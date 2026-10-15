Un chien ou un chat placé en fourrière y est gardé 8 jours ouvrés francs, puis il est considéré comme abandonné s'il n'est pas réclamé, rappelle Service-public.fr dans sa fiche vérifiée le 13 février 2026. Voici les démarches à faire le jour même, puis les jours suivants, et ce que doit faire la personne qui trouve l'animal.

Le jour même : trois démarches prioritaires Si votre chien ou votre chat a disparu, trois démarches passent avant tout : déclarer sa perte au fichier national I-CAD, vérifier que vos coordonnées y sont à jour, puis demander à votre mairie qui gère la fourrière. Le temps compte : selon Service-public.fr (fiche vérifiée le 13 février 2026), un chien ou un chat placé en fourrière et non réclamé dans un délai franc de 8 jours ouvrés est considéré comme abandonné. La déclaration se fait dans l'espace « Détenteur » du site i-cad.fr, avec le numéro de puce ou de tatouage de l'animal, inscrit sur sa carte d'identification ; à défaut, votre vétérinaire peut vous le donner. Elle signale aux vétérinaires, fourrières et associations que l'animal est recherché. Votre carte est ancienne et sans mot de passe ? I-CAD propose de faire la déclaration par téléphone, au 09 77 40 30 77, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 selon Service-public.fr.

Identification et coordonnées : le seul lien avec votre animal Selon Service-public.fr (fiche vérifiée le 28 avril 2026), l'identification par puce électronique ou tatouage, avec inscription au fichier I-CAD, est obligatoire pour les chiens de plus de 4 mois et les chats de plus de 7 mois. Détenir un chien ou un chat non identifié né après le 1er janvier 2012 expose à une amende de 750 €. Encore faut-il que le fichier renvoie vers le bon numéro. Adresse, téléphone et e-mail se corrigent dans votre espace détenteur ou dans l'application Filalapat ; selon I-CAD, la mise à jour est prise en compte immédiatement. Animal adopté récemment, pas encore enregistré à votre nom ? Selon Service-public.fr (2026), I-CAD peut vous inscrire temporairement comme détenteur, sur demande par e-mail, pour 2 mois. Un animal non identifié, lui, « n'appartient juridiquement à personne », prévient la fiche : la personne qui le trouve peut l'adopter. À lire aussi Nivea Crème contre les rides : ce que dit sa formule, et ses limites

Mairie, fourrière, refuges, vétérinaires : qui appeler Chaque commune dispose d'une fourrière pour les chiens et chats trouvés errants, rappelle Service-public.fr (fiche vérifiée le 11 septembre 2026). La mairie affiche ses coordonnées, ses horaires, les conditions de restitution et la marche à suivre hors des heures d'ouverture. Contactez aussi les vétérinaires, refuges et associations de protection animale des environs, et rappelez-les régulièrement, conseille I-CAD. La fonction « Autour de moi » de son application Filalapat repère ces structures et les animaux signalés trouvés près de chez vous. Service-public.fr recommande d'afficher des avis de recherche dans un périmètre élargi peu à peu. Pour un chat, la fiche suggère de sortir sa litière, dont l'odeur serait perceptible à plusieurs kilomètres ; elle ne cite aucune étude à l'appui.

Le calendrier des démarches Le tableau suivant résume l'ordre des démarches d'après Service-public.fr et I-CAD, pages consultées en octobre 2026. Quand Quoi Auprès de qui Dès la disparition Déclarer la perte, vérifier ses coordonnées I-CAD Le même jour Obtenir les coordonnées de la fourrière Mairie Les jours suivants Appeler, afficher des avis Vétérinaires, refuges, associations Animal acquis récemment Demander un enregistrement temporaire de 2 mois I-CAD, par e-mail En cas de vol Porter plainte, puis envoyer une copie de la plainte Police ou gendarmerie, puis I-CAD Sous 8 jours ouvrés francs après l'entrée en fourrière Réclamer l'animal, payer les frais de garde Fourrière Après ce délai L'animal est considéré comme abandonné Gestionnaire de la fourrière Animal retrouvé Le déclarer « retrouvé » I-CAD

Fourrière : comment se compte le délai, et ce qu'il coûte Le délai franc de 8 jours ouvrés commence le lendemain de l'arrivée de l'animal et comprend la journée qui suit sa fin, précise Service-public.fr. Sa définition du jour ouvré, mise à jour en 2022, en compte 5 par semaine : le délai dépasse donc une semaine calendaire. Notre calculateur de jours ouvrés et le calendrier des jours fériés donnent un ordre d'idée ; la fourrière vous confirmera la date limite. Pour récupérer l'animal, vous payez des frais de garde, qui couvrent nettoyage, personnel, nourriture et soins éventuels. Service-public.fr ne mentionne aucun tarif national : leur montant figure parmi les informations affichées en mairie. Un animal identifié trouvé par la police municipale ou un garde champêtre peut vous être rendu directement, contre une somme forfaitaire fixée par arrêté du maire. Passé le délai, l'animal devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, celui-ci le cède gratuitement à une association ou fondation de protection animale, seules habilitées à le proposer à l'adoption, ou le fait euthanasier. Service-public.fr renvoie aux articles L211-24 à L211-26 du Code rural.

Vous avez trouvé un chien ou un chat : les bons gestes Si l'animal porte un collier avec un numéro de téléphone, appelez. Sinon, selon Service-public.fr (fiche vérifiée le 11 septembre 2026), cherchez un tatouage, généralement à l'intérieur d'une oreille (3 chiffres et 3 lettres), ou faites lire sa puce, placée sous la peau du cou, par un vétérinaire ou une association équipée d'un lecteur. Avec ce numéro, déclarez l'animal trouvé sur i-cad.fr ou dans l'application Filalapat. I-CAD prévient le détenteur ; selon sa foire aux questions, ses coordonnées ne vous sont transmises que s'il l'a accepté. L'animal n'a pas vocation à rester chez vous : selon I-CAD, tout animal trouvé errant doit être remis à une fourrière, à un refuge ou à la mairie. Appelez la mairie du lieu de découverte ; si elle est injoignable, le commissariat ou la gendarmerie. Près d'une autoroute : borne d'appel orange, application SOS Autoroute ou 112 (114 par SMS). S'il est blessé, l'Ordre des vétérinaires (fiche publiée le 27 août 2018) indique que le numéro d'urgence de la mairie vous orientera vers un vétérinaire sous convention ; à défaut, un vétérinaire proche peut le prendre en charge contre un formulaire de dépôt signé.

Ce qui peut changer Les frais de fourrière sont fixés par chaque commune et peuvent évoluer d'une année à l'autre. Le délai de garde relève des articles L211-24 à L211-26 du Code rural, que le législateur peut modifier, et les services en ligne d'I-CAD évoluent régulièrement : vérifiez la date de mise à jour des fiches officielles avant d'agir. Information générale, à jour au 15 octobre 2026. Pour la date limite exacte et les frais applicables, adressez-vous à votre mairie ou à la fourrière ; pour lire une puce ou soigner un animal blessé, à un vétérinaire.

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