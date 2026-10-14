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FR-Alert 15 octobre : exercices à Loos, près de Lille, et à Chocques

Jeudi 15 octobre au matin, des téléphones vont recevoir une alerte FR-Alert autour de deux usines du Nord et du Pas-de-Calais. Ce sont des exercices : voici ce qui est prévu, comment fonctionne le dispositif et ce que vous pouvez vérifier sur votre téléphone.

Portrait de Julien Jimenez

Par , fondateur et éditeur du site

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Écran de smartphone affichant une notification FR-Alert « Alerte d'urgence : extrême » reçue pendant une tempête, avec les consignes des autorités
Vraie alerte reçue pendant la tempête Nils dans les Pyrénées-Orientales, et non l'exercice du 15 octobre. Photo : Frenchbluesman, CC0, via Wikimedia Commons

Ce qui est prévu à Loos et dans cinq communes du Nord

Jeudi 15 octobre 2026 au matin, des téléphones vont afficher une alerte FR-Alert autour de deux usines classées Seveso : Kuhlmann à Loos, dans le Nord, et Croda à Chocques, dans le Pas-de-Calais. Ce sont des exercices de sécurité civile. Aucun incident n'aura lieu et vous n'aurez rien à faire.

Dans le Nord, l'exercice se déroule le matin, sous l'autorité du préfet. Il concerne Loos, Lille, Lomme, Lambersart, Haubourdin et Sequedin, ainsi que l'usine Kuhlmann, classée Seveso seuil haut. Secours, forces de l'ordre et agents municipaux pourront être visibles dans ces communes.

Le scénario est fictif. La Ville de Loos précise que les messages envoyés ce jour-là indiqueront qu'il s'agit d'un exercice, et qu'aucune réaction de la population n'est attendue. La Ville de Lille annonce aussi que les sirènes d'alerte retentiront sur le site, et publie une carte du périmètre de l'exercice.

Ce qui est prévu à Chocques, et ce que vous devez faire

Le préfet du Pas-de-Calais annonce un exercice dans la matinée, autour du site Seveso de l'usine Croda. FR-Alert sera déclenché dans un rayon d'environ 1,6 kilomètre. Là aussi, il n'y aura pas d'incident réel et aucune action n'est demandée si vous recevez la notification.

Pendant l'exercice, vous n'avez rien à faire. Lisez le message : il précise qu'il s'agit d'un exercice. Vous pouvez continuer votre journée normalement. Inutile d'appeler les secours ou la mairie : aucune démarche n'est attendue.

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FR-Alert, comment ça marche ?

FR-Alert est le système d'alerte de l'État sur téléphone mobile. Selon Service-public.fr, il est opérationnel depuis le 21 juin 2022. Il sert à prévenir les personnes présentes dans une zone touchée par un danger grave : accident industriel, catastrophe naturelle, acte terroriste.

Le message passe par les antennes des opérateurs (la diffusion cellulaire), et non par SMS classique, ce qui évite de saturer le réseau. Vous n'avez rien à installer ni à demander : aucune application, aucune inscription. Vous recevez l'alerte parce que vous êtes dans la zone, que vous y habitiez ou non. L'État n'a pas accès à la position de votre téléphone, précise la foire aux questions officielle. Un téléphone éteint ou en mode avion ne reçoit rien.

Le message indique la nature du danger, l'autorité qui l'envoie, la zone concernée et la conduite à tenir. Il peut contenir un lien vers un site officiel. La fin de l'alerte est annoncée de la même façon.

Pourquoi le téléphone peut sonner même en mode silencieux

La notification s'affiche même sur un écran verrouillé. Selon la foire aux questions de FR-Alert, elle « peut » être accompagnée d'un signal sonore et d'une vibration : ce n'est donc pas systématique.

Tout dépend du niveau de l'alerte et de votre appareil. Google publie une configuration de référence d'Android pour la France : les alertes des deux niveaux les plus graves et les exercices y sont réglés pour passer outre le mode « Ne pas déranger ». Les fabricants peuvent toutefois adapter ces réglages. La Ville de Lambersart prévient d'ailleurs que les téléphones émettront des sons stridents le 15 octobre. Sur iPhone, Apple indique que l'option « Toujours émettre un son » permet aux alertes d'urgence de sonner en mode Silence.

Ce que vous pouvez vérifier dans vos réglages

Sur iPhone, ouvrez Réglages, puis Notifications. En bas de l'écran, la rubrique « Alertes du gouvernement » permet d'activer les alertes souhaitées et l'option « Toujours émettre un son ». Apple précise que ces alertes varient selon l'opérateur et le modèle, et ne fonctionnent pas dans toutes les conditions.

Sur Android, le chemin indiqué par Google est : Paramètres, Notifications, puis « Alertes d'urgence sans fil ». Si vous ne le trouvez pas, tapez « alertes d'urgence » dans la recherche des paramètres. Le réglage des alertes de test demande d'activer les options pour les développeurs, ce qui peut modifier d'autres paramètres : mieux vaut s'en abstenir sans raison.

Un conseil simple : ne désactivez pas les alertes pour éviter un exercice. Le jour d'un vrai danger, ce message pourrait être le premier à vous prévenir. Pour aller plus loin, consultez notre guide détaillé sur FR-Alert.

En cas de vraie alerte, quels réflexes ?

Une vraie alerte ne mentionne pas d'exercice. Dans ce cas, lisez le message en entier, sans vous précipiter. Appliquez exactement la consigne indiquée : rester à l'abri, ou au contraire évacuer la zone. Ouvrez le lien officiel s'il y en a un, pour suivre l'évolution. Gardez votre téléphone allumé : la fin de l'alerte vous sera notifiée.

Les consignes détaillées dépendent du risque et de votre commune. Pour les connaître à l'avance, demandez à votre mairie son document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

Recevoir l'alerte alors que vous passez seulement dans la zone est normal : c'est la présence du téléphone qui compte, pas l'adresse. Et si votre téléphone n'a rien reçu, ce n'est pas forcément un problème : un appareil éteint, en mode avion ou réglé autrement peut ne pas l'afficher.

Information générale, à jour au 14 octobre 2026. En cas de doute pendant une alerte, suivez toujours les consignes des autorités.

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Sources

  1. Ville de Loos, Exercice de sécurité civile, publié le 11 septembre 2026
  2. Ville de Lambersart, Un exercice de sécurité civile le 15 octobre, 2026
  3. Ville de Lille, Pas de panique, c'est un exercice, 2026
  4. Préfet du Pas-de-Calais, compte officiel @Prefet62, publication du 10 octobre 2026
  5. Ministère de l'Intérieur, FR-Alert, foire aux questions
  6. Service-public.fr, FR-Alert : le nouveau dispositif d'alerte à la population française, 2022
  7. Assistance Apple, Modifier les réglages de notifications sur l'iPhone
  8. Aide Android (Google), alertes d'urgence sans fil
  9. Android Open Source Project, configuration des alertes pour la France

Sources consultées le 14 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous : nous corrigeons et le signalons (voir notre politique de correction).

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Questions fréquentes

Que dois-je faire si je reçois l'alerte FR-Alert le 15 octobre ?

Rien. Les autorités annoncent des exercices à Loos et à Chocques : le message précise qu'il s'agit d'un exercice et aucune action n'est demandée. Vous pouvez continuer votre journée normalement.

Faut-il une application pour recevoir FR-Alert ?

Non. FR-Alert passe par les antennes des opérateurs : il n'y a ni application à installer ni inscription. Toute personne présente dans la zone reçoit le message, sauf si son téléphone est éteint ou en mode avion.

Pourquoi mon téléphone a-t-il sonné alors qu'il était en silencieux ?

Selon la foire aux questions officielle, la notification peut être accompagnée d'un son et d'une vibration. Sur Android, les alertes les plus graves et les exercices sont configurés pour passer outre le mode Ne pas déranger ; sur iPhone, l'option « Toujours émettre un son » les fait sonner en mode Silence.

Comment reconnaître une vraie alerte ?

Une vraie alerte ne mentionne pas d'exercice. Elle indique la nature du danger, la zone et la conduite à tenir, comme rester à l'abri ou évacuer. Appliquez cette consigne et gardez votre téléphone allumé jusqu'au message de fin d'alerte.

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Julien Jimenez

Fondateur et éditeur de premierdelaclasse.lol. Responsable des contenus publiés sur ce site. Notre charte éditoriale.

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