Retraite complémentaire Agirc-Arrco : +1,4 % au 1er novembre 2026

Réuni le 14 octobre 2026, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a fixé à 1,4 % la revalorisation des retraites complémentaires du privé, à compter du 1er novembre 2026. La valeur du point, inchangée à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024, connaîtra ainsi sa première hausse en deux ans.

Ce que l'Agirc-Arrco a décidé le 14 octobre 2026 Les retraites complémentaires Agirc-Arrco des anciens salariés du privé augmenteront de 1,4 % le 1er novembre 2026. La décision a été prise le 14 octobre 2026 par le conseil d'administration de la fédération Agirc-Arrco, où siègent les syndicats de salariés et les organisations patronales, selon le communiqué publié le jour même par le régime. Selon ce communiqué de l'Agirc-Arrco, la hausse concerne les 14 millions de retraités qui touchent chaque mois une pension complémentaire. Elle représente 1,4 milliard d'euros en année pleine et 21 milliards d'euros sur quinze ans, financés par le régime. Le texte n'annonce aucune autre mesure pour les retraités actuels. Un chiffre manque encore : la nouvelle valeur du point en euros. Au 15 octobre 2026, le barème officiel de l'Agirc-Arrco affiche toujours 1,4386 €, de même que la fiche de Service-public.fr vérifiée le 1er janvier 2026. Par simple calcul, 1,4386 € augmenté de 1,4 % donne environ 1,4587 €. Seule la valeur arrondie que publiera l'Agirc-Arrco fera foi.

Comment le taux de 1,4 % a été fixé La règle figure dans l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023, conclu par les partenaires sociaux pour les années 2023 à 2026. Selon son article 4.1, la valeur du point évolue chaque 1er novembre comme l'inflation hors tabac prévue par l'Insee pour l'année en cours, moins 0,4 point. Elle ne peut ni baisser en euros, ni augmenter plus vite que les salaires. L'article 4.2 laisse au conseil d'administration une marge de 0,4 point, vers le haut ou vers le bas. Pour 2026, le communiqué de l'Agirc-Arrco retient une inflation hors tabac estimée à 2 % et une progression prévue du salaire moyen par tête de 1,9 %. Le point de départ était donc de 1,6 %, et la hausse pouvait aller de 1,2 % à 1,9 %, la borne haute étant limitée par l'évolution des salaires. Le conseil a choisi 1,4 %, soit 0,2 point sous le point de départ. Cette hausse suit une année sans revalorisation. Le 17 octobre 2025, faute d'accord entre syndicats et patronat, aucune hausse n'avait été votée, selon le communiqué de l'Agirc-Arrco de ce jour-là. Les effets de ce gel sur les pensions de 2026 sont détaillés dans notre article sur la revalorisation des pensions et votre budget. À lire aussi Livret A : la piste d'une taxe sur les intérêts au-delà du plafond

La valeur du point Agirc-Arrco depuis 2020 Le tableau suivant reprend les hausses au 1er novembre depuis 2020, d'après le barème officiel de l'Agirc-Arrco et ses communiqués, consultés le 15 octobre 2026. Au 1er novembre Valeur du point Hausse Source officielle 2026 Non publiée au 15 octobre 2026 +1,4 % Communiqué Agirc-Arrco du 14 octobre 2026 2025 1,4386 € 0 % Communiqué Agirc-Arrco du 17 octobre 2025 2024 1,4386 € +1,6 % Barème Agirc-Arrco 2023 1,4159 € +4,9 % Accord du 5 octobre 2023, article 4.1 2022 1,3498 € +5,12 % Barème Agirc-Arrco 2021 1,2841 € +1 % Barème Agirc-Arrco 2020 1,2714 € 0 % Barème Agirc-Arrco Deux années sur sept n'ont apporté aucune hausse, 2020 et 2025. La hausse de 2023 avait été inscrite directement dans l'accord du 5 octobre 2023, qui fixait le point à 1,4159 € au 1er novembre 2023. Comme le taux s'applique à la valeur du point, toutes les pensions Agirc-Arrco progressent dans la même proportion.

Exemple chiffré sur une pension fictive Prenons une retraitée fictive qui a acquis 5 000 points Agirc-Arrco pendant sa carrière. Sa pension brute annuelle s'obtient en multipliant ses points par la valeur du point, comme le rappelle Service-public.fr : 5 000 fois 1,4386 €, soit 7 193 € par an, ou 599,42 € par mois. Avec 1,4 % de plus, elle passe à 7 293,70 € par an, soit 607,81 € par mois. Le gain atteint 8,39 € bruts par mois, ou 100,70 € sur douze mois. Pour novembre et décembre 2026, il représente 16,78 €. Avec la valeur arrondie du point que publiera l'Agirc-Arrco, le résultat peut varier de quelques centimes. Ces montants sont bruts : le net dépend de vos prélèvements sociaux et de votre taux de prélèvement à la source. Pour refaire le calcul, l'outil de calcul de pourcentage suffit : appliquez 1,4 % au montant brut de votre complémentaire. Pour situer ensuite votre pension totale, voyez où se place votre retraite par rapport à la moyenne.

Quand la hausse sera versée, et ce qui ne bouge pas L'Agirc-Arrco paie ses pensions d'avance, le premier jour ouvré du mois. Selon son calendrier 2026, la mensualité de novembre sera versée le lundi 2 novembre 2026 : c'est la première échéance qui relève de la date d'effet du 1er novembre. Le crédit sur votre compte peut prendre quelques jours selon votre banque. La valeur d'achat du point, qui convertit les cotisations des salariés en points, reste à 20,1877 € en 2026 selon Service-public.fr. D'ordinaire fixée en octobre pour le 1er janvier suivant, celle de 2027 sera déterminée lors de la négociation du prochain accord, précise le communiqué du 14 octobre 2026. Le coefficient de solidarité, ce malus temporaire de 10 %, a pris fin pour tous les retraités le 1er avril 2024, selon Service-public.fr. La pension de base suit un autre calendrier : elle est revalorisée une fois par an au 1er janvier, sauf exception, rappelle le même site.

Ce qui peut changer La valeur exacte du point au 1er novembre 2026 doit encore être publiée par l'Agirc-Arrco. L'accord du 5 octobre 2023 arrive à échéance le 31 décembre 2026 : les règles de revalorisation à partir de 2027, comme la valeur d'achat du point pour 2027, dépendront de la négociation du prochain accord, prévu pour 2027 à 2030 selon le communiqué du 14 octobre 2026. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour toute question sur votre propre pension, adressez-vous à votre caisse de retraite complémentaire ou à un conseiller retraite.

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