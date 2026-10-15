Garder le poids perdu demande souvent plus d'efforts que de maigrir, parce que le corps s'adapte à la restriction. Voici ce qu'en disent l'Anses, l'Inserm et Santé publique France, et les pistes qu'ils jugent les plus solides.

Pourquoi le poids perdu revient si souvent Garder le poids perdu est souvent plus difficile que de le perdre, et ce n'est pas d'abord une question de volonté : après une restriction, le corps dépense moins d'énergie et tend à reconstituer ses réserves. Dans son expertise collective de novembre 2010, l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, constate que la reprise de poids concerne 80 % des personnes un an après un régime, et qu'elle augmente avec le temps. Les pistes jugées solides n'ont rien de spectaculaire : bouger, manger équilibré sans privation, bien dormir, se faire accompagner. Ce chiffre s'appuie notamment sur une revue publiée en 2005 dans l'American Journal of Clinical Nutrition : environ 20 % des personnes en surpoids parvenaient à perdre au moins 10 % de leur poids et à garder cette perte au moins un an. L'Inserm indiquait en juillet 2022 qu'entre un et deux tiers du poids perdu serait regagné dans les cinq ans.

Ce que le corps fait après une restriction Quand on mange moins, on ne perd pas seulement de la graisse. L'Anses rappelle que l'amaigrissement fait aussi fondre du muscle, quel que soit l'apport en protéines. Or c'est surtout la masse maigre qui fixe l'énergie dépensée au repos : moins de muscle, moins de dépense. Conséquence, selon l'agence : pour rester stable après un régime, il faut manger moins qu'avant. Et le poids qui revient est surtout de la graisse. L'Anses décrit un « cercle vicieux » : les régimes modifient le métabolisme et la régulation de l'appétit, ce qui favorise une reprise parfois supérieure à la perte. Manger Bouger, le site de Santé publique France, parle d'effet yo-yo : plus on enchaîne les régimes, plus le poids risque d'augmenter à la longue. Après 65 ans, note l'Anses, l'alternance de pertes et de reprises fait perdre de la masse maigre et gagner de la masse grasse. À lire aussi Sacs d'eau au congélateur : ce que l'astuce apporte vraiment

Régimes stricts : la position des autorités sanitaires Pour l'Anses, maigrir par l'alimentation ne se justifie médicalement qu'en cas d'excès de poids réel, avec l'accompagnement d'un médecin ou d'un diététicien. Sans suivi, son rapport relève des risques pour les os, le cœur, les reins, et des troubles du comportement alimentaire. Manger Bouger ajoute le risque de perte d'estime de soi et de dépression après un échec, et proscrit ces régimes chez les enfants, les adolescents et pendant la grossesse. Aucune formule ne fait de miracle. Dans un essai publié en 2009 dans le New England Journal of Medicine, 811 adultes en surpoids ont suivi quatre régimes plus ou moins riches en graisses, protéines ou glucides. À deux ans, la perte était comparable partout, et le poids avait commencé à remonter après un an. L'Anses en retient que l'apport global compte d'abord, et qu'une alimentation adaptée à vos goûts et habitudes se tient mieux dans le temps.

Bouger, le levier le mieux documenté Selon l'Anses, le principal facteur de stabilisation est une activité physique commencée dès le début de la restriction et maintenue ensuite. Seule, elle fait peu maigrir, mais elle limite la perte de muscle et aide à garder le poids perdu. Les repères pour les adultes, rappelés par l'Inserm dans son dossier sur l'obésité mis à jour en juin 2026 : au moins 150 minutes par semaine d'activité modérée (marche rapide, jardinage, ménage) ou 75 minutes d'activité soutenue, du renforcement musculaire deux fois par semaine et moins de temps assis. Un peu d'activité vaut mieux que rien, insiste Manger Bouger. Si vous reprenez après des années de sédentarité avec des facteurs de risque vasculaire, l'Anses signale un risque cardiovasculaire : voyez d'abord votre médecin. Notre outil fréquence cardiaque maximale donne une estimation théorique, à faire valider.

Assiette et sommeil : des habitudes plutôt que des interdits Manger Bouger résume l'alimentation équilibrée ainsi : manger de tout, en quantités adaptées, en variant sur la semaine, sans renoncer au plaisir. Plus de fruits, légumes, légumes secs, féculents complets et fait-maison. Moins de boissons sucrées et de produits gras, sucrés, salés ou ultra-transformés. Manger lentement et sans écran aide à sentir quand on n'a plus faim. Le sommeil compte aussi. Selon le dossier de l'Inserm mis à jour en novembre 2024, en manquer augmente l'appétit en agissant sur les hormones qui le régulent, et la fatigue réduit l'énergie dépensée. Les données de population montrent une corrélation entre durée de sommeil et indice de masse corporelle, sans prouver un lien de cause à effet. L'Inserm cite 7 heures par jour comme minimum habituellement recommandé. L'Inserm souligne aussi que le sommeil insuffisant, les repas irréguliers ou le travail de nuit dérèglent l'horloge interne et augmentent le risque de surpoids. Pour caler l'heure du coucher, essayez notre outil cycles de sommeil.

Se faire suivre et viser un objectif tenable Selon l'Inserm, qui se réfère aux recommandations de 2022 de la Haute Autorité de santé, la prise en charge de l'obésité doit être globale, personnalisée et inscrite dans la durée, avec selon les cas médecin nutritionniste, diététicien, spécialiste de l'activité physique adaptée et psychologue. Dans l'essai de 2009, l'assiduité aux séances de suivi était fortement liée à la perte de poids. La revue de 2005 rapporte les habitudes déclarées par des personnes d'un registre américain ayant maintenu une forte perte de poids : environ une heure d'activité physique par jour, une alimentation peu calorique et peu grasse, un petit déjeuner régulier, une pesée fréquente et la même façon de manger en semaine et le week-end. Ce sont des observations, pas une méthode éprouvée. Un objectif modeste a déjà de la valeur : en cas d'obésité, l'Inserm indique qu'une perte de 5 à 10 % du poids initial apporte des bénéfices importants pour le cœur, le métabolisme et les articulations. L'indice de masse corporelle n'est qu'un repère : l'objectif se fixe avec votre médecin.

Ce qui peut changer Le cinquième Programme national nutrition santé (PNNS 5, 2026-2030), publié en avril 2026 selon l'Inserm, peut faire évoluer les repères diffusés au public. Le rapport de l'Anses date de 2010 et les recommandations de la Haute Autorité de santé peuvent être actualisées : vérifiez la date des pages officielles. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Avant un régime, ou si votre poids varie fortement sans raison, parlez-en à votre médecin traitant ou à un diététicien.

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