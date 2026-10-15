Poêle à granulés : les vérifications pour bien le rallumer en octobre

Avant le premier allumage de la saison, quelques gestes simples et deux rendez-vous avec un professionnel limitent les pannes et le risque d'intoxication. Voici ce que disent la réglementation, l'ADEME et les notices de fabricants.

Avant le premier allumage : la liste courte Pour rallumer un poêle à granulés en octobre, quatre points suffisent : l'entretien annuel et le ramonage par un professionnel, tous deux obligatoires, un nettoyage du brasier et du cendrier, un contrôle des joints et de l'arrivée d'air, et des granulés certifiés et secs. Si vous avez glissé quelque chose dans l'appareil pour l'été, retirez-le avant d'allumer. Santé publique France demande de faire vérifier chauffage et conduits au moins une fois par an et avant toute remise en fonctionnement (communiqué du 26 novembre 2025). Si la visite n'a pas eu lieu cet été, prenez rendez-vous avant le premier feu.

Entretien et ramonage : ce que dit la réglementation Depuis le 1er octobre 2023, le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 impose un entretien au moins tous les douze mois des appareils de chauffage à combustible solide, dont les poêles à granulés. Une personne qualifiée le réalise et vous remet une attestation dans les quinze jours ouvrés, à garder au moins deux ans. En location, l'initiative revient à l'occupant, sauf clause contraire du bail. Le même texte fixe un ramonage au moins une fois par an. Des arrêtés locaux peuvent en exiger davantage : selon Service-public, la majorité des départements demandent deux ramonages par an, dont un pendant la période d'utilisation. Ne pas faire ramoner peut entraîner une amende de 450 euros. L'arrêté du 20 juillet 2023 conseille, à titre indicatif, deux ramonages par an au-delà de 2,5 tonnes de granulés brûlés. Et un poêle resté éteint douze mois ou plus doit être entretenu avant d'être rallumé. À lire aussi Crampe musculaire : la soulager vite, et quand en parler au médecin

Les gestes à faire vous-même, poêle froid et débranché La notice de votre modèle prime sur tout conseil général. Videz le brasier, aussi appelé creuset, et débouchez tous ses trous, par lesquels passe l'air de combustion. En saison, l'ADEME recommande ce nettoyage tous les jours ou tous les deux jours. Videz le tiroir à cendres et nettoyez son logement. Pour la vitre, une notice Palazzetti préconise un chiffon humide, sans solvant ni détergent. Si des granulés sont restés dans le réservoir depuis le printemps, retirez-les : l'ADEME explique que ces restes peuvent s'agglomérer et gêner la vis sans fin, la bougie d'allumage et les entrées d'air. Vérifiez aussi l'arrivée d'air extérieur et nettoyez sa grille, un contrôle que le même guide recommande deux fois par an. Regardez enfin les joints de porte et de vitre. La notice Palazzetti consultée interdit d'utiliser l'appareil s'ils sont endommagés. L'ADEME estimait en 2023 le contrat d'entretien entre 120 et 250 euros hors taxes par an. Pour savoir si votre dernière attestation a moins de douze mois, comptez les jours écoulés depuis sa date.

Riz, silice, sachets déshydratants : ce que disent les fabricants Mettre du riz ou de la silice dans le réservoir pendant l'été ? Nous n'en avons trouvé trace ni dans les notices consultées, ni chez l'ADEME, ni dans la réglementation, et à notre connaissance aucune recommandation officielle ne valide cette astuce. Nous ne la conseillons donc pas : la consigne documentée est un réservoir vidé et propre en fin de saison. Un fabricant parle bien de déshydratants, mais ailleurs. Pour limiter la corrosion, deux notices Palazzetti (Ecofire Linda, 2021, et Ecofire Vivienne et Clelia TC, 2022) conseillent, en cas de longue inactivité comme l'été, de débrancher le tuyau d'arrivée d'air de combustion et de placer des sachets déshydratants dans la chambre de combustion, à retirer à la remise en marche. Si vous l'avez fait, sortez les sachets et rebranchez le tuyau avant tout allumage.

Des granulés certifiés, stockés au sec L'ADEME recommande des granulés porteurs d'une marque de qualité : ENplus, DIN Plus ou NF Granulés Biocombustibles Bois Qualité Haute Performance. La notice Palazzetti conseille la classe A1. Le référentiel ENplus plafonne l'humidité à 10 % à réception pour ses trois classes (A1, A2 et B). Selon la notice Palazzetti, des granulés humides réduisent la puissance et obligent à nettoyer plus souvent le brasier. Pour le stockage, les consignes se rejoignent : sacs fermés, sur une palette, dans un local sec et aéré, à l'abri des UV selon le guide ENplus de 2023, et à au moins un mètre de toute source de chaleur selon la notice Palazzetti. N'ouvrez que le sac que vous allez verser. L'ADEME déconseille d'acheter plus d'une année de consommation, car les granulés s'effritent avec le temps. L'ADEME conseille aussi d'acheter un même lot pour toute la saison, afin de limiter les réglages. Lors de l'entretien, le technicien vérifie que la puissance réglée par défaut correspond aux besoins du logement : pour un ordre de grandeur, essayez notre outil puissance de chauffage.

Monoxyde de carbone : allumage, aération, détecteur Chaque année en France, environ 3 000 personnes sont intoxiquées par accident au monoxyde de carbone et une centaine en meurent, selon Santé publique France (2025). Maux de tête, grande fatigue, nausées ou vertiges chez plusieurs personnes d'un même logement doivent alerter. Au premier allumage, restez à proximité. L'ADEME prévient qu'un allumage difficile peut provoquer un feu couvant, source de ce gaz incolore et inodore. La notice Palazzetti demande de retirer les granulés accumulés dans le brasier après un allumage manqué avant de réessayer. Aérez au moins 10 minutes par jour, même par temps froid (un minuteur en ligne aide à tenir la durée), sans jamais boucher les grilles d'aération. Le détecteur de monoxyde de carbone n'est pas obligatoire dans les logements, et il ne dispense ni de l'entretien ni du ramonage. En cas de doute : aérez, arrêtez l'appareil si possible, sortez et appelez le 15, le 18 ou le 112 (le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Ce qui peut changer La fréquence de ramonage peut être modifiée par arrêté préfectoral ou municipal. Une proposition de loi déposée en novembre 2024 vise à rendre le détecteur de monoxyde de carbone obligatoire, mais elle n'avait pas dépassé le renvoi en commission à notre dernière vérification. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour la règle de ramonage qui s'applique chez vous, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture, et pour votre appareil, auprès de votre installateur ou d'un professionnel qualifié. En cas de symptômes, appelez le 15.

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