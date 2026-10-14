Jeudi 15 octobre au matin, des téléphones vont recevoir une alerte FR-Alert autour de deux usines du Nord et du Pas-de-Calais. Ce sont des exercices : voici ce qui est prévu, comment fonctionne le dispositif et ce que vous pouvez vérifier sur votre téléphone.

Ce qui est prévu à Loos et dans cinq communes du Nord Jeudi 15 octobre 2026 au matin, des téléphones vont afficher une alerte FR-Alert autour de deux usines classées Seveso : Kuhlmann à Loos, dans le Nord, et Croda à Chocques, dans le Pas-de-Calais. Ce sont des exercices de sécurité civile. Aucun incident n'aura lieu et vous n'aurez rien à faire. Dans le Nord, l'exercice se déroule le matin, sous l'autorité du préfet. Il concerne Loos, Lille, Lomme, Lambersart, Haubourdin et Sequedin, ainsi que l'usine Kuhlmann, classée Seveso seuil haut. Secours, forces de l'ordre et agents municipaux pourront être visibles dans ces communes. Le scénario est fictif. La Ville de Loos précise que les messages envoyés ce jour-là indiqueront qu'il s'agit d'un exercice, et qu'aucune réaction de la population n'est attendue. La Ville de Lille annonce aussi que les sirènes d'alerte retentiront sur le site, et publie une carte du périmètre de l'exercice.

Ce qui est prévu à Chocques, et ce que vous devez faire Le préfet du Pas-de-Calais annonce un exercice dans la matinée, autour du site Seveso de l'usine Croda. FR-Alert sera déclenché dans un rayon d'environ 1,6 kilomètre. Là aussi, il n'y aura pas d'incident réel et aucune action n'est demandée si vous recevez la notification. Pendant l'exercice, vous n'avez rien à faire. Lisez le message : il précise qu'il s'agit d'un exercice. Vous pouvez continuer votre journée normalement. Inutile d'appeler les secours ou la mairie : aucune démarche n'est attendue. À lire aussi Crampe musculaire : la soulager vite, et quand en parler au médecin

FR-Alert, comment ça marche ? FR-Alert est le système d'alerte de l'État sur téléphone mobile. Selon Service-public.fr, il est opérationnel depuis le 21 juin 2022. Il sert à prévenir les personnes présentes dans une zone touchée par un danger grave : accident industriel, catastrophe naturelle, acte terroriste. Le message passe par les antennes des opérateurs (la diffusion cellulaire), et non par SMS classique, ce qui évite de saturer le réseau. Vous n'avez rien à installer ni à demander : aucune application, aucune inscription. Vous recevez l'alerte parce que vous êtes dans la zone, que vous y habitiez ou non. L'État n'a pas accès à la position de votre téléphone, précise la foire aux questions officielle. Un téléphone éteint ou en mode avion ne reçoit rien. Le message indique la nature du danger, l'autorité qui l'envoie, la zone concernée et la conduite à tenir. Il peut contenir un lien vers un site officiel. La fin de l'alerte est annoncée de la même façon.

Pourquoi le téléphone peut sonner même en mode silencieux La notification s'affiche même sur un écran verrouillé. Selon la foire aux questions de FR-Alert, elle « peut » être accompagnée d'un signal sonore et d'une vibration : ce n'est donc pas systématique. Tout dépend du niveau de l'alerte et de votre appareil. Google publie une configuration de référence d'Android pour la France : les alertes des deux niveaux les plus graves et les exercices y sont réglés pour passer outre le mode « Ne pas déranger ». Les fabricants peuvent toutefois adapter ces réglages. La Ville de Lambersart prévient d'ailleurs que les téléphones émettront des sons stridents le 15 octobre. Sur iPhone, Apple indique que l'option « Toujours émettre un son » permet aux alertes d'urgence de sonner en mode Silence.

Ce que vous pouvez vérifier dans vos réglages Sur iPhone, ouvrez Réglages, puis Notifications. En bas de l'écran, la rubrique « Alertes du gouvernement » permet d'activer les alertes souhaitées et l'option « Toujours émettre un son ». Apple précise que ces alertes varient selon l'opérateur et le modèle, et ne fonctionnent pas dans toutes les conditions. Sur Android, le chemin indiqué par Google est : Paramètres, Notifications, puis « Alertes d'urgence sans fil ». Si vous ne le trouvez pas, tapez « alertes d'urgence » dans la recherche des paramètres. Le réglage des alertes de test demande d'activer les options pour les développeurs, ce qui peut modifier d'autres paramètres : mieux vaut s'en abstenir sans raison. Un conseil simple : ne désactivez pas les alertes pour éviter un exercice. Le jour d'un vrai danger, ce message pourrait être le premier à vous prévenir. Pour aller plus loin, consultez notre guide détaillé sur FR-Alert.

En cas de vraie alerte, quels réflexes ? Une vraie alerte ne mentionne pas d'exercice. Dans ce cas, lisez le message en entier, sans vous précipiter. Appliquez exactement la consigne indiquée : rester à l'abri, ou au contraire évacuer la zone. Ouvrez le lien officiel s'il y en a un, pour suivre l'évolution. Gardez votre téléphone allumé : la fin de l'alerte vous sera notifiée. Les consignes détaillées dépendent du risque et de votre commune. Pour les connaître à l'avance, demandez à votre mairie son document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Recevoir l'alerte alors que vous passez seulement dans la zone est normal : c'est la présence du téléphone qui compte, pas l'adresse. Et si votre téléphone n'a rien reçu, ce n'est pas forcément un problème : un appareil éteint, en mode avion ou réglé autrement peut ne pas l'afficher. Information générale, à jour au 14 octobre 2026. En cas de doute pendant une alerte, suivez toujours les consignes des autorités.

Enregistrer l'article

Cet article vous a-t-il aidé ? Oui Non