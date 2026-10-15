Aider un proche handicapé : aides, montants 2026 et où les demander

AEEH, AAH, PCH, congé de proche aidant, AJPA, hébergement temporaire et habilitation familiale : voici les montants en vigueur au 15 octobre 2026 et le guichet de chaque demande. La plupart passent par la MDPH, avec un formulaire commun.

Les aides en un coup d'œil Pour aider un proche en situation de handicap, sept dispositifs existent : l'AEEH pour un enfant, l'AAH pour un adulte aux revenus modestes, la PCH, qui peut dédommager l'aidant familial, le congé de proche aidant et son allocation (AJPA), l'hébergement temporaire et l'habilitation familiale. La plupart se demandent à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), avec un formulaire commun. Ce tableau reprend les montants publiés en 2026 par Service-public, Mon Parcours Handicap et la CNSA. Dispositif Pour qui Montant ou durée au 15 octobre 2026 Où demander AEEH Enfant de moins de 20 ans 153,01 € par mois, hors complément MDPH AAH Adulte de 20 ans ou plus Jusqu'à 1 041,59 € par mois MDPH PCH, dédommagement Aidant familial 4,93 € ou 7,40 € par heure MDPH Congé de proche aidant Salarié Non payé par l'employeur, 3 mois renouvelables Employeur AJPA Aidant en congé 66,64 € par jour CAF ou MSA Hébergement temporaire Proche handicapé 23 € par jour au plus, 90 jours par an MDPH Habilitation familiale Adulte hors d'état de décider Certificat médical de 192 € Juge des tutelles Selon Service-public, en 2026, la commission de la MDPH (CDAPH) répond en principe sous 4 mois, son silence vaut refus, et un recours préalable se dépose dans les 2 mois : notre outil de calcul d'un délai donne la date limite.

Pour un enfant : l'AEEH et ses compléments D'après Service-public, en 2026, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) vise les moins de 20 ans dont le taux d'incapacité atteint 80 %, ou 50 % si l'enfant suit des soins ou une scolarisation adaptée préconisés par la CDAPH. Selon la même source, son montant de base est de 153,01 € par mois. Si le handicap entraîne de fortes dépenses, une embauche ou une baisse de votre activité, un complément de catégorie 1 à 6 s'ajoute. Selon le barème de Service-public en 2026, le total va de 267,77 € à 1 451,45 € par mois, et un parent isolé peut obtenir une majoration. Selon Service-public, une loi du 12 juin 2026 prévoit d'expérimenter un traitement plus rapide des demandes d'AEEH, avec une avance automatique faute de réponse. Au 15 octobre 2026, cette mesure attend encore ses textes d'application. À lire aussi Retraite complémentaire Agirc-Arrco : +1,4 % au 1er novembre 2026

Pour un adulte : l'AAH et la PCH Selon le portail public Mon Parcours Handicap, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) atteint au plus 1 041,59 € par mois depuis le 1er avril 2026. Le portail exige 20 ans au moins et un taux d'incapacité de 80 %, ou de 50 à 79 % si le handicap restreint durablement l'accès à l'emploi. Il rappelle que depuis le 1er octobre 2023, les revenus du conjoint ne comptent plus. La prestation de compensation du handicap (PCH) finance l'aide humaine, le matériel, l'aménagement du logement ou du véhicule et certaines dépenses. Elle n'a pas de condition de ressources, mais Mon Parcours Handicap précise qu'en 2026 elle couvre 100 % des montants prévus jusqu'à 31 162,62 € de ressources annuelles, et 80 % au-delà. Selon la même source, elle se demande en principe avant 60 ans, et pour un enfant, il faut avoir droit à un complément d'AEEH. Elle est versée par le conseil départemental.

Être dédommagé comme aidant familial L'aide humaine de la PCH peut payer un salarié, un service ou dédommager un aidant familial. Selon Service-public, en 2026, ce dédommagement vaut 50 % du Smic horaire net des emplois familiaux, soit 4,93 € de l'heure, ou 7,40 € si l'aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle. C'est une somme d'argent, pas un salaire. Mon Parcours Handicap indique qu'au 1er juin 2026, chaque aidant familial peut recevoir au plus 1 269,83 € par mois, ou 1 523,80 € avec la majoration prévue dans certaines situations.

Souffler : congé, AJPA et droit au répit Tout salarié peut prendre un congé de proche aidant, que l'employeur ne peut pas refuser. D'après Service-public, en 2026, il dure 3 mois au plus, renouvelables dans la limite d'un an sur la carrière, sauf accord collectif, et se demande 1 mois à l'avance. Le dossier comprend des déclarations sur l'honneur : notre modèle d'attestation sur l'honneur vous aide à les rédiger. Ce congé n'est pas payé par l'employeur, mais l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) compense une partie de la perte : 66,64 € par jour au 1er janvier 2026, selon la CNSA. Service-public précise qu'elle est versée par la CAF ou la MSA, dans la limite de 22 jours par mois et de 66 jours par proche aidé. Pour souffler, votre proche peut être accueilli temporairement en établissement, sur décision de la CDAPH. Selon Service-public, en 2026, ce séjour est limité à 90 jours par année civile, les frais ne dépassent pas 23 € par jour, et ils sont entièrement pris en charge pour un mineur.

Protéger un proche majeur : l'habilitation familiale Quand un proche adulte ne peut plus exprimer sa volonté, l'habilitation familiale permet à un membre de la famille de le représenter ou de l'assister, pour tous les actes ou certains seulement. La famille doit être d'accord, ou au moins ne pas s'y opposer. Service-public précise que pour un enfant handicapé, la demande peut être déposée dans l'année qui précède ses 18 ans. La requête s'adresse au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou de proximité, avec un certificat médical circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Selon Service-public, en 2026, ce certificat coûte 192 €. L'avocat n'est pas obligatoire. Toujours selon Service-public, le juge statue en un an au plus, et l'habilitation générale dure 10 ans au maximum, renouvelable jusqu'à 20 ans si l'état de la personne ne peut pas s'améliorer. Si elle ne suffit pas, le juge peut prononcer une curatelle ou une tutelle.

Ce qui peut changer Selon Mon Parcours Handicap, l'AAH est revalorisée chaque année en avril, et certains montants de la PCH au 1er janvier et au 1er avril. Le dédommagement de l'aidant familial suit le Smic, et l'expérimentation prévue pour l'AEEH dépend de textes encore à paraître. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour votre situation, adressez-vous à la MDPH de votre département, à votre CAF ou MSA et, pour une mesure de protection, au greffe du tribunal ou à un notaire.

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