sur ce site. Notre charte éditoriale.

← Tous les articles du Mag