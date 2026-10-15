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Poêle à granulés : les vérifications pour bien le rallumer en octobre

Avant le premier allumage de la saison, quelques gestes simples et deux rendez-vous avec un professionnel limitent les pannes et le risque d'intoxication. Voici ce que disent la réglementation, l'ADEME et les notices de fabricants.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

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Brasier d'un poêle à granulés contenant des granulés de bois et des traces de cendre, avec l'arrivée de la vis d'alimentation au fond
Photo : Hustvedt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Avant le premier allumage : la liste courte

Pour rallumer un poêle à granulés en octobre, quatre points suffisent : l'entretien annuel et le ramonage par un professionnel, tous deux obligatoires, un nettoyage du brasier et du cendrier, un contrôle des joints et de l'arrivée d'air, et des granulés certifiés et secs. Si vous avez glissé quelque chose dans l'appareil pour l'été, retirez-le avant d'allumer.

Santé publique France demande de faire vérifier chauffage et conduits au moins une fois par an et avant toute remise en fonctionnement (communiqué du 26 novembre 2025). Si la visite n'a pas eu lieu cet été, prenez rendez-vous avant le premier feu.

Entretien et ramonage : ce que dit la réglementation

Depuis le 1er octobre 2023, le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 impose un entretien au moins tous les douze mois des appareils de chauffage à combustible solide, dont les poêles à granulés. Une personne qualifiée le réalise et vous remet une attestation dans les quinze jours ouvrés, à garder au moins deux ans. En location, l'initiative revient à l'occupant, sauf clause contraire du bail.

Le même texte fixe un ramonage au moins une fois par an. Des arrêtés locaux peuvent en exiger davantage : selon Service-public, la majorité des départements demandent deux ramonages par an, dont un pendant la période d'utilisation. Ne pas faire ramoner peut entraîner une amende de 450 euros.

L'arrêté du 20 juillet 2023 conseille, à titre indicatif, deux ramonages par an au-delà de 2,5 tonnes de granulés brûlés. Et un poêle resté éteint douze mois ou plus doit être entretenu avant d'être rallumé.

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Les gestes à faire vous-même, poêle froid et débranché

La notice de votre modèle prime sur tout conseil général. Videz le brasier, aussi appelé creuset, et débouchez tous ses trous, par lesquels passe l'air de combustion. En saison, l'ADEME recommande ce nettoyage tous les jours ou tous les deux jours. Videz le tiroir à cendres et nettoyez son logement. Pour la vitre, une notice Palazzetti préconise un chiffon humide, sans solvant ni détergent.

Si des granulés sont restés dans le réservoir depuis le printemps, retirez-les : l'ADEME explique que ces restes peuvent s'agglomérer et gêner la vis sans fin, la bougie d'allumage et les entrées d'air. Vérifiez aussi l'arrivée d'air extérieur et nettoyez sa grille, un contrôle que le même guide recommande deux fois par an.

Regardez enfin les joints de porte et de vitre. La notice Palazzetti consultée interdit d'utiliser l'appareil s'ils sont endommagés. L'ADEME estimait en 2023 le contrat d'entretien entre 120 et 250 euros hors taxes par an. Pour savoir si votre dernière attestation a moins de douze mois, comptez les jours écoulés depuis sa date.

Riz, silice, sachets déshydratants : ce que disent les fabricants

Mettre du riz ou de la silice dans le réservoir pendant l'été ? Nous n'en avons trouvé trace ni dans les notices consultées, ni chez l'ADEME, ni dans la réglementation, et à notre connaissance aucune recommandation officielle ne valide cette astuce. Nous ne la conseillons donc pas : la consigne documentée est un réservoir vidé et propre en fin de saison.

Un fabricant parle bien de déshydratants, mais ailleurs. Pour limiter la corrosion, deux notices Palazzetti (Ecofire Linda, 2021, et Ecofire Vivienne et Clelia TC, 2022) conseillent, en cas de longue inactivité comme l'été, de débrancher le tuyau d'arrivée d'air de combustion et de placer des sachets déshydratants dans la chambre de combustion, à retirer à la remise en marche. Si vous l'avez fait, sortez les sachets et rebranchez le tuyau avant tout allumage.

Des granulés certifiés, stockés au sec

L'ADEME recommande des granulés porteurs d'une marque de qualité : ENplus, DIN Plus ou NF Granulés Biocombustibles Bois Qualité Haute Performance. La notice Palazzetti conseille la classe A1. Le référentiel ENplus plafonne l'humidité à 10 % à réception pour ses trois classes (A1, A2 et B). Selon la notice Palazzetti, des granulés humides réduisent la puissance et obligent à nettoyer plus souvent le brasier.

Pour le stockage, les consignes se rejoignent : sacs fermés, sur une palette, dans un local sec et aéré, à l'abri des UV selon le guide ENplus de 2023, et à au moins un mètre de toute source de chaleur selon la notice Palazzetti. N'ouvrez que le sac que vous allez verser. L'ADEME déconseille d'acheter plus d'une année de consommation, car les granulés s'effritent avec le temps.

L'ADEME conseille aussi d'acheter un même lot pour toute la saison, afin de limiter les réglages. Lors de l'entretien, le technicien vérifie que la puissance réglée par défaut correspond aux besoins du logement : pour un ordre de grandeur, essayez notre outil puissance de chauffage.

Monoxyde de carbone : allumage, aération, détecteur

Chaque année en France, environ 3 000 personnes sont intoxiquées par accident au monoxyde de carbone et une centaine en meurent, selon Santé publique France (2025). Maux de tête, grande fatigue, nausées ou vertiges chez plusieurs personnes d'un même logement doivent alerter.

Au premier allumage, restez à proximité. L'ADEME prévient qu'un allumage difficile peut provoquer un feu couvant, source de ce gaz incolore et inodore. La notice Palazzetti demande de retirer les granulés accumulés dans le brasier après un allumage manqué avant de réessayer. Aérez au moins 10 minutes par jour, même par temps froid (un minuteur en ligne aide à tenir la durée), sans jamais boucher les grilles d'aération.

Le détecteur de monoxyde de carbone n'est pas obligatoire dans les logements, et il ne dispense ni de l'entretien ni du ramonage. En cas de doute : aérez, arrêtez l'appareil si possible, sortez et appelez le 15, le 18 ou le 112 (le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Ce qui peut changer

La fréquence de ramonage peut être modifiée par arrêté préfectoral ou municipal. Une proposition de loi déposée en novembre 2024 vise à rendre le détecteur de monoxyde de carbone obligatoire, mais elle n'avait pas dépassé le renvoi en commission à notre dernière vérification.

Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour la règle de ramonage qui s'applique chez vous, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture, et pour votre appareil, auprès de votre installateur ou d'un professionnel qualifié. En cas de symptômes, appelez le 15.

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Sources

  1. Service-public.fr (DILA), À quelles conditions peut-on faire un feu dans une cheminée ou un poêle chez soi ?, vérifié le 13 mai 2026
  2. AIDA (Ineris), Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée, JO du 21 juillet 2023 (Légifrance inaccessible lors de la vérification)
  3. AIDA (Ineris), Arrêté du 20 juillet 2023 précisant les spécifications techniques et les modalités pour l'entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, JO du 22 juillet 2023
  4. ADEME, Installer et utiliser un poêle à granulés, conseils techniques, mars 2023
  5. Palazzetti, notice Ecofire Linda, manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance, réf. 004778560, 2 novembre 2021 (consigne identique sur les déshydratants dans la notice Ecofire Vivienne et Clelia TC, réf. 004778982, 9 août 2022)
  6. ENplus (Bioenergy Europe), Guidance Storage for Wood Pellets, ENplus GD 3001:2023, publiée le 13 février 2023
  7. Santé publique France, Intoxications au monoxyde de carbone. Adopter les bons gestes peut sauver des vies, communiqué du 26 novembre 2025
  8. Assemblée nationale, Rendre obligatoire l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les logements, dossier législatif de la proposition de loi n° 606 déposée le 19 novembre 2024

Sources consultées le 15 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Le ramonage d'un poêle à granulés est-il obligatoire une ou deux fois par an ?

Au moins une fois par an partout en France depuis le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023. Des arrêtés locaux peuvent imposer davantage : selon Service-public, la majorité des départements exigent deux ramonages par an, dont un pendant la période d'utilisation. Votre mairie ou votre préfecture vous indiquera la règle applicable.

L'entretien annuel du poêle est-il distinct du ramonage ?

Oui. Le décret du 20 juillet 2023 prévoit un entretien de l'appareil au moins tous les douze mois et un ramonage du conduit au moins une fois par an. Chaque intervention donne lieu à une attestation, remise dans les quinze jours ouvrés et à conserver au moins deux ans.

Faut-il mettre du riz ou des sachets de silice dans le réservoir pendant l'été ?

Ni les notices consultées ni l'ADEME ne le recommandent, et nous n'avons trouvé aucune recommandation officielle en ce sens. L'ADEME conseille de vider et nettoyer le réservoir en fin de saison. Deux notices Palazzetti évoquent des sachets déshydratants dans la chambre de combustion, et non dans le réservoir, à retirer avant la remise en marche.

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Julien Jimenez

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